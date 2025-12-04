Complejo residencial Furnished one-bedroom apartment in the Grand Sapphire Resort complex.

Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 64 m2 en el prestigioso complejo Grand Sapphire Resort CASINO, a 600 metros de Long Beach.

El precio incluye un paquete de diseño (aparatos y muebles).

El complejo se encuentra en una de las zonas más populares con un paseo ajardinado que se extiende a lo largo de tres kilómetros.

Infraestructura:

Hotel de 5 estrellas

Casino

10 piscinas (7.000 m2)

Parque acuático

Piscinas infantiles

Piscina cubierta con bar

Gimnasio

SPA centro: jacuzzi, sauna, hammam, masaje, etc.

Restaurantes, bares y cafeterías

Tiendas

Cines interiores y exteriores

Club nocturno

Club infantil

Playa y playa bar

Tribunal de tenis

Voleibol, baloncesto y mini pistas de fútbol

Zonas de jardinería y parque

Entradas de planta baja, conveniente para los padres con cochecitos

Seguridad en la entrada, videovigilancia

Puertas automáticas

Con la compra de cualquier propiedad, usted recibe un permiso de residencia, cuenta bancaria, licencia de conducir y seguro de salud en el norte de Chipre para toda la familia, libre de la empresa!