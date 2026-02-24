  1. Realting.com
Complejo residencial Courtyard

Trikomo, Chipre del Norte
$175,431
3
ID: 33929
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/2/26

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Courtyard — A Completed Complejo Resort-Style en Long Beach 🌴🌊

Courtyard es un complejo residencial listo situado en la región de Long Beach muy deseable, a solo 5 minutos a pie de la costa de arena 🏖✨

Combina cómodas condiciones de vida, paisajes verdes e infraestructura de resort completo en un solo lugar.

-...

📍 Acerca del proyecto

🏢 9 bloques
🏠 400 apartamentos
🌿 8000 m2 de superficie verde
🏊 80 m2 piscina exterior

Diseñado como una comunidad de estilo de vida completa, todo lo que necesita está disponible dentro del complejo.

-...

🌟 Servicios e instalaciones

🏊 Piscinas exteriores e interiores
💦 Piscina para niños & parque acuático
🍽 Café & restaurante
🏋️ Gimnasio
🧖 Sauna & jacuzzi
💆 Salón de belleza
🎳 Bowling
🎱 Billares
🎮 Arcade juegos
♟ Chess club
🎠 Parque infantil
🛒 Supermercado
🛎 Recepción
🧹 Servicios de limpieza y mantenimiento

👶 Club infantil y mini club hacen que el proyecto sea especialmente atractivo para las familias.

-...

🏡 Tipos de apartamento

• Apartamentos de estudio
• 1+1
• 2+1
• 3+1

Modernos diseños, cómodos espacios y un verdadero ambiente de vacaciones todo el año ☀️🌊

Courtyard es perfecto para vivir permanente, vacaciones o inversión en una de las zonas costeras más populares 🌿✨

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 65.0
Precio por m², USD 2,699
Precio del apartamento, USD 175,431

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

