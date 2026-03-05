  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial Turtle Bay Village

Complejo residencial Turtle Bay Village

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
$178,678
ID: 34015
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/3/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Turtle Bay Village Silencio Esentepe 🌴

A Mediterranean Resort Lifestyle by the Sea

Turtle Bay El pueblo es un gran complejo residencial situado en la costa norte de Chipre en la pintoresca zona de Esentepe, a unos 200 metros de la costa.

El complejo está situado cerca del famoso campo de golf Korineum Golf & Country Club (18 hoyos) y a poca distancia en coche de la ciudad balnearia de Kyrenia (Girne).

🏖 200 m a la costa
🏝 ~800 m a una playa de arena con un paseo de 5 km
⛳ 500 m a Korineum Golf & Country Club
🏨 Hoteles cerca de Elexus y Acapulco
🏙 5 minutos a Kyrenia

-...

🌿 Acerca del proyecto

El proyecto abarca una vasta superficie de aproximadamente 12 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los mayores desarrollos residenciales de la costa norte de Chipre.

Dentro del complejo encontrará:

• 100 casas adosadas y villas de dos plantas
• 411 apartamentos con 2 y 3 dormitorios
• amplios áticos con terrazas en la azotea

Los apartamentos de planta baja ofrecen fácil acceso a jardines y piscinas, mientras que los apartamentos de segunda planta cuentan con terrazas adicionales.

El diseño paisajístico incluye exuberantes jardines, características de agua decorativa y arroyos que crean un verdadero ambiente turístico.

-...

🌴 Características clave

✔ Completo complejo residencial
✔ Amplia gama de apartamentos y áticos
✔ Vistas al mar
✔ Infraestructura de estilo complejo
✔ Servicios profesionales de gestión de alquileres
✔ Excelente potencial de alquiler

Turtle Bay Village ofrece una oportunidad perfecta tanto para vivir como para invertir.

-...

🏝 Instalaciones

🌿 Jardines de paisaje
🏊 7 piscinas
🍽 Restaurantes, bares y cafeterías
🎠 Parque infantil
🎾 2 pistas de tenis
🏀 Corte de baloncesto
🏐 Tribunal de Voleibol
🏋️ Gym
🧖 Spa
🧖‍♂️ Baño turco & sauna
⛳ Mini golf
🛒 Tienda
👕 Limpieza seca & lavandería
🚗 Zonas de estacionamiento

Turtle Bay Village combina naturaleza mediterránea, vistas al mar e infraestructura de resort completo, creando un destino de estilo de vida excepcional en el norte de Chipre. 🌊✨

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Volver a Dejar una solicitud
Realting.com
Ir