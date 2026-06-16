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Complejo residencial The Blue Residence

Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$194,503
VAT
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2.3135801
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ID: 38076
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/6/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Perivolia tou Trikomou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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El Blue Residence es un desarrollo residencial de primera calidad situado en la vibrante zona turística de Iskele, Long Beach, uno de los lugares más deseables del norte de Chipre.

Combinando arquitectura contemporánea, entorno paisajístico y excelentes comodidades, el proyecto ofrece un estilo de vida ideal para residencia permanente, vacaciones o inversión.

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📍 Prime Location

El Blue Residence goza de una ubicación estratégica en el corazón del distrito turístico de rápido crecimiento de Iskele.

Lugar destacado:

🏖 Sólo 1 kilómetro de Long Beach
🌊 Aguas mediterráneas cristalinas y playas de arena
🚴 Paseos en bicicleta por la costa
🍽 Restaurantes, cafeterías y tiendas cerca
🏙 20 minutos del centro de la ciudad de Famagusta
✈️ Fácil acceso a los aeropuertos de la isla

Long Beach es ampliamente reconocido como uno de los destinos de inversión más prometedores en el norte de Chipre.

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🏡 Arquitectura y concepto

El Blue Residence cuenta con una elegante arquitectura contemporánea diseñada para proporcionar comodidad, estilo y funcionalidad.

✨ Diseño arquitectónico moderno
🌿 Jardines de paisaje profesional
💡 Iluminación exterior decorativa
🌴 Jardines tropicales y zonas de relajación

El desarrollo crea un verdadero ambiente turístico mediterráneo durante todo el año.

-...

🏠 Tipos de propiedad

El proyecto consta de 5 bloques y ofrece una variedad de apartamentos listos para vivir:

✔ Apartamentos de 1 dormitorio (1+1)
✔ Apartamentos de 2 dormitorios (2+1)
✔ Apartamentos de 3 dormitorios (3+1)

Todas las residencias cuentan con diseños prácticos, espaciosas zonas de estar y acabados modernos.

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🌴 Servicios e instalaciones

Los residentes se benefician de una amplia gama de instalaciones de estilo de vida:

🏊 Piscinas y zonas de ocio
🏋️ Gimnasio
🧖 SPA
🌿 Zonas de recreación familiar
🎠 Espacios infantiles
🚶 Senderos caminando
🎾 Vida activa y áreas deportivas

Todo lo necesario para una vida confortable estilo resort está disponible dentro del desarrollo.

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🛡 Seguridad y comodidad

🔒 Gated and secure community
🛡 Sistemas de acceso y seguridad controlados
🌿 Espacios paisajísticos bien mantenidos
🚗 Instalaciones de estacionamiento

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💰 Potencial de inversión

Blue Residence ofrece excelentes oportunidades tanto para propietarios como para inversores.

📈 Fuerte demanda de alquiler en la zona de Long Beach
🏖 A poca distancia del mar
🏡 Propiedades listas adecuadas para los ingresos de alquiler
💎 Potencial de crecimiento del capital a largo plazo

El Blue Residence combina confort moderno, encanto mediterráneo y una ubicación costera privilegiada en uno de los destinos más atractivos del norte de Chipre.

Localización en el mapa

Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

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Complejo residencial The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
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$194,503
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