Complejo residencial Pine Hill Residence

🌲 Residencia Pine Hill — Panoramic Living in Esentepe, North Cyprus
Pine Hill Residence es un exclusivo desarrollo boutique que ofrece paz, privacidad y vistas impresionantes del Mar Mediterráneo. Ubicado en una parcela elevada en Esentepe, rodeada de montañas y naturaleza, el proyecto ofrece un estilo de vida refinado a pocos minutos de la costa.
El desarrollo consta de 14 apartamentos y 3 villas de lujo, diseñadas para cumplir con los más altos estándares de confort y arquitectura.
📍 Ubicación
Esentepe, Northern Cyprus (TRNC)
Posición elevada con vistas panorámicas al mar 🌅
Aproximadamente 2 km de la playa
Minutes away from Korineum 18-hole Golf Course ⛳
Tranquilo, entorno natural
🏗 Panorama general del proyecto
Total unidades: 17
14 apartamentos (2+1 y 3+1)
3 villas (2+1 y 3+1)
6 opciones de diseño diferentes
Diseñado por un arquitecto interno
Concepto boutique con alta privacidad
🏠 Tipos de propiedad & Tamaños
Apartamentos: 75 m2 y 115 m2
Villas: 120 m2
Loft garden apartments
áticos loft con terrazas privadas en la azotea
Amplias unidades de 2 y 3 dormitorios
Villas con piscinas privadas de infinito 🏊♂️
🌿 Instalaciones in situ
Piscina comunitaria
Jardines de estilo mediterráneo 🌴
Medio ambiente tranquilo y privado
Playas a pocos minutos en coche
🛋 Características incluidas
Calefacción por suelo radiante en todos los baños
Unidades de cocina (aplicaciones no incluidas)
Baños totalmente equipados con duchas de lluvia 🚿
WC montado en la pared
Armarios incorporados
Encimeras de cocina granito y fregaderos de acero inoxidable
Techos altos para una sensación espaciosa
Infraestructura de Jacuzzi en azoteas áticos
Terrazas de techo equipadas con:
Zona de barbacoa
Tomas de corriente
Ducha
➕ Extras opcionales
Paquetes de muebles
Bienes blancos
Sistemas de aire acondicionado
💎 Por qué Pine Hill Residence
Impresionantes vistas al mar y la montaña
Número limitado de residencias
Armonía de la naturaleza y diseño moderno
Ideal para vivir residencial, vacaciones o inversión