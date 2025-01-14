Para obtener permiso para comprar bienes raíces, un ciudadano extranjero necesitará una solicitud y una serie de documentos (incluidos los datos del solicitante, información sobre el vendedor, datos sobre los bienes raíces a adquirir, información sobre el propósito de la compra de dichos bienes raíces, recibos de pago de los derechos, etc.). La lista de documentos requeridos se puede ampliar a petición del Ministerio del Interior. Todos los documentos deben presentarse en polaco. La traducción de los documentos, asimismo, debe estar certificada ante notario.



El permiso de compra de vivienda es válido por 24 meses.