Complejo residencial Courtyard

Courtyard — A Completed Complejo Resort-Style en Long Beach 🌴🌊
Courtyard es un complejo residencial listo situado en la región de Long Beach muy deseable, a solo 5 minutos a pie de la costa de arena 🏖✨
Combina cómodas condiciones de vida, paisajes verdes e infraestructura de resort completo en un solo lugar.
-...
📍 Acerca del proyecto
🏢 9 bloques
🏠 400 apartamentos
🌿 8000 m2 de superficie verde
🏊 80 m2 piscina exterior
Diseñado como una comunidad de estilo de vida completa, todo lo que necesita está disponible dentro del complejo.
-...
🌟 Servicios e instalaciones
🏊 Piscinas exteriores e interiores
💦 Piscina para niños & parque acuático
🍽 Café & restaurante
🏋️ Gimnasio
🧖 Sauna & jacuzzi
💆 Salón de belleza
🎳 Bowling
🎱 Billares
🎮 Arcade juegos
♟ Chess club
🎠 Parque infantil
🛒 Supermercado
🛎 Recepción
🧹 Servicios de limpieza y mantenimiento
👶 Club infantil y mini club hacen que el proyecto sea especialmente atractivo para las familias.
-...
🏡 Tipos de apartamento
• Apartamentos de estudio
• 1+1
• 2+1
• 3+1
Modernos diseños, cómodos espacios y un verdadero ambiente de vacaciones todo el año ☀️🌊
Courtyard es perfecto para vivir permanente, vacaciones o inversión en una de las zonas costeras más populares 🌿✨