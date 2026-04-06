  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Magnolia Residence

Complejo residencial Magnolia Residence

Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,283
BTC
2.5369608
ETH
132.9729646
USDT
210 869.7655335
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
19
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 35087
Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴

Magnolia Residence es un desarrollo residencial innovador situado en Iskele, diseñado para aquellos que valoran estilo de vida moderno, comodidad y tecnología.

Inspirado por la flor de magnolia, símbolo de estabilidad, armonía y prosperidad, el proyecto refleja estos valores en cada detalle.

Magnolia Residence no es sólo un lugar para vivir, sino un nuevo nivel de vida, combinando arquitectura, tecnología y un ambiente de estilo resort.

-...

🏡 Acerca del proyecto

El desarrollo ofrece un número limitado de unidades, garantizando comodidad y privacidad:

• 36–38 apartamentos (estudios, 1+1, 2+1, 3+1)
• formatos: estándar y dúplex
• 6 villas pareadas
• 5 villas unifamiliares

Cada propiedad está diseñada con un enfoque en el espacio, la funcionalidad y el diseño contemporáneo.

-...

🌿 Características del proyecto

📱 inteligentes tecnologías para el hogar y automatización
🏡 moderno concepto arquitectónico
🌿 entorno paisajístico
🔒 privacidad y seguridad

Magnolia Residence ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad urbana y vida tranquila.

-...

🌴 Servicios e instalaciones

🏊 piscina (55 × 10 m)
👶 piscina infantil con diapositivas
🏋️ gimnasio
☕ cafetería & minimercado
🌳 parque y zonas de senderismo
🎠 parque infantil

🚗 estaciones de carga eléctricas
🛡 comunidad cerrada con seguridad 24/7
📹 Sistema CCTV
🚧 entrada controlada con barrera
🚌 servicio de traslado a la playa

-...

📍 Ubicación

Situado en Iskele, una de las zonas de mayor crecimiento del norte de Chipre.

La región es conocida por:

🏖 proximidad a Long Beach
🏗 rápido desarrollo de la infraestructura
📈 potencial de inversión sólido

-...

Magnolia Residence ofrece una combinación perfecta de tecnología moderna, comodidad y valor de inversión. 🌿✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 106.0
Precio por m², USD 2,012
Precio del apartamento, USD 212,478

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
