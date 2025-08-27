  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Trikomo, Chipre del Norte
$303,111
22
ID: 27499
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/8/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de Propiedad!

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 147 m2 con vistas al mar en un prestigioso complejo residencial con un hotel y casino de 5*, a 600 metros de Long Beach - Grand Sapphire Resort.

El apartamento está totalmente amueblado y equipado: una moderna cocina con electrodomésticos (hob, horno, campana extractora, microondas, hervidor de agua, lavavajillas), comedor, acogedor salón con muebles tapizados y TV, dos dormitorios separados con camas dobles y armarios, así como un elegante baño con ducha.

El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo largo de tres kilómetros.

Infraestructura:

  • Hotel 5*
  • Casino
  • 10 piscinas 7.000 m2
  • Parque acuático
  • Piscinas infantiles
  • Piscina en la azotea con bar
  • Gimnasio
  • SPA centro: jacuzzi, sauna, hamam, masaje, etc.
  • Restaurantes, bares y cafeterías
  • Tiendas
  • Cines interiores y exteriores
  • Club nocturno
  • Casino
  • Club infantil
  • Playa y playa bar
  • Tribunal de tenis
  • Voleibol, baloncesto y mini pistas de fútbol
  • Paisajismo de las zonas complejas y del parque
  • Entradas a nivel de tierra, conveniente para los padres con cochecitos
  • Seguridad en la entrada, videovigilancia
  • Puertas automáticas

Al comprar cualquier inmueble - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!

Localización en el mapa

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
