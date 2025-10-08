  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial YeniLand

Complejo residencial YeniLand

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$322,530
de
$3,013/m²
BTC
3.8364272
ETH
201.0835502
USDT
318 880.1664945
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
29
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32600
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Atoll Park
Trimithi, Chipre del Norte
de
$177,315
Barrio residencial Hawaii Homes
Akanthou, Chipre del Norte
de
$188,081
Complejo residencial ELITE LIFE
Karavas, Chipre del Norte
de
$118,277
Complejo residencial GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Chipre del Norte
de
$69,084
Complejo residencial Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$125,844
Está viendo
Complejo residencial YeniLand
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$322,530
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Barrio residencial Crown Park
Karavas, Chipre del Norte
de
$125,387
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Mostrar todo Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Complejo residencial Grand Sapphire Resort 2
Iskele District, Chipre del Norte
de
$133,159
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
1 objeto inmobiliario 1
Grand Sapphire Resort 2 - apartamentos de lujo frente a la costa del Mar MediterráneoEl proyecto consta de 6 bloques de diferentes almacenes (de 9 a 17 plantas) del desarrollador, operando desde 2003. La compañía ocupa un lugar honorable entre los líderes de la región y hoy se considera acer…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$174,996
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir