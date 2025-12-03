  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefkoşa District
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Lefkosa District, Chipre del Norte

Nicosia
4
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
2
Lefkosa Turk Belediyesi
2
Degirmenlik Akincilar Belediyesi
2
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Residencia Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$230,976
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
Una rara oportunidad para este espectacular apartamento, ubicado en una de las zonas más prestigiosas de Nicosia con las vistas más espectaculares de la ciudad.  Construidos y entregados con los más altos estándares, los apartamentos tienen un piso moderno de 2 dormitorios, que establece …
Desarrollador
Tunalı İnşaat
Desarrollador
Tunalı İnşaat
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$208,979
Agencia
GP real estate
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Four seasons
Complejo residencial Four seasons
Kythrea, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 1
Agencia
Luxury Life
Agencia
Luxury Life
OneOne
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$163,383
Agencia
GP real estate
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Caesar
Complejo residencial Caesar
Tymvou, Chipre del Norte
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 10
Agencia
Luxury Life
Agencia
Luxury Life
Barrio residencial Uzun 30
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
de
$109,556
Agencia
GP real estate
Agencia
GP real estate
