Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Un apartamento estudio amueblado de 57 metros cuadrados está situado a un kilómetro de la playa de arena.

Esta ubicación única ofrece un entorno tranquilo lejos del bullicio y bullicio de la ciudad, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad y lugares históricos.

El centro de la ciudad y la costa de Long Beach están a pocos minutos en coche. El complejo está situado en una zona ajardinada con piscinas y zonas de juegos infantiles.

En este complejo hay una amplia selección de apartamentos (uno, dos y tres dormitorios).

Características clave:

Cocina con armarios empotrados

Baño completo

Calentador de agua eléctrico

Ventanas dobles acristaladas

Azulejos de cerámica en los pisos y en los baños

Los edificios están diseñados para que cada apartamento ofrece vistas panorámicas del mar y las montañas

El complejo está diseñado y construido para estándares hoteleros de 5 estrellas

Infraestructura:

2 grandes piscinas al aire libre

Piscina al aire libre infantil

Gran piscina cubierta climatizada

Complejo de spa (1.300 m2)

Aparcamiento subterráneo

Restaurante A-La-Carte

Irish pub

Bar de piscina

Gimnasio

Recepción

Management company

Tribunal de tenis

Kindergarten

Parque infantil

Mini parque acuático

Alquiler de coches

Traslado gratuito a Long Beach

Campos complejos seguros

La compra de este apartamento incluye un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir, y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todo libre de la empresa!