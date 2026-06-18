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Complejo residencial Infinity - Dedeman Suits & Residences

Kazivera, Chipre del Norte
de
$133,000
VAT
de
$35/m²
;
29
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ID: 38101
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/6/26

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  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Lefke District
  • Ciudad
    Lefke Belediyesi
  • Pueblo
    Kazivera

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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Lujo frente al mar " Alto rendimiento Oportunidad: 65% Completado, Diciembre 2027

Bienvenido a Infinity Dedeman Suites & Residences, un destino de primera línea de playa en la región de Gaziveren del norte de Chipre. Este proyecto combina perfectamente la arquitectura moderna con la vida ecológica, ofreciendo a los residentes un estilo de vida inigualable donde el azul del Mediterráneo se encuentra con exuberantes paisajes verdes. Gestionado por el mundialmente renombrado Dedeman Hotels & Resorts International, este desarrollo está diseñado para aquellos que buscan un hogar sofisticado y una inversión de alto rendimiento.

El proyecto está progresando rápidamente, con el 65% de la construcción ya terminada. Esto proporciona un cronograma seguro y visible para inversores y futuros residentes por igual. La entrega oficial está programada para diciembre de 2027, permitiendo la planificación estratégica tanto para uso personal como para operaciones de alquiler.

Opciones de unidad versátiles & Precios Ofrecemos una diversa cartera de 190 residencias en 12 tipos de apartamentos diferentes.

  • Precio inicial: El precio indicado es para una unidad de 1+0 (Estudio) de 30 m2.
  • Configuraciones disponibles: Nuestras opciones van desde estudios compactos 1+0 hasta espaciosos 1+1, 2+1, y apartamentos de lujo 3+1. Los precios varían según tipo de unidad, tamaño y vista, garantizando una opción adecuada para cada perfil de inversores.

Principales ventajas de inversión

  • Gestión Profesional: Una garantía de operación de 10 años por Dedeman Hotels & Resorts International.
  • Modelo de ingreso pasivo: Los propietarios se benefician de un modelo transparente 75% / 25% de participación en la renta.
  • Retornos altos: Se espera un rendimiento de alquiler anual de 6 a 10% en moneda extranjera, apoyado por más de 70 plataformas de alquiler internacionales (Booking.com, Expedia, Agoda, etc.).
  • Seguridad jurídica: Aseguida con una escritura de título turco (Türk Koçanlı), que ofrece el más alto nivel de protección de la propiedad.

World-Class Amenities Los residentes gozan de acceso exclusivo a:

  • Rooftop Infinity Piscinas en cada bloque con vistas panorámicas al mar y estrellas.
  • Un centro integral de bienestar y salud con clínicas anti-envejecimiento, programas de desintoxicación y yoga.
  • Playas privadas mantenidas, piscinas climatizadas al aire libre y interiores, y un puerto deportivo privado para deportes acuáticos.

Asegure su lugar en el más prestigioso desarrollo frente a la playa en Chipre. Póngase en contacto conmigo para precios detallados para 1+1, 2+1, y 3+1 unidades y para organizar una visualización privada.

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Kazivera, Chipre del Norte

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Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Tipo de interés
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Fecha límite
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Kazivera, Chipre del Norte
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