Complejo residencial Infinity - Dedeman Suits & Residences

Lujo frente al mar " Alto rendimiento Oportunidad: 65% Completado, Diciembre 2027

Bienvenido a Infinity Dedeman Suites & Residences, un destino de primera línea de playa en la región de Gaziveren del norte de Chipre. Este proyecto combina perfectamente la arquitectura moderna con la vida ecológica, ofreciendo a los residentes un estilo de vida inigualable donde el azul del Mediterráneo se encuentra con exuberantes paisajes verdes. Gestionado por el mundialmente renombrado Dedeman Hotels & Resorts International, este desarrollo está diseñado para aquellos que buscan un hogar sofisticado y una inversión de alto rendimiento.

El proyecto está progresando rápidamente, con el 65% de la construcción ya terminada. Esto proporciona un cronograma seguro y visible para inversores y futuros residentes por igual. La entrega oficial está programada para diciembre de 2027, permitiendo la planificación estratégica tanto para uso personal como para operaciones de alquiler.

Opciones de unidad versátiles & Precios Ofrecemos una diversa cartera de 190 residencias en 12 tipos de apartamentos diferentes.

Precio inicial: El precio indicado es para una unidad de 1+0 (Estudio) de 30 m2.

Configuraciones disponibles: Nuestras opciones van desde estudios compactos 1+0 hasta espaciosos 1+1, 2+1, y apartamentos de lujo 3+1. Los precios varían según tipo de unidad, tamaño y vista, garantizando una opción adecuada para cada perfil de inversores.

Principales ventajas de inversión

Gestión Profesional: Una garantía de operación de 10 años por Dedeman Hotels & Resorts International.

Modelo de ingreso pasivo: Los propietarios se benefician de un modelo transparente 75% / 25% de participación en la renta.

Retornos altos: Se espera un rendimiento de alquiler anual de 6 a 10% en moneda extranjera, apoyado por más de 70 plataformas de alquiler internacionales (Booking.com, Expedia, Agoda, etc.).

Seguridad jurídica: Aseguida con una escritura de título turco (Türk Koçanlı), que ofrece el más alto nivel de protección de la propiedad.

World-Class Amenities Los residentes gozan de acceso exclusivo a:

Rooftop Infinity Piscinas en cada bloque con vistas panorámicas al mar y estrellas.

Un centro integral de bienestar y salud con clínicas anti-envejecimiento, programas de desintoxicación y yoga.

Playas privadas mantenidas, piscinas climatizadas al aire libre y interiores, y un puerto deportivo privado para deportes acuáticos.

Asegure su lugar en el más prestigioso desarrollo frente a la playa en Chipre. Póngase en contacto conmigo para precios detallados para 1+1, 2+1, y 3+1 unidades y para organizar una visualización privada.