No existen restricciones para la compra de viviendas. Sin embargo, si una persona desea adquirir tierras para la construcción o el cultivo agrícola, ya debe ser ciudadano de Turquía. La compra de otro tipo de bienes inmuebles por parte de extranjeros no está prohibida por la ley.
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La obtención de un permiso de residencia prevé la compra de cualquier propiedad residencial, independientemente de su valor.
El permiso de residencia se prepara en un plazo de dos a tres semanas. Para obtenerlo se necesita:
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El permiso de residencia es válido de uno a dos años.
Un permiso de residencia otorga el derecho solo a residir en el país; no puede trabajar en Turquía con dicho documento.
Si el solicitante desea optar a la nacionalidad, deberá comprar una propiedad con un valor catastral de al menos 250.000 dólares (hasta 2018 la cantidad era de un millón de dólares).
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La nacionalidad lleva de cuatro a seis meses.
No es necesario conocer el idioma turco para el papeleo.
Turquía tiene un programa de préstamos hipotecarios preferenciales. Esto permite a los extranjeros adquirir viviendas en el país en condiciones muy favorables.
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El dueño de la propiedad debe pagar un impuesto a la vivienda anualmente. Es solo el 0.1-0.2% del valor del apartamento. También en Turquía existe el llamado «Aydat», una tarifa mensual por el mantenimiento de un complejo residencial. Su tamaño depende de la infraestructura.
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Los servicios públicos incluyen agua y electricidad. Si nadie vive en el apartamento, no tendrá que pagar las facturas de los servicios públicos.
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En Turquía hay tres etapas de indexación en la compra de bienes raíces en el mercado primario. Por lo tanto, durante la construcción, un apartamento se puede comprar un 20% más barato que más tarde, cuando la vivienda está lista para entrar a vivir.