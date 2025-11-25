Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Un apartamento estudio amueblado de 57 metros cuadrados está situado a un kilómetro de la playa de arena.
Esta ubicación única ofrece un entorno tranquilo lejos del bullicio y bullicio de la ciudad, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad y lugares históricos.
El centro de la ciudad y la costa de Long Beach están a pocos minutos en coche. El complejo está situado en una zona ajardinada con piscinas y zonas de juegos infantiles.
En este complejo hay una amplia selección de apartamentos (uno, dos y tres dormitorios).
Características clave:
Infraestructura:
La compra de este apartamento incluye un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir, y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todo libre de la empresa!