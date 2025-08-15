Complejo residencial Coastal Heaven

Situado en la primera costa de Lefke, rodeado por la tranquilidad de la exuberante vegetación, Coastal Heaven combina la chispa del mar con la arquitectura moderna y única. Con su ubicación frente a la playa, vistas impresionantes y diversas opciones de apartamento, este prestigioso proyecto ofrece un estilo de vida como paraíso.

El proyecto se encuentra en una zona pintoresca, a poca distancia del mar, pero lejos del ruido y el bullicio de la ciudad. También está cerca de la ciudad, centros comerciales y atracciones históricas.

El proyecto Coastal Heaven tendrá un complejo comercial en el que se presentarán marcas famosas mundialmente.