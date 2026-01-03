  1. Realting.com
  Chipre del Norte
  Yenibogazici Belediyesi
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Complejo residencial 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$158,026
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
¿Te gustaría conocer una vida con la que todo el mundo está soñando?Ubicada en la zona de Yeni Boğaziçi, miembro de Cittaslow (ciudad de Calm), 4EVER GREEN STAGE 4 consta de 43 unidades residenciales de 2+1 tipo y 2 unidades comerciales. El proyecto se encuentra cerca de la escuela primaria …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Complejo residencial ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complejo residencial ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complejo residencial ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complejo residencial ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complejo residencial ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Complejo residencial ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$157,958
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Huerto: Un oasis lujoso en el corazón de Chipre septentrional🏝Complejo residencial único rodeado de naturaleza, huertos y armonía mediterráneaOrchard no es sólo un hogar, es un estilo de vida. Situado en la zona verde y ecológica de Yenibogazici, a solo 1 km de la playa de arena, ofrece una …
Agencia
GP real estate
Complejo residencial OLIVE COURT
Complejo residencial OLIVE COURT
Complejo residencial OLIVE COURT
Complejo residencial OLIVE COURT
Complejo residencial OLIVE COURT
Complejo residencial OLIVE COURT
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$142,896
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Olive Court, que será un espacio habitable entrelazado con la naturaleza en Yeniboğaziçi, está a la venta a precios de lanzamiento muy especiales.Servicios generalesGestión profesional de sitios webMantenimiento del jardín del sitioMantenimiento de piscinasLimpieza y mantenimiento de zonas c…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Complejo residencial Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complejo residencial Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complejo residencial Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complejo residencial Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complejo residencial Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Complejo residencial Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$232,632
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
🌟 Exclusivo bungalow 3+1 en el prestigioso distrito de Yeni Boğaziçi 🌟 Perfecta combinación de confort, estilo y ubicación favorable!Características del Bungalow:- Living area: 142 m2 - espaciosas y luminosas habitaciones llenas de coziness.- 370 m2 - la oportunidad de crear su propio oasis …
Agencia
GP real estate
Complejo residencial Natura Park
Complejo residencial Natura Park
Complejo residencial Natura Park
Complejo residencial Natura Park
Complejo residencial Natura Park
Complejo residencial Natura Park
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$266,133
Año de construcción 2026
La armonía de la naturaleza y el ambiente indescriptible de Chipre nos inspiró a crear el proyecto del «Parque natural». Los materiales modernos y la ubicación conveniente del complejo le darán una comodidad inolvidable.Naturaleza virgen y sorprendentes playas del Mar Mediterráneo serán sus …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Barrio residencial Orchard
Barrio residencial Orchard
Barrio residencial Orchard
Barrio residencial Orchard
Barrio residencial Orchard
Barrio residencial Orchard
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$569,942
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Salamis Sea Palace
Barrio residencial Salamis Sea Palace
Barrio residencial Salamis Sea Palace
Barrio residencial Salamis Sea Palace
Barrio residencial Salamis Sea Palace
Barrio residencial Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$120,321
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Rosedale Villa
Barrio residencial Rosedale Villa
Barrio residencial Rosedale Villa
Barrio residencial Rosedale Villa
Barrio residencial Rosedale Villa
Barrio residencial Rosedale Villa
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$397,693
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Natura Park
Barrio residencial Natura Park
Barrio residencial Natura Park
Barrio residencial Natura Park
Barrio residencial Natura Park
Barrio residencial Natura Park
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$263,440
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Auralux
Barrio residencial Auralux
Barrio residencial Auralux
Barrio residencial Auralux
Barrio residencial Auralux
Barrio residencial Auralux
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$177,315
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Salamis City
Barrio residencial Salamis City
Barrio residencial Salamis City
Barrio residencial Salamis City
Barrio residencial Salamis City
Barrio residencial Salamis City
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$189,854
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Majestic 3 *
Barrio residencial Majestic 3 *
Barrio residencial Majestic 3 *
Barrio residencial Majestic 3 *
Barrio residencial Majestic 3 *
Barrio residencial Majestic 3 *
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$367,296
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Lilium Park
Barrio residencial Lilium Park
Barrio residencial Lilium Park
Barrio residencial Lilium Park
Barrio residencial Lilium Park
Barrio residencial Lilium Park
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$177,315
Año de construcción 2026
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Barrio residencial Dream Homes 4 You
Limnia, Chipre del Norte
de
$379,961
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Eden Garden
Barrio residencial Eden Garden
Barrio residencial Eden Garden
Barrio residencial Eden Garden
Barrio residencial Eden Garden
Barrio residencial Eden Garden
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$124,754
Año de construcción 2027
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Olive Court 2
Barrio residencial Olive Court 2
Barrio residencial Olive Court 2
Barrio residencial Olive Court 2
Barrio residencial Olive Court 2
Barrio residencial Olive Court 2
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$174,656
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Neo Residence
Barrio residencial Neo Residence
Barrio residencial Neo Residence
Barrio residencial Neo Residence
Barrio residencial Neo Residence
Barrio residencial Neo Residence
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$189,854
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Suntree Villas
Barrio residencial Suntree Villas
Barrio residencial Suntree Villas
Barrio residencial Suntree Villas
Barrio residencial Suntree Villas
Barrio residencial Suntree Villas
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$714,327
Año de construcción 2025
Agencia
GP real estate
Barrio residencial Vanora Park Salamis
Barrio residencial Vanora Park Salamis
Barrio residencial Vanora Park Salamis
Barrio residencial Vanora Park Salamis
Barrio residencial Vanora Park Salamis
Barrio residencial Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$162,750
Agencia
GP real estate
