Complejo residencial Royal Life Residence

Residencia de Vida Real - Complejo Residencial Moderno a 100 m de Long Beach 🌊

Royal Life Residence es un complejo residencial completo situado en el corazón de la popular zona de Long Beach en Iskele, a solo 100 metros de la playa mediterránea de arena.

El complejo ofrece un ambiente turístico relajado combinado con una infraestructura conveniente cerca del mar.

Los residentes pueden disfrutar de aire fresco, paseos al lado del mar y hermosas vistas mediterráneas a pocos pasos de casa.

El proyecto incluye 500 apartamentos modernos, incluyendo estudios y 1+1 unidades, muchos de los cuales ofrecen vistas al mar.

Desde los balcones se puede disfrutar de amaneceres mediterráneos y puestas de sol, creando una experiencia única de vida costera.

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🏡 Características clave

• Completo y listo para vivir en complejo

• 100 metros a Long Beach

• 500 apartamentos: estudios y 1+1 unidades

• muchos apartamentos ofrecen vistas al mar

• situado en la popular zona turística de Iskele / Long Beach

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🌴 Infraestructura compleja

El complejo ofrece todo lo necesario para una vida cómoda y ocio:

🏊 piscina con toboganes de agua

👶 piscina infantil

🍻 bar deportivo

☕ Café

💊 farmacia

💄 salón de belleza

🛒 supermercado

Gracias a su infraestructura y ubicación, el complejo es ideal para la vida permanente, el uso vacacional o la inversión con potencial de alquiler.

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🏢 Estructura compleja

Royal Life Residence consta de varios bloques residenciales:

Atlantic A ' Atlantic B

• edificios de tres pisos

Pacífico B

• edificios de dos pisos

Poseidón A " Poseidón B "

• torres de 14 plantas

• ofreciendo impresionantes vistas panorámicas de Long Beach y el Mar Mediterráneo

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Royal Life Residence combina la vida costera, la atmósfera de estilo resort y la infraestructura moderna en una de las zonas más atractivas del norte de Chipre. 🌴✨