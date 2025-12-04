Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.

  1. Realting.com
Trikomo, Chipre del Norte
de
$213,304
;
19
ID: 32995
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 3378
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 4/12/25

Localización

  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    İskele District
  • Ciudad
    Iskele Belediyesi
  • Ciudad
    Trikomo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 64 m2 en el prestigioso complejo Grand Sapphire Resort CASINO, a 600 metros de Long Beach.

El precio incluye un paquete de diseño (aparatos y muebles).

El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo largo de tres kilómetros.

Infraestructura:

  • Hotel de 5 estrellas
  • Casino
  • 10 piscinas (7.000 m2)
  • Parque acuático
  • Piscinas infantiles
  • Piscina cubierta con bar
  • Gimnasio
  • SPA centro: jacuzzi, sauna, hammam, masaje, etc.
  • Restaurantes, bares y cafeterías
  • Tiendas
  • Cines interiores y exteriores
  • Club nocturno
  • Casino
  • Club infantil
  • Playa y playa bar
  • Tribunal de tenis
  • Voleibol, baloncesto y mini pistas de fútbol
  • Zonas de jardinería y parque
  • Entradas de planta baja, conveniente para los padres con cochecitos
  • Seguridad en la entrada, videovigilancia
  • Puertas automáticas

Con la compra de cualquier propiedad, usted recibe un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, libre de la empresa!

Localización en el mapa

Trikomo, Chipre del Norte

