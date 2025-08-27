Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Este proyecto ha recibido prestigiosos Premios NC de Propiedad!

Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 147 m2 con vistas al mar en un prestigioso complejo residencial con un hotel y casino de 5*, a 600 metros de Long Beach - Grand Sapphire Resort.

El apartamento está totalmente amueblado y equipado: una moderna cocina con electrodomésticos (hob, horno, campana extractora, microondas, hervidor de agua, lavavajillas), comedor, acogedor salón con muebles tapizados y TV, dos dormitorios separados con camas dobles y armarios, así como un elegante baño con ducha.

El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo largo de tres kilómetros.



Infraestructura:

Hotel 5*

Casino

10 piscinas 7.000 m2

Parque acuático

Piscinas infantiles

Piscina en la azotea con bar

Gimnasio

SPA centro: jacuzzi, sauna, hamam, masaje, etc.

Restaurantes, bares y cafeterías

Tiendas

Cines interiores y exteriores

Club nocturno

Club infantil

Playa y playa bar

Tribunal de tenis

Voleibol, baloncesto y mini pistas de fútbol

Paisajismo de las zonas complejas y del parque

Entradas a nivel de tierra, conveniente para los padres con cochecitos

Seguridad en la entrada, videovigilancia

Puertas automáticas

Al comprar cualquier inmueble - registro de un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro médico en el norte de Chipre para toda la familia como regalo de la empresa!