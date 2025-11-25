  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Iskele Belediyesi
  4. Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Complejo residencial Furnished studio apartment in the Edelweiss complex.

Trikomo, Chipre del Norte
de
$64,229
;
11
ID: 32926
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3066
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 25/11/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un apartamento estudio amueblado de 57 metros cuadrados está situado a un kilómetro de la playa de arena.

Esta ubicación única ofrece un entorno tranquilo lejos del bullicio y bullicio de la ciudad, pero cerca de todas las comodidades de la ciudad y lugares históricos.

El centro de la ciudad y la costa de Long Beach están a pocos minutos en coche. El complejo está situado en una zona ajardinada con piscinas y zonas de juegos infantiles.

En este complejo hay una amplia selección de apartamentos (uno, dos y tres dormitorios).

Características clave:

  • Cocina con armarios empotrados
  • Baño completo
  • Calentador de agua eléctrico
  • Ventanas dobles acristaladas
  • Azulejos de cerámica en los pisos y en los baños
  • Los edificios están diseñados para que cada apartamento ofrece vistas panorámicas del mar y las montañas
  • El complejo está diseñado y construido para estándares hoteleros de 5 estrellas

Infraestructura:

  • 2 grandes piscinas al aire libre
  • Piscina al aire libre infantil
  • Gran piscina cubierta climatizada
  • Complejo de spa (1.300 m2)
  • Aparcamiento subterráneo
  • Restaurante A-La-Carte
  • Irish pub
  • Bar de piscina
  • Gimnasio
  • Recepción
  • Management company
  • Tribunal de tenis
  • Kindergarten
  • Parque infantil
  • Mini parque acuático
  • Alquiler de coches
  • Traslado gratuito a Long Beach
  • Aparcamiento subterráneo
  • Campos complejos seguros

La compra de este apartamento incluye un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir, y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, todo libre de la empresa!

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

