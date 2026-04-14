Complejo residencial Caesar Beach

Caesar Beach — Frente a la playa Vivir con la infraestructura Full Resort 🌊🏖

Caesar Beach es un moderno complejo residencial situado directamente en la costa mediterránea, con una playa de arena totalmente оборудованый.

El proyecto está completo y ofrece un estilo de vida de estilo resort con instalaciones y servicios de alto nivel.

Incluye apartamentos y villas, creando un entorno комфортная para vivir, vacaciones e inversión.

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🏡 Acerca del proyecto

Caesar Beach ofrece una variedad de tipos de propiedades:

• apartamentos

• villas

Todas las unidades están a poca distancia del mar y ofrecen hermosas vistas del Mediterráneo y el entorno natural.

El proyecto es ideal para la vida permanente, el uso vacacional o la inversión de alquiler.

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🌴 Servicios e instalaciones

El complejo ofrece infraestructura de resorts completos:

🏖 playa de arena equipada

🍹 playa bar

🍽 restaurante

🥐 Café Paris & Bakery

🏊 piscina semi-olímpica

🏋️ gimnasio & fitness

🧖 sauna

🎢 aqua club

🎠 parque infantil

🔥 Zonas de barbacoa

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🎖 Privilegios de la membresía César

Los propietarios reciben acceso a instalaciones en todos los proyectos César:

5%–20% descuentos en:

🍽 restaurantes y bares

🌊 deportes acuáticos

🤿 buceo y pesca

🧖 SPA & wellness

🏋️ clases (yoga, danza, BJJ, etc.)

💄 servicios de belleza

🎤 Entertainment & karaoke

🎓 servicios de educación

Acceso gratuito:

🏊 todas las piscinas (al aire libre)

🎢 parque acuático

🏋️ Centros de fitness

🎠 áreas infantiles

🧖 saunas & hammams

🏀 tribunales de deportes

🔥 Zonas de barbacoa

🚲 alquiler de bicicletas

🚗 alquiler de coches

✈️ servicios de viajes

🧺 servicios de lavandería

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📍 Ubicación

Situado en primera línea de playa, que ofrece:

🌊 acceso directo a la playa

🌴 Medio ambiente pacífico

🏝 estilo de vida resort

Caesar Beach ofrece una combinación perfecta de vida junto al mar, infraestructura completa y beneficios exclusivos para el estilo de vida. 🌊✨