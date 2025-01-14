Polonia – es uno de los mayores países del Este de Europa. Su población es de alrededor de 38 millones de personas. La mayoría de habitantes del país hablan polaco y profesan el catolicismo. Los polacos están muy orgullosos de su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. En Polonia nacieron y crearon genios como el compositor Frederyk Chopin, los científicos Nicolás Copérnico y Marie Skłodowska-Curie, los directores de cine Roman Polański y Andrzej Wajda. El representante más famoso de este país – posiblemente sea el papa Juan Pablo II.
Además, Polonia puede presumir de paisajes naturales inigualables: aquí hay montañas (como en la famosa ciudad de Zakopane) y mar (Gdańsk, Gdynia, Sopot), así como hermosos lagos en Mazur. Polonia tiene también – una economía bien desarrollada, castillos medievales, modernos complejos de viviendas, un buen clima con inviernos suaves y veranos soleados. Comprar propiedades en este país – es una buena inversión en el futuro y una posibilidad de vivir en la Unión Europea legalmente.
Hay dos tipos de bienes raíces residenciales en Polonia:
Los apartamentos pertenecen a la categoría de viviendas independientes. Las propiedades con tierras incluyen casas, adosados, terrenos. Al comprar una vivienda debe saber claramente a qué tipo pertenece, ya que las leyes polacas establecen diferentes condiciones y requisitos para la adquisición de los diferentes tipos de vivienda.
Los ciudadanos de otros países pueden comprar cualquier inmueble en Polonia, siempre que el estado emita un permiso para comprar dicha propiedad.
Importante! Algunos tipos de vivienda se pueden comprar sin un permiso especial.
El permiso para la compra de viviendas lo expide el Ministerio del Interior de Polonia. Cabe señalar que algunos tipos de vivienda se pueden comprar sin un permiso especial.
Para obtener permiso para comprar bienes raíces, un ciudadano extranjero necesitará una solicitud y una serie de documentos (incluidos los datos del solicitante, información sobre el vendedor, datos sobre los bienes raíces a adquirir, información sobre el propósito de la compra de dichos bienes raíces, recibos de pago de los derechos, etc.). La lista de documentos requeridos se puede ampliar a petición del Ministerio del Interior. Todos los documentos deben presentarse en polaco. La traducción de los documentos, asimismo, debe estar certificada ante notario.
El permiso de compra de vivienda es válido por 24 meses.
La compra de una vivienda no es una base para obtener un permiso de residencia, residencia permanente o la nacionalidad polaca.
Un extranjero puede comprar un apartamento a distancia emitiendo un poder notarial para una empresa inmobiliaria. En las transacciones con otro tipo de vivienda, el comprador debe estar presente en persona.
El tiempo de espera para la respuesta a una solicitud de permiso de residencia es de 5 a 6 meses. Las solicitudes para un permiso de residencia permanente en Polonia se consideran solo si el solicitante de dicho estatus ha residido en el país durante al menos 3 meses.
Más detalles: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave
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