Complejo residencial Turtle Bay Village

Turtle Bay Village Silencio Esentepe 🌴

A Mediterranean Resort Lifestyle by the Sea

Turtle Bay El pueblo es un gran complejo residencial situado en la costa norte de Chipre en la pintoresca zona de Esentepe, a unos 200 metros de la costa.

El complejo está situado cerca del famoso campo de golf Korineum Golf & Country Club (18 hoyos) y a poca distancia en coche de la ciudad balnearia de Kyrenia (Girne).

🏖 200 m a la costa

🏝 ~800 m a una playa de arena con un paseo de 5 km

⛳ 500 m a Korineum Golf & Country Club

🏨 Hoteles cerca de Elexus y Acapulco

🏙 5 minutos a Kyrenia

-...

🌿 Acerca del proyecto

El proyecto abarca una vasta superficie de aproximadamente 12 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los mayores desarrollos residenciales de la costa norte de Chipre.

Dentro del complejo encontrará:

• 100 casas adosadas y villas de dos plantas

• 411 apartamentos con 2 y 3 dormitorios

• amplios áticos con terrazas en la azotea

Los apartamentos de planta baja ofrecen fácil acceso a jardines y piscinas, mientras que los apartamentos de segunda planta cuentan con terrazas adicionales.

El diseño paisajístico incluye exuberantes jardines, características de agua decorativa y arroyos que crean un verdadero ambiente turístico.

-...

🌴 Características clave

✔ Completo complejo residencial

✔ Amplia gama de apartamentos y áticos

✔ Vistas al mar

✔ Infraestructura de estilo complejo

✔ Servicios profesionales de gestión de alquileres

✔ Excelente potencial de alquiler

Turtle Bay Village ofrece una oportunidad perfecta tanto para vivir como para invertir.

-...

🏝 Instalaciones

🌿 Jardines de paisaje

🏊 7 piscinas

🍽 Restaurantes, bares y cafeterías

🎠 Parque infantil

🎾 2 pistas de tenis

🏀 Corte de baloncesto

🏐 Tribunal de Voleibol

🏋️ Gym

🧖 Spa

🧖‍♂️ Baño turco & sauna

⛳ Mini golf

🛒 Tienda

👕 Limpieza seca & lavandería

🚗 Zonas de estacionamiento

Turtle Bay Village combina naturaleza mediterránea, vistas al mar e infraestructura de resort completo, creando un destino de estilo de vida excepcional en el norte de Chipre. 🌊✨