Complejo residencial Aquamarine Boğaz Mansions

Panoramic Coastal Living by the Mediterranean Sea 🌊
Aquamarine Boğaz Mansions es una colección exclusiva de 43 residencias escénicas de baja altura que ofrecen impresionantes vistas panorámicas del Mar Mediterráneo y las montañas circundantes.
Situado a sólo 600 metros del prístino paseo marítimo de la costa oriental, este proyecto ofrece el título de propiedad garantizada, garantizando una vida segura y pacífica junto al mar.
Disfrute de los 365 días de la atmósfera de verano, playas de oro arenosas, y las cálidas aguas mediterráneas a solo cinco minutos. La zona es conocida por su prestigiosa comunidad, barrio de alto nivel y entorno familiar.
Los restaurantes de peces finos y un encantador puerto con barcos de pesca están a poca distancia.
Bienvenidos a uno de los lugares más buscados en Boğaz.
-...
📍 Accesibilidad
Promenade – 5 minutos a pie
Restaurantes – 3 minutos a pie
Universidad del Mediterráneo Oriental — 15 minutos en coche
Doğa College — 15 minutos en coche
Famagusta — 15 minutos en coche
Un equilibrio perfecto de tranquilidad y comodidad urbana.
-...
🏡 Tipos de propiedad
3+1 Villas separadas
Zona cerrada: 205 m2
Parcela: 320-425 m2
3+1 Villas separadas
Zona cerrada: 161 m2
Parcela: 395-430 m2
4+1 Mansiones
Zona cerrada: 242–265 m2
Master terrace: 100–120 m2
Superficie: 415-575 m2
1+1 & 2+1 Apartamentos
1+1 - 60 m2
2+1 - 82 m2
Todos los apartamentos de planta baja incluyen zonas de jardín privadas.
Las unidades de primer piso cuentan con terraza privada en la azotea con vistas panorámicas al mar 🌅
-...
Aquamarine Boğaz Mansions representa una vida costera refinada, combinando la privacidad, el lujo y el valor a largo plazo en una de las zonas costeras más deseables del norte de Chipre.