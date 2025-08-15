  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefke Belediyesi
  Complejo residencial Coastal Heaven

Lefka, Chipre del Norte
de
$106,923
ID: 27431
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefke District
  • Ciudad
    Lefke Belediyesi
  • Ciudad
    Lefka

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Situado en la primera costa de Lefke, rodeado por la tranquilidad de la exuberante vegetación, Coastal Heaven combina la chispa del mar con la arquitectura moderna y única. Con su ubicación frente a la playa, vistas impresionantes y diversas opciones de apartamento, este prestigioso proyecto ofrece un estilo de vida como paraíso.

El proyecto se encuentra en una zona pintoresca, a poca distancia del mar, pero lejos del ruido y el bullicio de la ciudad. También está cerca de la ciudad, centros comerciales y atracciones históricas.

El proyecto Coastal Heaven tendrá un complejo comercial en el que se presentarán marcas famosas mundialmente.

Localización en el mapa

