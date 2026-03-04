Complejo residencial Riverside Life

Riverside Life ← Long Beach, Iskele 🌴
Vida mediterránea Cerca de la playa
Riverside Life es un moderno complejo residencial situado en la popular zona de Long Beach de Iskele, a poca distancia de la famosa costa mediterránea de arena.
El proyecto está convenientemente situado frente al Caesar Resort, rodeado de restaurantes, tiendas y servicios cotidianos.
Riverside Life ofrece una combinación perfecta de estilo de vida resort, entorno natural y confort moderno.
-...
🏢 Estructura del proyecto
El complejo consta de cinco bloques residenciales, cada uno que ofrece un ambiente único:
🌅 Sunrise Block
Despierta con los primeros rayos del sol mediterráneo llenando tu hogar con energía y luz.
🌇 Sunset Block
Disfrute de impresionantes atardeceres mediterráneos y relajantes paseos nocturnos.
🌿 River Park Block
Ideal para amantes de la naturaleza. Hermosas vistas de las zonas ajardinadas del parque crean un ambiente tranquilo y relajante.
🏔 Bloque de montaña
Experimente tranquilidad, brisa marina y paisajes escénicos de montaña.
🌊 River Corner Block
Una ubicación única donde las vistas al mar y a la montaña se combinan para crear panoramas inolvidables.
-...
🌴 Instalaciones
Residentes de Riverside La vida disfruta de una variedad de comodidades in situ:
🛒 Mercado
🛍 Brand shop
🏧 ATM
💄 Salón de belleza
🍽 Restaurante
☕ Cafetería
🧖 SPA
Adicionalmente:
🏊 Piscina
👶 Piscina para niños
🎠 Niños parque infantil
🌿 Zonas verdes de paisaje
-...
📍 Ventajas de ubicación
🏖 A poca distancia de Long Beach
🏝 Una de las zonas costeras más populares del norte de Chipre
🍽 Restaurantes y entretenimiento cerca
🏙 Fácil acceso a Famagusta y otros lugares clave
Riverside Life ofrece un estilo de vida mediterráneo relajado con comodidad estilo resort y una ubicación privilegiada junto al mar. 🌊✨