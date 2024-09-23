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Preguntas frecuentes

¿Existe alguna restricción a la compra de bienes raíces por parte de extranjeros en el país?

No existen restricciones para la compra de viviendas. Sin embargo, si una persona desea adquirir tierras para la construcción o el cultivo agrícola, ya debe ser ciudadano de Turquía. La compra de otro tipo de bienes inmuebles por parte de extranjeros no está prohibida por la ley.

Más detalles: https://realting.com/es/news/la-pandemia-nos-ha-abierto-nuevas-oportunidades

¿Qué tipo de vivienda le permitirá obtener un permiso de residencia?

La obtención de un permiso de residencia prevé la compra de cualquier propiedad residencial, independientemente de su valor.

¿Cuál es el procedimiento para obtener el permiso de residencia y la nacionalidad turca? ¿Cuánto tiempo se tarda?

El permiso de residencia se prepara en un plazo de dos a tres semanas. Para obtenerlo se necesita:

  • obtener un número fiscal;
  • organizar toda la documentación necesaria (incluida la traducción al turco);
  • abrir una cuenta en un banco local (si es necesario);
  • mostrar TAPU (contrato de arrendamiento anual);
  • comprar una póliza de seguros.

Más detalles: https://realting.com/es/news/la-pandemia-nos-ha-abierto-nuevas-oportunidades

¿Cuánto tiempo es válido un permiso de residencia?

El permiso de residencia es válido de uno a dos años.

¿Tiene un ciudadano extranjero derecho a trabajar en Turquía si tiene un permiso de residencia?

Un permiso de residencia otorga el derecho solo a residir en el país; no puede trabajar en Turquía con dicho documento.

¿Qué tipo de vivienda le permitirá obtener la nacionalidad?

Si el solicitante desea optar a la nacionalidad, deberá comprar una propiedad con un valor catastral de al menos 250.000 dólares (hasta 2018 la cantidad era de un millón de dólares). 

Más detalles: https://realting.com/es/news/la-pandemia-nos-ha-abierto-nuevas-oportunidades

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de obtención de la nacionalidad?

La nacionalidad lleva de cuatro a seis meses.

¿Necesito saber turco para esto?

No es necesario conocer el idioma turco para el papeleo.

¿Se otorgan préstamos a extranjeros para comprar una vivienda?

Turquía tiene un programa de préstamos hipotecarios preferenciales. Esto permite a los extranjeros adquirir viviendas en el país en condiciones muy favorables.

Más detalles: https://realting.com/es/news/la-pandemia-nos-ha-abierto-nuevas-oportunidades

¿Existe algún impuesto a la propiedad en Turquía?

El dueño de la propiedad debe pagar un impuesto a la vivienda anualmente. Es solo el 0.1-0.2% del valor del apartamento. También en Turquía existe el llamado «Aydat», una tarifa mensual por el mantenimiento de un complejo residencial. Su tamaño depende de la infraestructura.

Más detalles: https://realting.com/es/news/la-pandemia-nos-ha-abierto-nuevas-oportunidades

¿El dueño de la propiedad debe pagar las facturas de servicios públicos si nadie vive en el apartamento?

Los servicios públicos incluyen agua y electricidad. Si nadie vive en el apartamento, no tendrá que pagar las facturas de los servicios públicos.

Más detalles: https://realting.com/es/news/la-pandemia-nos-ha-abierto-nuevas-oportunidades

¿Cuál es la mejor forma de comprar vivienda en el mercado primario?

En Turquía hay tres etapas de indexación en la compra de bienes raíces en el mercado primario. Por lo tanto, durante la construcción, un apartamento se puede comprar un 20% más barato que más tarde, cuando la vivienda está lista para entrar a vivir.

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