Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions

Bogazi, Chipre del Norte
$211,591
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
ID: 33356
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Panoramic Coastal Living by the Mediterranean Sea 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions es una colección exclusiva de 43 residencias escénicas de baja altura que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del Mar Mediterráneo y las montañas circundantes.

Situado a sólo 600 metros del prístino paseo marítimo de la costa oriental, este proyecto ofrece el título de propiedad garantizada, garantizando una vida segura y pacífica junto al mar.

Disfrute de los 365 días de la atmósfera de verano, playas de oro arenosas, y las cálidas aguas mediterráneas a solo cinco minutos. La zona es conocida por su prestigiosa comunidad, barrio de alto nivel y entorno familiar.

Los restaurantes de peces finos y un encantador puerto con barcos de pesca están a poca distancia.

Bienvenidos a uno de los lugares más buscados en Boğaz.

-...

📍 Accesibilidad

  • Promenade – 5 minutos a pie

  • Restaurantes – 3 minutos a pie

  • Universidad del Mediterráneo Oriental — 15 minutos en coche

  • Doğa College — 15 minutos en coche

  • Famagusta — 15 minutos en coche

Un equilibrio perfecto de tranquilidad y comodidad urbana.

-...

🏡 Tipos de propiedad

3+1 Villas separadas

  • Zona cerrada: 205 m2

  • Parcela: 320-425 m2

3+1 Villas separadas

  • Zona cerrada: 161 m2

  • Parcela: 395-430 m2

4+1 Mansiones

  • Zona cerrada: 242–265 m2

  • Master terrace: 100–120 m2

  • Superficie: 415-575 m2

1+1 & 2+1 Apartamentos

  • 1+1 - 60 m2

  • 2+1 - 82 m2

Todos los apartamentos de planta baja incluyen zonas de jardín privadas.
Las unidades de primer piso cuentan con terraza privada en la azotea con vistas panorámicas al mar 🌅

-...

Aquamarine Boğaz Mansions representa una vida costera refinada, combinando la privacidad, el lujo y el valor a largo plazo en una de las zonas costeras más deseables del norte de Chipre.

Localización en el mapa

