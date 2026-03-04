Complejo residencial Riverside Life

Riverside Life ← Long Beach, Iskele 🌴

Vida mediterránea Cerca de la playa

Riverside Life es un moderno complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele, a poca distancia de la famosa costa mediterránea de arena.

El proyecto está convenientemente situado frente al Caesar Resort, rodeado de restaurantes, tiendas y servicios cotidianos.

Riverside Life ofrece una combinación perfecta de estilo de vida resort, entorno natural y confort moderno.

🏢 Estructura del proyecto

El complejo consta de cinco bloques residenciales, cada uno que ofrece un ambiente único:

🌅 Sunrise Block

Despierta con los primeros rayos del sol mediterráneo llenando tu hogar con energía y luz.

🌇 Sunset Block

Disfrute de impresionantes atardeceres mediterráneos y relajantes paseos nocturnos.

🌿 River Park Block

Ideal para amantes de la naturaleza. Hermosas vistas de las zonas ajardinadas del parque crean un ambiente tranquilo y relajante.

🏔 Bloque de montaña

Experimente tranquilidad, brisa marina y paisajes escénicos de montaña.

🌊 River Corner Block

Una ubicación única donde las vistas al mar y a la montaña se combinan para crear panoramas inolvidables.

🌴 Instalaciones

Residentes de Riverside La vida disfruta de una variedad de comodidades in situ:

🛒 Mercado

🛍 Brand shop

🏧 ATM

💄 Salón de belleza

🍽 Restaurante

☕ Cafetería

🧖 SPA

Adicionalmente:

🏊 Piscina

👶 Piscina para niños

🎠 Niños parque infantil

🌿 Zonas verdes de paisaje

📍 Ventajas de ubicación

🏖 A poca distancia de Long Beach

🏝 Una de las zonas costeras más populares del norte de Chipre

🍽 Restaurantes y entretenimiento cerca

🏙 Fácil acceso a Famagusta y otros lugares clave

Riverside Life ofrece un estilo de vida mediterráneo relajado con comodidad estilo resort y una ubicación privilegiada junto al mar. 🌊✨