  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Girne Belediyesi
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Girne Belediyesi, Chipre del Norte

Kyrenia
17
Erdemit
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Barrio residencial Atoll Park
Trimithi, Chipre del Norte
de
$177,315
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Mostrar todo Complejo residencial L'Plage
Complejo residencial L'Plage
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,14M
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Mostrar todo Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Complejo residencial Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$531,890
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
🏡 Ático 2 + 1 Loft en el proyecto premium ALBATROS VIEW, GirnePresentamos un exclusivo ático de dos niveles en el exclusivo complejo residencial ALBATROS VIEW, ubicado en el prestigioso distrito de Girne. Es la combinación perfecta de arquitectura moderna, privacidad y cohesión.Sobre el proy…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Karon PhuketKaron Phuket
Barrio residencial Ozaköy
Barrio residencial Ozaköy
Barrio residencial Ozaköy
Barrio residencial Ozaköy
Barrio residencial Ozaköy
Barrio residencial Ozaköy
Kazafani, Chipre del Norte
de
$619,337
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Mostrar todo Complejo residencial THE NEST
Complejo residencial THE NEST
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$134,505
Ciudad: Kyrenia, EsentepeTipo de propiedad: ApartamentoNúmero de habitaciones: Estudio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftSuperficie cerrada: 49 m2, 63 m2, 71 m2 , 91 m2Situación: se completará el 2027 de julio.Precio inicial: 99.000 librasPlan de pago para 10 años: %40 bajapago, 84 meses sin intereses…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Mostrar todo Complejo residencial CC Tower Girne
Complejo residencial CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$242,374
Opciones de acabado Con acabado
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Barrio residencial Park Avenue
Thermeia, Chipre del Norte
de
$303,906
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Chipre del Norte
de
$174,996
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) de 60 m2 con una amplia terraza y un pequeño jardín, totalmente amueblado y equipado con electrodomésticos modernos.El salón se combina con la cocina y el comedor. La cocina tiene electrodomésticos: nevera, vitrocerámica, horno, capucha y lavadora. Acogedor…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Barrio residencial Novyy proekt v Dogankey
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$151,985
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Barrio residencial Edreville
Trimithi, Chipre del Norte
de
$607,938
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Barrio residencial Karmi Homes Villas
Karmi, Chipre del Norte
de
$582,607
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Barrio residencial High Tower 2
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$170,983
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Barrio residencial My House Premier
Templos, Chipre del Norte
de
$696,596
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Barrio residencial THE HIVE
Kazafani, Chipre del Norte
de
$728,259
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Barrio residencial Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$177,252
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Barrio residencial La Plage
Kazafani, Chipre del Norte
de
$811,724
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Barrio residencial Ardem Paradise 2
Kazafani, Chipre del Norte
de
$487,617
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$202,583
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Barrio residencial CC Towers
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$153,781
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 10
2 objetos inmobiliarios 2
CC Towers es un moderno complejo residencial situado en el centro de Girne (Kyrenia) en el norte de Chipre. El complejo ofrece una variedad de apartamentos y duplexs con acabados de alta calidad y diseño moderno.Ubicación:Girne CentreAcceso conveniente a la infraestructura urbana, incluyendo…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Barrio residencial Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$164,650
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Barrio residencial Carrington 55
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$253,244
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Mostrar todo Barrio residencial Elite Residence
Barrio residencial Elite Residence
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$131,813
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
Presentamos a su atención el complejo residencial "Elite Residence", situado en el pintoresco distrito de Karaoglanoglu de Kyrenia, Chipre del Norte. Este moderno complejo ofrece una variedad de apartamentos de uno a tres dormitorios, una superficie de 60 m2 y un costo de £139,950.Las ventaj…
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Barrio residencial BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,01M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Barrio residencial Colesium Court
Thermeia, Chipre del Norte
de
$151,985
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Barrio residencial BELLA HILLS
Bellapais, Chipre del Norte
de
$1,14M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Trimithi, Chipre del Norte
de
$753,590
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Complejo residencial Kompleks CLIFF Kristall
Templos, Chipre del Norte
de
$148,778
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Ubicado en el pueblo de Esentepe, Kyrenia. Área total del proyecto: 85,000m2 Este es un complejo residencial moderno que ofrece apartamentos y villas relacionadas. Ubicado a solo 100 metros de la playa bien equipada, rodeado de impresionantes vistas sobre Mar Mediterráneo y monta…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Barrio residencial Bella Villa
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$1,39M
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Barrio residencial Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$202,646
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Barrio residencial Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Chipre del Norte
de
$186,814
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Barrio residencial KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,383
Año de construcción 2023
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Barrio residencial Sixth Sense Villas
Thermeia, Chipre del Norte
de
$1,00M
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Mostrar todo Complejo residencial Solterra Villas
Complejo residencial Solterra Villas
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
de
$647,475
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir