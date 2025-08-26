  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Trikomo, Chipre del Norte
de
$76,841




ID: 27496
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Apartamento estudio amueblado 57 m2 un kilómetro de la playa de arena.

Gracias a la ubicación única, vivirás en un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, pero al mismo tiempo estarás cerca de toda la infraestructura de la ciudad y de los lugares históricos.

El centro de la ciudad y la costa del mar "Long Beach" están a pocos minutos en coche. El complejo está situado en una zona verde ajardinada con piscinas y parques para niños.

Una gran selección de diferentes apartamentos (con uno, dos y tres dormitorios) en este complejo!

Características principales:

  • Cocina con armarios empotrados
  • Baño completo
  • Calentador de agua eléctrico
  • Doble acristalamiento
  • Azulejos de cerámica en el suelo y en los baños
  • Los edificios están diseñados de tal manera que cada apartamento tiene una vista panorámica del mar y las montañas
  • El complejo está diseñado y construido según el estándar de un hotel de 5*:

Infraestructura:

  • 2 grandes piscinas al aire libre
  • Piscina al aire libre infantil
  • Gran piscina cubierta climatizada
  • Complejo de spa (1.300 m2)
  • Aparcamiento subterráneo
  • Restaurante A-La-Carte
  • Irish pub
  • Bar de piscina
  • Gimnasio
  • Recepción
  • Management company
  • Tribunal de tenis
  • Kindergarten
  • Parque infantil
  • Mini parque acuático
  • Alquiler de coches
  • Autobús gratis a Long Beach
  • Aparcamiento subterráneo
  • Territorio protegido del complejo

Al comprar este apartamento - registro de una vista de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte






