Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de Propiedad!
Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 147 m2 con vistas al mar en un prestigioso complejo residencial con un hotel y casino de 5*, a 600 metros de Long Beach - Grand Sapphire Resort.
El apartamento está totalmente amueblado y equipado: una moderna cocina con electrodomésticos (hob, horno, campana extractora, microondas, hervidor de agua, lavavajillas), comedor, acogedor salón con muebles tapizados y TV, dos dormitorios separados con camas dobles y armarios, así como un elegante baño con ducha.
El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo largo de tres kilómetros.
Infraestructura:
Al comprar cualquier inmueble - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!