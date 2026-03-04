  1. Realting.com
Complejo residencial Riverside Life

Trikomo, Chipre del Norte
de
$123,972
ID: 34009
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/3/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    17

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Riverside Life ← Long Beach, Iskele 🌴

Vida mediterránea Cerca de la playa

Riverside Life es un moderno complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele, a poca distancia de la famosa costa mediterránea de arena.

El proyecto está convenientemente situado frente al Caesar Resort, rodeado de restaurantes, tiendas y servicios cotidianos.

Riverside Life ofrece una combinación perfecta de estilo de vida resort, entorno natural y confort moderno.

-...

🏢 Estructura del proyecto

El complejo consta de cinco bloques residenciales, cada uno que ofrece un ambiente único:

🌅 Sunrise Block
Despierta con los primeros rayos del sol mediterráneo llenando tu hogar con energía y luz.

🌇 Sunset Block
Disfrute de impresionantes atardeceres mediterráneos y relajantes paseos nocturnos.

🌿 River Park Block
Ideal para amantes de la naturaleza. Hermosas vistas de las zonas ajardinadas del parque crean un ambiente tranquilo y relajante.

🏔 Bloque de montaña
Experimente tranquilidad, brisa marina y paisajes escénicos de montaña.

🌊 River Corner Block
Una ubicación única donde las vistas al mar y a la montaña se combinan para crear panoramas inolvidables.

-...

🌴 Instalaciones

Residentes de Riverside La vida disfruta de una variedad de comodidades in situ:

🛒 Mercado
🛍 Brand shop
🏧 ATM
💄 Salón de belleza
🍽 Restaurante
☕ Cafetería
🧖 SPA

Adicionalmente:

🏊 Piscina
👶 Piscina para niños
🎠 Niños parque infantil
🌿 Zonas verdes de paisaje

-...

📍 Ventajas de ubicación

🏖 A poca distancia de Long Beach
🏝 Una de las zonas costeras más populares del norte de Chipre
🍽 Restaurantes y entretenimiento cerca
🏙 Fácil acceso a Famagusta y otros lugares clave

Riverside Life ofrece un estilo de vida mediterráneo relajado con comodidad estilo resort y una ubicación privilegiada junto al mar. 🌊✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 58.0
Precio por m², USD 2,172
Precio del apartamento, USD 125,972

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
