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    Repatriation in Poland
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    consultor de inmigración
    SCB MIAMI INTERNATIONAL
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    Szumski&Co
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Noticias inmobiliarias en Polonia en inglés

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País de castillos, dunas y cimas nevadas

Polonia – es uno de los mayores países del Este de Europa. Su población es de alrededor de 38 millones de personas. La mayoría de habitantes del país hablan polaco y profesan el catolicismo. Los polacos están muy orgullosos de su patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. En Polonia nacieron y crearon genios como el compositor Frederyk Chopin, los científicos Nicolás Copérnico y Marie Skłodowska-Curie, los directores de cine Roman Polański y Andrzej Wajda. El representante más famoso de este país – posiblemente sea el papa Juan Pablo II.

Además, Polonia puede presumir de paisajes naturales inigualables: aquí hay montañas (como en la famosa ciudad de Zakopane) y mar (Gdańsk, Gdynia, Sopot), así como hermosos lagos en Mazur. Polonia tiene también – una economía bien desarrollada, castillos medievales, modernos complejos de viviendas, un buen clima con inviernos suaves y veranos soleados. Comprar propiedades en este país – es una buena inversión en el futuro y una posibilidad de vivir en la Unión Europea legalmente.
 

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los diferentes tipos de vivienda en Polonia?

Hay dos tipos de bienes raíces residenciales en Polonia:

  • vivienda independiente;
  • ropiedad con tierras.

¿Cuáles son las principales diferencias entre las propiedades con tierras y las viviendas independientes?

Los apartamentos pertenecen a la categoría de viviendas independientes. Las propiedades con tierras incluyen casas, adosados, terrenos. Al comprar una vivienda debe saber claramente a qué tipo pertenece, ya que las leyes polacas establecen diferentes condiciones y requisitos para la adquisición de los diferentes tipos de vivienda.

¿Qué bienes inmuebles tienen derecho a adquirir los ciudadanos extranjeros?

Los ciudadanos de otros países pueden comprar cualquier inmueble en Polonia, siempre que el estado emita un permiso para comprar dicha propiedad.

Importante! Algunos tipos de vivienda se pueden comprar sin un permiso especial.

¿Dónde debo obtener el permiso para comprar una vivienda?

El permiso para la compra de viviendas lo expide el Ministerio del Interior de Polonia. Cabe señalar que algunos tipos de vivienda se pueden comprar sin un permiso especial.

¿Qué necesita un extranjero para obtener un permiso de compra de bienes raíces? ¿Cuánto tiempo dura el permiso para comprar una vivienda?

Para obtener permiso para comprar bienes raíces, un ciudadano extranjero necesitará una solicitud y una serie de documentos (incluidos los datos del solicitante, información sobre el vendedor, datos sobre los bienes raíces a adquirir, información sobre el propósito de la compra de dichos bienes raíces, recibos de pago de los derechos, etc.). La lista de documentos requeridos se puede ampliar a petición del Ministerio del Interior. Todos los documentos deben presentarse en polaco. La traducción de los documentos, asimismo, debe estar certificada ante notario.

El permiso de compra de vivienda es válido por 24 meses.

¿Constituye la propiedad de bienes raíces en Polonia una base para la residencia legal de un extranjero en Polonia? ¿Es posible obtener un permiso de residencia, residencia permanente o la nacionalidad polaca a cambio de comprar una vivienda?

La compra de una vivienda no es una base para obtener un permiso de residencia, residencia permanente o la nacionalidad polaca.

¿Es posible realizar una transacción inmobiliaria de forma remota?

Un extranjero puede comprar un apartamento a distancia emitiendo un poder notarial para una empresa inmobiliaria. En las transacciones con otro tipo de vivienda, el comprador debe estar presente en persona.

¿Cuáles son las formas de obtener un permiso de residencia?

  • Educación en las universidades del país, cursos de idiomas.
  • Actividad empresarial.
  • Matrimonio con ciudadano/a de Polonia o titular de residencia permanente.
  • Visado de trabajo o contrato.
  • Raíces polacas.
  • Karta Polaka / Tarjeta de polaco.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un permiso de residencia?

El tiempo de espera para la respuesta a una solicitud de permiso de residencia es de 5 a 6 meses. Las solicitudes para un permiso de residencia permanente en Polonia se consideran solo si el solicitante de dicho estatus ha residido en el país durante al menos 3 meses.

¿Cuáles son las ventajas de un permiso de residencia?

  • Vivir, estudiar y trabajar (en el caso de un permiso de residencia temporal, se requiere un permiso adicional), así como realizar negocios en el país.
  • Cruzar las fronteras de los estados Schengen en un régimen sin visado y permanecer en su territorio hasta 3 meses seguidos.
  • Recibir atención médica, comprar / alquilar bienes inmuebles y propiedades.
  • Poder solicitar la nacionalidad de la República de Polonia.
  • En algunos casos, un permiso de residencia puede convertirse en base de ciertos beneficios al obtener visados para otros países (por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos).

¿Qué motivos pueden servir de base para obtener la nacionalidad del país?

  • Una declaración dirigida al presidente o gobernador provincial.
  • Origen (Karta Polaka / Tarjeta de polaco).
  • Matrimonio con un ciudadano o ciudadana de la República de Polonia.

¿Cuáles son los beneficios de obtener la nacionalidad?

  • La posibilidad de vivir, estudiar y trabajar en cualquier país de la UE, sin restricciones de tiempo.
  • La capacidad de viajar dentro de la UE sin visado.
  • La educación en la UE para los ciudadanos polacos es más barata.
  • Posibilidad de adquirir terrenos e inmuebles en la UE.

¿Qué documentos necesito para comprar una vivienda?

  • Pasaporte internacional.
  • Consentimiento personal o documentado del cónyuge (poder notarial o contrato matrimonial).

¿Cuál es el procedimiento para comprar una propiedad? ¿Qué etapas incluye?

  • Elaboración de un contrato de reserva.
  • Firma de un contrato preliminar con el desarrollador (Umowa Deweloperska).
  • Pago (posiblemente en varios pagos según el cronograma aprobado por el desarrollador).
  • Firma de la escritura de compraventa de bienes inmuebles (una vez finalizada la construcción).
  • Registro de la propiedad a su nombre.


Más detalles: https://realting.com/ru/news/o-vseh-nyuansah-pokupki-nedvizhimosti-v-varshave

¿A qué costos adicionales se puede enfrentar un comprador en el proceso de compra de una propiedad?

Deberá pagar:

  • Servicios inmobiliarios.
  • Servicios notariales.
  • Servicios de traducción.
  • Impuestos y aranceles (2% al comprar en el mercado secundario y 0% al comprar a un promotor).

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