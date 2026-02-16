Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions

Panoramic Coastal Living by the Mediterranean Sea 🌊

Aquamarine Boğaz Mansions es una colección exclusiva de 43 residencias escénicas de baja altura que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del Mar Mediterráneo y las montañas circundantes.

Situado a sólo 600 metros del prístino paseo marítimo de la costa oriental, este proyecto ofrece el título de propiedad garantizada, garantizando una vida segura y pacífica junto al mar.

Disfrute de los 365 días de la atmósfera de verano, playas de oro arenosas, y las cálidas aguas mediterráneas a solo cinco minutos. La zona es conocida por su prestigiosa comunidad, barrio de alto nivel y entorno familiar.

Los restaurantes de peces finos y un encantador puerto con barcos de pesca están a poca distancia.

Bienvenidos a uno de los lugares más buscados en Boğaz.

📍 Accesibilidad

Promenade – 5 minutos a pie

Restaurantes – 3 minutos a pie

Universidad del Mediterráneo Oriental — 15 minutos en coche

Doğa College — 15 minutos en coche

Famagusta — 15 minutos en coche

Un equilibrio perfecto de tranquilidad y comodidad urbana.

🏡 Tipos de propiedad

3+1 Villas separadas

Zona cerrada: 205 m2

Parcela: 320-425 m2

3+1 Villas separadas

Zona cerrada: 161 m2

Parcela: 395-430 m2

4+1 Mansiones

Zona cerrada: 242–265 m2

Master terrace: 100–120 m2

Superficie: 415-575 m2

1+1 & 2+1 Apartamentos

1+1 - 60 m2

2+1 - 82 m2

Todos los apartamentos de planta baja incluyen zonas de jardín privadas.

Las unidades de primer piso cuentan con terraza privada en la azotea con vistas panorámicas al mar 🌅

Aquamarine Boğaz Mansions representa una vida costera refinada, combinando la privacidad, el lujo y el valor a largo plazo en una de las zonas costeras más deseables del norte de Chipre.