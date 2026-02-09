  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Complejo residencial Pine Hill Residence

Complejo residencial Pine Hill Residence

Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$367,452
VAT
BTC
4.3707671
ETH
229.0905895
USDT
363 293.9902812
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
6
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33299
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre del Norte
  • Barrio
    Girne District
  • Ciudad
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Pueblo
    Agios Amvrosios

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

🌲 Residencia Pine Hill — Panoramic Living in Esentepe, North Cyprus

Pine Hill Residence es un exclusivo desarrollo boutique que ofrece paz, privacidad y vistas impresionantes del Mar Mediterráneo. Ubicado en una parcela elevada en Esentepe, rodeada de montañas y naturaleza, el proyecto ofrece un estilo de vida refinado a pocos minutos de la costa.

El desarrollo consta de 14 apartamentos y 3 villas de lujo, diseñadas para cumplir con los más altos estándares de confort y arquitectura.

📍 Ubicación

  • Esentepe, Northern Cyprus (TRNC)

  • Posición elevada con vistas panorámicas al mar 🌅

  • Aproximadamente 2 km de la playa

  • Minutes away from Korineum 18-hole Golf Course ⛳

  • Tranquilo, entorno natural

🏗 Panorama general del proyecto

  • Total unidades: 17

    • 14 apartamentos (2+1 y 3+1)

    • 3 villas (2+1 y 3+1)

  • 6 opciones de diseño diferentes

  • Diseñado por un arquitecto interno

  • Concepto boutique con alta privacidad

🏠 Tipos de propiedad & Tamaños

  • Apartamentos: 75 m2 y 115 m2

  • Villas: 120 m2

  • Loft garden apartments

  • áticos loft con terrazas privadas en la azotea

  • Amplias unidades de 2 y 3 dormitorios

  • Villas con piscinas privadas de infinito 🏊‍♂️

🌿 Instalaciones in situ

  • Piscina comunitaria

  • Jardines de estilo mediterráneo 🌴

  • Medio ambiente tranquilo y privado

  • Playas a pocos minutos en coche

🛋 Características incluidas

  • Calefacción por suelo radiante en todos los baños

  • Unidades de cocina (aplicaciones no incluidas)

  • Baños totalmente equipados con duchas de lluvia 🚿

  • WC montado en la pared

  • Armarios incorporados

  • Encimeras de cocina granito y fregaderos de acero inoxidable

  • Techos altos para una sensación espaciosa

  • Infraestructura de Jacuzzi en azoteas áticos

  • Terrazas de techo equipadas con:

    • Zona de barbacoa

    • Tomas de corriente

    • Ducha

➕ Extras opcionales

  • Paquetes de muebles

  • Bienes blancos

  • Sistemas de aire acondicionado

💎 Por qué Pine Hill Residence

  • Impresionantes vistas al mar y la montaña

  • Número limitado de residencias

  • Armonía de la naturaleza y diseño moderno

  • Ideal para vivir residencial, vacaciones o inversión

Localización en el mapa

Agios Amvrosios, Chipre del Norte

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Aquamarine Nuance
Akanthou, Chipre del Norte
de
$135,104
Barrio residencial Olive Garden
Lapithos, Chipre del Norte
de
$696,596
Barrio residencial Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Chipre del Norte
de
$162,750
Complejo residencial PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Yialousa, Chipre del Norte
de
$241
Complejo residencial OCEAN LIFE
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
de
$110,128
Está viendo
Complejo residencial Pine Hill Residence
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
de
$367,452
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Mostrar todo Complejo residencial Bellapais Villas
Complejo residencial Bellapais Villas
Kazafani, Chipre del Norte
de
$1,16M
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 2
Bellapais Villas - exclusivas villas con vistas panorámicas al mar 🌊🏔️Sobre la región de Bellapais 📍Bellapais es uno de los suburbios más prestigiosos y atmosféricos de Kyrenia. Se trata de un tranquilo y acogedor pueblo situado en una elevación a los pies de las montañas de Kyrenia, desde d…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Mostrar todo Complejo residencial Natulux
Complejo residencial Natulux
Kalogreia, Chipre del Norte
de
$287,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Barrio residencial LOCUS EDREMIT
Trimithi, Chipre del Norte
de
$753,590
Año de construcción 2024
Agencia
GP real estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir