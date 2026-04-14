Complejo residencial Caesar Beach

Caesar Beach — Frente a la playa Vivir con la infraestructura Full Resort 🌊🏖
Caesar Beach es un moderno complejo residencial situado directamente en la costa mediterránea, con una playa de arena totalmente оборудованый.
El proyecto está completo y ofrece un estilo de vida de estilo resort con instalaciones y servicios de alto nivel.
Incluye apartamentos y villas, creando un entorno комфортная para vivir, vacaciones e inversión.
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🏡 Acerca del proyecto
Caesar Beach ofrece una variedad de tipos de propiedades:
• apartamentos
• villas
Todas las unidades están a poca distancia del mar y ofrecen hermosas vistas del Mediterráneo y el entorno natural.
El proyecto es ideal para la vida permanente, el uso vacacional o la inversión de alquiler.
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🌴 Servicios e instalaciones
El complejo ofrece infraestructura de resorts completos:
🏖 playa de arena equipada
🍹 playa bar
🍽 restaurante
🥐 Café Paris & Bakery
🏊 piscina semi-olímpica
🏋️ gimnasio & fitness
🧖 sauna
🎢 aqua club
🎠 parque infantil
🔥 Zonas de barbacoa
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🎖 Privilegios de la membresía César
Los propietarios reciben acceso a instalaciones en todos los proyectos César:
5%–20% descuentos en:
🍽 restaurantes y bares
🌊 deportes acuáticos
🤿 buceo y pesca
🧖 SPA & wellness
🏋️ clases (yoga, danza, BJJ, etc.)
💄 servicios de belleza
🎤 Entertainment & karaoke
🎓 servicios de educación
Acceso gratuito:
🏊 todas las piscinas (al aire libre)
🎢 parque acuático
🏋️ Centros de fitness
🎠 áreas infantiles
🧖 saunas & hammams
🏀 tribunales de deportes
🔥 Zonas de barbacoa
🚲 alquiler de bicicletas
🚗 alquiler de coches
✈️ servicios de viajes
🧺 servicios de lavandería
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📍 Ubicación
Situado en primera línea de playa, que ofrece:
🌊 acceso directo a la playa
🌴 Medio ambiente pacífico
🏝 estilo de vida resort
Caesar Beach ofrece una combinación perfecta de vida junto al mar, infraestructura completa y beneficios exclusivos para el estilo de vida. 🌊✨