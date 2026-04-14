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Complejo residencial Caesar Beach

Bogazi, Chipre del Norte
de
$378,413
VAT
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4.5011491
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235.9244679
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ID: 35127
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/4/26

Localización

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Pueblo
    Bogazi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Caesar Beach — Frente a la playa Vivir con la infraestructura Full Resort 🌊🏖

Caesar Beach es un moderno complejo residencial situado directamente en la costa mediterránea, con una playa de arena totalmente оборудованый.

El proyecto está completo y ofrece un estilo de vida de estilo resort con instalaciones y servicios de alto nivel.

Incluye apartamentos y villas, creando un entorno комфортная para vivir, vacaciones e inversión.

-...

🏡 Acerca del proyecto

Caesar Beach ofrece una variedad de tipos de propiedades:

• apartamentos
• villas

Todas las unidades están a poca distancia del mar y ofrecen hermosas vistas del Mediterráneo y el entorno natural.

El proyecto es ideal para la vida permanente, el uso vacacional o la inversión de alquiler.

-...

🌴 Servicios e instalaciones

El complejo ofrece infraestructura de resorts completos:

🏖 playa de arena equipada
🍹 playa bar
🍽 restaurante
🥐 Café Paris & Bakery
🏊 piscina semi-olímpica
🏋️ gimnasio & fitness
🧖 sauna
🎢 aqua club
🎠 parque infantil
🔥 Zonas de barbacoa

-...

🎖 Privilegios de la membresía César

Los propietarios reciben acceso a instalaciones en todos los proyectos César:

5%–20% descuentos en:

🍽 restaurantes y bares
🌊 deportes acuáticos
🤿 buceo y pesca
🧖 SPA & wellness
🏋️ clases (yoga, danza, BJJ, etc.)
💄 servicios de belleza
🎤 Entertainment & karaoke
🎓 servicios de educación

Acceso gratuito:

🏊 todas las piscinas (al aire libre)
🎢 parque acuático
🏋️ Centros de fitness
🎠 áreas infantiles
🧖 saunas & hammams
🏀 tribunales de deportes
🔥 Zonas de barbacoa
🚲 alquiler de bicicletas
🚗 alquiler de coches
✈️ servicios de viajes
🧺 servicios de lavandería

-...

📍 Ubicación

Situado en primera línea de playa, que ofrece:

🌊 acceso directo a la playa
🌴 Medio ambiente pacífico
🏝 estilo de vida resort

Caesar Beach ofrece una combinación perfecta de vida junto al mar, infraestructura completa y beneficios exclusivos para el estilo de vida. 🌊✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 100.0
Precio por m², USD 3,784
Precio del apartamento, USD 378,413

Localización en el mapa

Bogazi, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
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Tipo de interés
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Tipo de interés
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Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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