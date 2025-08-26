Complejo residencial Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Es posible ver el apartamento que usted está interesado en línea y comprarlo remotamente!
Apartamento estudio amueblado 57 m2 un kilómetro de la playa de arena.
Gracias a la ubicación única, vivirás en un lugar tranquilo lejos del bullicio de la ciudad, pero al mismo tiempo estarás cerca de toda la infraestructura de la ciudad y de los lugares históricos.
El centro de la ciudad y la costa del mar "Long Beach" están a pocos minutos en coche. El complejo está situado en una zona verde ajardinada con piscinas y parques para niños.
Una gran selección de diferentes apartamentos (con uno, dos y tres dormitorios) en este complejo!
Características principales:
Infraestructura:
Al comprar este apartamento - registro de una vista de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!