Complejo residencial Courtyard

Courtyard — A Completed Complejo Resort-Style en Long Beach 🌴🌊

Courtyard es un complejo residencial listo situado en la región de Long Beach muy deseable, a solo 5 minutos a pie de la costa de arena 🏖✨

Combina cómodas condiciones de vida, paisajes verdes e infraestructura de resort completo en un solo lugar.

-...

📍 Acerca del proyecto

🏢 9 bloques

🏠 400 apartamentos

🌿 8000 m2 de superficie verde

🏊 80 m2 piscina exterior

Diseñado como una comunidad de estilo de vida completa, todo lo que necesita está disponible dentro del complejo.

-...

🌟 Servicios e instalaciones

🏊 Piscinas exteriores e interiores

💦 Piscina para niños & parque acuático

🍽 Café & restaurante

🏋️ Gimnasio

🧖 Sauna & jacuzzi

💆 Salón de belleza

🎳 Bowling

🎱 Billares

🎮 Arcade juegos

♟ Chess club

🎠 Parque infantil

🛒 Supermercado

🛎 Recepción

🧹 Servicios de limpieza y mantenimiento

👶 Club infantil y mini club hacen que el proyecto sea especialmente atractivo para las familias.

-...

🏡 Tipos de apartamento

• Apartamentos de estudio

• 1+1

• 2+1

• 3+1

Modernos diseños, cómodos espacios y un verdadero ambiente de vacaciones todo el año ☀️🌊

Courtyard es perfecto para vivir permanente, vacaciones o inversión en una de las zonas costeras más populares 🌿✨