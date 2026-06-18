Complejo residencial Infinity - Dedeman Suits & Residences

Lujo frente al mar " Alto rendimiento Oportunidad: 65% Completado, Diciembre 2027
Bienvenido a Infinity Dedeman Suites & Residences, un destino de primera línea de playa en la región de Gaziveren del norte de Chipre. Este proyecto combina perfectamente la arquitectura moderna con la vida ecológica, ofreciendo a los residentes un estilo de vida inigualable donde el azul del Mediterráneo se encuentra con exuberantes paisajes verdes. Gestionado por el mundialmente renombrado Dedeman Hotels & Resorts International, este desarrollo está diseñado para aquellos que buscan un hogar sofisticado y una inversión de alto rendimiento.
El proyecto está progresando rápidamente, con el 65% de la construcción ya terminada. Esto proporciona un cronograma seguro y visible para inversores y futuros residentes por igual. La entrega oficial está programada para diciembre de 2027, permitiendo la planificación estratégica tanto para uso personal como para operaciones de alquiler.
Opciones de unidad versátiles & Precios Ofrecemos una diversa cartera de 190 residencias en 12 tipos de apartamentos diferentes.
Principales ventajas de inversión
World-Class Amenities Los residentes gozan de acceso exclusivo a:
Asegure su lugar en el más prestigioso desarrollo frente a la playa en Chipre. Póngase en contacto conmigo para precios detallados para 1+1, 2+1, y 3+1 unidades y para organizar una visualización privada.