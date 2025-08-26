Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!

Apartamento estudio amueblado 57 m2 un kilómetro de la playa de arena.

Gracias a la ubicación única, vivirás en un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, pero al mismo tiempo estarás cerca de toda la infraestructura de la ciudad y de los lugares históricos.

El centro de la ciudad y la costa del mar "Long Beach" están a pocos minutos en coche. El complejo está situado en una zona verde ajardinada con piscinas y parques para niños.

Una gran selección de diferentes apartamentos (con uno, dos y tres dormitorios) en este complejo!

Características principales:

Cocina con armarios empotrados

Baño completo

Calentador de agua eléctrico

Doble acristalamiento

Azulejos de cerámica en el suelo y en los baños

Los edificios están diseñados de tal manera que cada apartamento tiene una vista panorámica del mar y las montañas

El complejo está diseñado y construido según el estándar de un hotel de 5*:

Infraestructura:

2 grandes piscinas al aire libre

Piscina al aire libre infantil

Gran piscina cubierta climatizada

Complejo de spa (1.300 m2)

Aparcamiento subterráneo

Restaurante A-La-Carte

Irish pub

Bar de piscina

Gimnasio

Recepción

Management company

Tribunal de tenis

Kindergarten

Parque infantil

Mini parque acuático

Alquiler de coches

Autobús gratis a Long Beach

Territorio protegido del complejo

Al comprar este apartamento - registro de una vista de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!