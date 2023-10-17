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New buildings for sale in Alanya

Sekerhane Mahallesi
62
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Residential complex Premium
Residential complex Premium
Karakocali, Turkey
from
€220,000
Area 76–235 m²
7 properties 7
Completion date: 2023
5 fashionable blocks will be located in the Oba area, on a plot of 10,000 m2, in a total of 90 luxury apartments of various layouts, with unique panoramic views of the chic Toros Mountains, the Mediterranean Sea, the historical fortress of the city of Alanya, surrounded by coniferous trees, citrus fruits and avocados of gardens, where the cleanest air. The apartments are all with a separate kitchen and will be presented with layouts 2 + 1, 3 + 1. Duplexes 4 + 1 garden, and 5 + 1 upper. The apartments will be made in a complete clean finish, with a kitchen set with a granite countertops equipped with a bathroom, an entrance steel door, interior doors, high-quality windows are installed, the walls are painted with ecological paint, there will be high-quality tiles and laminate on the floor, switches and sockets, main and point lighting are installed. Complex infrastructure: ● Large outdoor pool  ● Children's pool  ● Indoor heated pool ● Fitness room ● Sauna ● Steam room ● Salt room ● Shock room ● Billiards and table tennis ● Outdoor chess Playground ● Open Fitness Area ● Open and closed playgrounds ● Lounge Room ● Basketball / tennis / volleyball court ● Green Garden on site ● BBQ Place ● Recreation Rope ● Vitamin Cafe by the Pool ● Lobby in the TV area ● Open parking ● Electric generator ● Security and surveillance cameras 7/24 ● See complex, gardener   Start of construction: 07/30/2021 End of construction: 03/30/2023   Initial installment of 50%, this project has an interest-free installment payment before completion of construction
Residential complex The Yacht Collection
Residential complex The Yacht Collection
Alanya, Turkey
from
€70,000
Completion date: 2022
Developer: TURKREALT
The modern residential complex is located in the heart of the tourist town of Alanya and extends over an area of 1023 m ². The five-story building includes apartments with different layouts from 32 to 48 m ², all apartments are divided into two concepts — 1 + 1 and studios. There are 10 apartments on each floor. The cost of apartments starts at 70,000 euros. The great advantage of the complex is its close proximity to the famous Keikubat beach, only 200 meters away. Everything is within walking distance of the complex: bars, night clubs, embankments, marinas, shops, markets and parks. The area of the complex is under protection around the clock, has an outdoor pool, in the vicinity of which a mini water park — is being built. There is also a bar and a restaurant, a children's play area of a closed nature and a barbecue area in the fresh air. On the ground floor you will find a reception with a concierge who will help with any questions. Complex infrastructure: Gardens and green alleys Open pool Children's pool Pool bar Lobby, reception, Concierge Indoor pool Fitness - Halle Sauna, Hamam Satellite TV Internet Children's playroom Barbecue area Viewer around the clock
Residential complex White Sail Residence
Residential complex White Sail Residence
Mahmutlar, Turkey
from
€60,000
Completion date: 2022
Developer: TURKREALT
The modern residential complex is located in the tourist town of Mahmutlar, which is a suburb of Alanya. The ten-story building includes 63 apartments of various designs: 1 + with an area of 45.50 and 53 square meters .; — li 1, with an area of 80 square meters. meter; 2 + 1, with an area of 100 square meters. meter; 3 + 1, with an area of 144 square meters. meter. Depending on the chosen design, the apartments will be 1 − 3 bedrooms, kitchen + living room, bathrooms, outdoor terrace or American style balcony. All apartments are for sale with a clean finish, a built-in kitchen set and modern plumbing. They are constantly available in bars, restaurants, socially significant stores and facilities. The central beach of the city is only 600 meters away. In the territory of the LCD screen there will be everything you need for a comfortable life, an outdoor pool with a designated area for children, slides, indoor pools, a barbecue area, a gym and 24 hour security. Infrastructure: Green area with garden Outdoor pool Water slides Heated indoor pool Concierge - service Sauna Roman steam room Playground Children's playroom Generator Barbecue area Open parking CCTV system
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Residential complex Novye kvartiry v centre rayona Mahmutlar
Residential complex Novye kvartiry v centre rayona Mahmutlar
Yaylali, Turkey
from
€149,400
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
We are presented with new apartments in Mahmutlar. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of apartments is from 53 to 219 square meters. The distance to the sea is 900 meters. Mahmutlar is the most popular area, if we talk about new buildings. Here is a large selection of new and liquid real estate, both economy-class houses and respectable residential complexes are presented in the area. Another undeniable advantage when buying a new apartment in Mahmutlar is the possibility of obtaining interest-free installments from the developer, it does not work in all projects, but still, it is worth paying attention to this. In general, Mahmutlar is the most inhabited and comfortable area for a permanent life in Alanya. Although Mahmutlar is remote from the center of Alanya, on its main streets Barbaros, Ataturk and the promenade is always crowded, infrastructure, trade, and restaurants work all year round. This is an autonomous town where there is everything for life and a busy vacation. 
Residential complex The Seascape Collection
Residential complex The Seascape Collection
Okurcalar, Turkey
from
€99,000
Developer: TURKREALT
The residential complex is located in the west of Alanya in a picturesque place - Okurjalar. The complex will occupy a little more than 25,000 square meters, a complex has been built on the best concepts of premium five-star hotels. All apartments will have an area of more than 100 square meters, namely: 1 + 1 ( area 113 m2 ) from 99,000 €; Garden duplex and attics 2 + 1 ( area from 158 m2 to 165 m2 ) from 199,000 €; Duplex penthouse 3 + 1 ( area 210 m2 ) 339,000 €; Garden duplex and attics 4 + 1 ( area from 220 m2 to 225 m2 ) from 369,000 €; 46 hotel rooms. Each apartment has a smart home system, which allows you to manage your computer by clicking on your smartphone. The hotel complex - is located 15 minutes from the center of the tourist town of Alanya. Coast and private beach in 4000 square meters. located in 5 - minutes, a daily transfer is organized. Accessible there are several shops and boutiques, attractions and parks. In the territory of the residential complex for a comfortable stay there is an outdoor and covered pool, restaurants of various concepts, a bar, an Irish pub, a spa center, toy stores, a beauty salon, a pharmacy, and a veterinary clinic. Infrastructure Open and interior parking Chargers for electric vehicles Outdoor pool Heated indoor pool Snap bar Walking areas Fitness - center SPA - area ( gym, changing room, hammam, indoor pool, sauna, steam bath, massage room, relaxation room ) Playground Water park Tennis court Volleyball and basketball court BBQ area Cinema Skate - park Yoga and Pilates area Karaoke - bar and disco Ice rink Squash room Conference and conference room
Residence New Life
Residence New Life
Karakocali, Turkey
from
€175,000
Area 76–135 m²
5 properties 5
Completion date: 2023
NEW LIFE Complex - Alanya, Both We present to your attention a new ultra-modern complex, the construction of which we began in Alanya in the Oba region, only 1.8 km from the Mediterranean Sea. The social infrastructure of the district is within walking distance of cafes, supermarkets, schools, medical facilities. The complex is a modern-style house with high-quality artistic illumination. In the center of the territory there will be light-dynamic fountains. The complex has 3 blocks - 5 floors 80 apartments The area of the plot is 5001 sq.m. 1 + 1 with an area of 50 sq.m. up to 55 sq.m., 2 + 1 with an area of 75.5 sq.m. up to 80 sq.m., 2 + 1 duplexes ranging in size from 95 sq.m. 4 + 1 duplexes ranging in size from 135 sq.m. COMPLEX STATUS: 1.8 meters to the sea 1 km from the State Hospital 400 meters to the new Antalya-Mersin highway 1.5 km to the Metro hypermarket 4 km. from the center of Alanya 35 km from Alanya International Airport – Gazipasha 135 km from Antalya International Airport INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX: outdoor pool indoor pool hammam sauna gym open air fitness massage room game room children's park closed children's playroom cafe and restaurant meeting room service to the beach shuttle relaxation room arbors in the territory barbecue area complex ranger services security 7/24 and video surveillance cameras open car parking electric generator fenced area IN THE COST OF QUARTER INCLUDED: Input steel door Interior doors Kitchen headset with countertop  Floor – ceramic tiles Walls painted with ecological paint Sliding balcony doors, aluminum profile Windows made of high quality PVC. Basic and point lighting Equipped bathroom with plumbing, furniture and shower Air conditioning findings TV cable Electric sockets in all rooms and on balconies   Start date: February 2022 Completion Date: June 2023   This project combines quality, comfort and accessibility. At the start of construction, you have the opportunity to purchase apartments at a bargain price with interest-free installment payments before the end of construction. Initial installment of 50%. 
Residential complex Element 2 Residence
Residential complex Element 2 Residence
Yaylali, Turkey
from
€135,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
LCD Element 2 is located in one of the most popular areas of Alanya – Mahmutlar.Developed infrastructure, convenient location, modern construction, the proximity of the sea and mountains - all this attracts tourists and immigrants from other countries. Convenient location inside the– area is one of the main advantages of the LCD. Element 2 is located 300 meters from the Saturday market, which will allow residents of the complex to purchase environmentally friendly products from local farmers at a convenient time of the day. There are 6 floors in the complex, the first two of which are reserved for shops, cafes, gym and other public areas. For residents there is also a swimming pool and barbecue area.The total number of apartments in the LCD - 24. Various layouts 1+1, 2+1, 4+1 are presented. The area of the apartments varies from 58.5 to 180.5 sq.m. Only 650 meters from Element 2 is the coastline along which the well-kept promenade stretches. Start of construction of the complex – September 2023. The delivery of the house is planned in December 2024 by the LCD Element 2 – is a great opportunity to acquire your own resort real estate in sunny Turkey! To clarify the details, write to us in chat, order a call or leave a request. We will be glad to help you!
Residential complex Unique residential complex in Kargicak
Residential complex Unique residential complex in Kargicak
Mahmutlar, Turkey
from
€128,850
Completion date: 2023
We are pleased to present our first and only project of a lake house in the Kargicak area. Alanya, which has a unique view of nature in Alanya and creates a more beautiful environment for you. He relieves the noise and bustle of everyday life thanks to a relaxing environment created with love and care. Improve your health using nature as part of your life. Spend most of your time in a complex filled with comfort, luxury and thoughtful infrastructure. In the digital world, you can continue your business in a specially prepared business hall, intertwining with nature, and work at full capacity. The goal in this project is — to add value to your life by making a small touch. In our project with an area of 10,733 square meters, 38 apartments will be located: 2 + 1 duplex 8 pcs. , 1 + 1 24 houses on the lake and 9 villas.
Residential complex Sapphire Residence
Residential complex Sapphire Residence
Alanya, Turkey
from
€157,300
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Introducing the new large complex Sapphire Residence of 6 blocks in a fenced area with common areas, a swimming pool. This will be a large-scale project in the resort of Alanya in that part of the city where a large number of foreign families permanently reside. Both are considered one of the best sleeping areas. Here are the only, so far, Alanium shopping center ( and the new ), Metro hypermarket and Kochtash construction and management hypermarket, a large new hospital and many other institutions necessary for permanent residence in Turkey are being built. Here you will also find gardens, schools, colleges, education for children of any age will be available after applying for a residence permit for the purchase of an apartment. District Both is actively built in the direction of the mountains, and in this part of the region there is mainly modern development of the European type — indoor complexes with pools. A new city hall is also being built in this area.
Residential quarter New complex in in the heart Mahmutlar, Alanya
Residential quarter New complex in in the heart Mahmutlar, Alanya
Mahmutlar, Turkey
from
€114,000
We are pleased to present you a luxurious, new complex in the center of Mahmutlar and in close proximity to the beach, only 550 meters. Mahmutlar has long been one of the most popular areas of Alanya. Mahmutlar has 4 primary schools, 2 secondary schools, extended after-school groups, 3 study centers, 2 private kindergartens (Turkish and Russian). The Russian cultural center is located in the center of Mahmutlar. Throughout the area there are supermarkets and small shops, restaurants and discos, health and beauty salons. 2 times a week, the city hosts a bazaar: on Tuesdays (Salı Pazarı) and Saturdays (Cumartesi Pazarı), respectively, in the eastern and western parts of this area. a) 25 1+1 room apartments (from 42m2 to 57m2, in 3 different layouts);b) 10 2+1 room apartments (from 76m2 to 87m2, in 2 different layouts);c) 7 penthouses with 2+1, 3+1 and 4+1 rooms. • Outdoor swimming pool with children's area.• Gym.• Sauna.• BBQ area.• Parking.• Two elevators.• Electric generator. • Steel front door and high quality interior doors.• Floor covered with ceramic tiles.• Walls covered with washable paint.• Built-in kitchen with granite top.• Built-in wardrobes with a mirror and a complete set of sanitary ware in the bathrooms.• Plastic windows made of high quality profile.   Start of construction: October, 2021Completion date: October, 2023
Residential complex Exodus Aqua Deluxe Konakli
Residential complex Exodus Aqua Deluxe Konakli
Konakli, Turkey
from
€290,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Residential complex of townhouses Exodus Aqua Deluxe – luxury real estate on the Mediterranean Sea. The complex is 200 meters from comfortable sandy beaches with breakwater. Near the project there is a recreation area in a coniferous forest with barbecue facilities and a panorama of the sea. 350 meters to the exit on the Antalya-Mersin highway, convenient transport interchange. Location: resort area 8 km from the center of Alanya, there are hotels and luxurious residences, complexes of villas. Start of construction: June 2022. Completion: May 2024.This property is suitable for obtaining Turkish citizenship. To clarify the details, write to us a chat, order a call or leave an application. We will be happy to help you!Konakly has everything you need for a comfortable stay all year round: grocery and hardware stores, bakeries, vegetable shops, cafes, restaurants, a night club, bank branches, and a farmers market. The main attraction of the region is beautiful beaches. The beaches in Konakly are clean with a shallow sandy or pebble surface, equipped with umbrellas, sunbeds and showers. There are also many cafes and restaurants on the beaches where you can taste local dishes and enjoy live music.
Residential quarter Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Residential quarter Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Mahmutlar, Turkey
from
€131,000
-This modern luxury sea view apartment in Alanya has direct access to its private beach club. These modern apartments boast modern materials with high-end finishes, magnificent facilities, and a great ocean view. Key Features of Luxury apartments in AlanyaJust 50 meters to the private beach clubA nice sea view from the terraceAC and kitchen appliances includedFull facilitySea View Apartments in Alanya with Private BeachIt is a privileged project in Kargicak, Alanya. Sea view Apartment in Alanya with a private beach and close to supermarkets and pharmacy. Kargicak is the place where it is meeting with blue and green. Most of the apartments and villas newly built and it has a nice sea and Mediterranean flora view. There are one, two and three-bedroom apartments available in this modern apartment complex in Alanya. All apartments have a high ceiling lends a feeling of airiness. Floor-to-ceiling glass sliding doors invite generous natural light. Living room with open plan kitchen opens to the peaceful terrace that dining, or read quietly on summer days. American type kitchen with luxury serial appliances and granite worktop. This sea view apartment for sale in Alanya has features like video intercom, suspended ceiling, modern high gloss kitchen and bathroom cupboards, double-glazed isolated aluminum system, bathroom floor heatings, cleanable wall paint, first-class granite flooring, and telephone.  This modern residential complex in Kargicak, Alanya is comprised of 6 blocks and 4 floors on about 800 sqm. The complex has everything to relax and enjoy like a fitness center, Turkish bath, sauna cinema, PlayStation, parking lots, garages, mini golf, yoga hall, table tennis, 2 swimming pool, steam room, indoor swimming pool, and cafeteria. studio apartments 42 sqm, 1 bedroom apartment 76 sqm, 2 bedroom apartments 105 sqm, 3 bedroom apartments 195 sqm Technical features of modern sea view apartment in Alanyawater and sound isolationFire alarm systemSatellite TV24/7 security cameras
Residential complex Apartamenty v stroyaschemsya komplekse - Oba Alaniya
Residential complex Apartamenty v stroyaschemsya komplekse - Oba Alaniya
Alanya, Turkey
from
€179,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
New apartments for sale in Oba - Alanya. The house has apartment layouts: 2 + 1, 4 + 1. Area from 82.5 to 165 square meters. The distance to the sea is 1600 meters. The Oba embankment over the famous Ataturk Avenue and is equipped for cycling, travel, outdoor sports, beach sports, and walking by the sea. From the center of Alanya, the Oba region is separated by the natural border – the Oba Tea river with carbonized and strewn green banks. What is in the Oba area: Alanyum shopping center, Neva Outlet, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, etc., Koçtaş hardware supermarket, Vatan technology store, boutiques and company stores of leading brands. Here is the largest state hospital in Alanya. The beaches in Oba are sand and pebble, with infrastructure for recreation and sports. Lower Both by the sea are more active, tourist, there are many hotels and slightly less new projects, for then in Upper Both you can always buy apartments in new houses
Residential complex Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba
Residential complex Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba
Alanya, Turkey
from
€171,437
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
New apartments for sale in Oba - Alanya. The house has apartment layouts: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Area from 67 to 184 square meters. The distance to the sea is 550 meters. The Oba embankment over the famous Ataturk Avenue and is equipped for cycling, travel, outdoor sports, beach sports, and walking by the sea. From the center of Alanya, the Oba region is separated by the natural border – the Oba Tea river with carbonized and strewn green banks. What is in the Oba area: Alanyum shopping center, Neva Outlet, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, etc., Koçtaş hardware supermarket, Vatan technology store, boutiques and company stores of leading brands. Here is the largest state hospital in Alanya. The beaches in Oba are sand and pebble, with infrastructure for recreation and sports. Lower Both by the sea are more active, tourist, there are many hotels and slightly less new projects, for then in Upper Both you can always buy apartments in new houses.
Residential complex Novita 7 Residence
Residential complex Novita 7 Residence
Mahmutlar, Turkey
from
€184,755
Area 119 m²
1 property 1
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Residential complex Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Residential complex Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Alanya, Turkey
from
€195,000
Agency: TRANIO
Residential complex with panoramic views of nature and the sea. It consists of 16 apartments with different layouts: Apartments with 1 bedroom — 8 units Apartments with 2 bedrooms — 4 units Duplex apartments with 2 bedrooms — 2 units Duplex apartments with 3 bedrooms — 2 units Down payment is 40%, and there is the possibility of installment on the remaining amount before the construction completed. Location and nearby infrastructure Ciplakli is located two kilometers from Alanya. It is a well-developed area to live in, with all the urban infrastructure, but it came to the fore with its nature and clean oxygen. It is an environmentally friendly area with the world famous Cleopatra beach. The freshest fruits, vegetables and natural products can be found in the stores as well as in the markets open on certain days of the week. In the center of Alanya there are 5 hospitals and clinics, 15 pharmacies, 8 veterinary clinics and dental clinics. There are also branches of international freight companies within walking distance of project. This is a very popular area for investment as well as for a quiet everyday life in nature. The project is only 3 km from the center of Alanya and 2.5 km from the beach. In addition, the project is within walking distance to chain stores such as Migros, Carrefour, A101 and Bim.
Residential complex Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Residential complex Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Yaylali, Turkey
from
€314,000
Agency: TRANIO
The residence features swimming pools for children and adults, a gym, a sauna and a steam bath, lounge areas, wireless Internet, around-the-clock video surveillance. Completion - September, 30, 2023. Features of the flats Central satellite system Double-glazed PVC windows Spot lighting Steel entrance door Kitchen cabinetry Granite kitchen counter Tile flooring Location and nearby infrastructure The property is located in a picturesque and green area, close to beaches. Sea - 750 meters Alanya city center - 6 km Nearest airport - 35 km Antalya Airport - 120 km
Residential complex Roskoshnyy kompleks v solnechnoy Turcii
Residential complex Roskoshnyy kompleks v solnechnoy Turcii
Avsallar, Turkey
from
€77,500
Area 43–118 m²
2 properties 2
Completion date: 2024
MODERNITY is a luxurious low-rise residential complex with 16 luxury apartments, which is located in the center of Avsallar. The project is built on a total area of 2095 m2 and contains 27 apartments. The trip to the center of Alanya will be only 25 km! LOCATION: Nearby there are many cafes, restaurants, shops, honey. Institutions, schools. The freshest fruits, vegetables and natural products can be found in stores, as well as in markets open on certain days of the week. Ingecum Beach is only 1600 meters away! The project is designed for the most comfortable and measured life. FACILITIES OF LCD: -Car parking -Tennis table - Playground - Conference room - Generator - Fitness - BBQ area - Pool Today, buying property in Alanya is an excellent investment solution and is in great demand among tenants! Call us and we will be happy to talk about the most profitable real estate in Turkey! We will advise you for free!
Residential complex Kvartira s sovremennymi udobstvami v Alanii
Residential complex Kvartira s sovremennymi udobstvami v Alanii
Avsallar, Turkey
from
€105,000
Completion date: 2023
Uyan Goksu is a new modern complex located in the Avsallar region, 25 km from the center of Alanya! The project was built on an area of 495 m ² and accommodates 12 luxury apartments with different layouts. In the center of Avsallar there are 5 hospitals and clinics, 7 pharmacies, 4 veterinary clinics and dental clinics. within walking distance are public transport stops, supermarkets, restaurants. Nearby, just 400 meters from the complex, the world-famous beach of Ingecum is located! The complex combined all the needs of modern people: good location, high quality construction, unique design, convenient layout, luxurious infrastructure! EASY: - Outdoor pool - Sauna - Generator - Fitness - Open playground - basketball - Tennis court - Camellia - Barbecue - Parking We guarantee full legal support for the transaction. We offer only profitable and reliable real estate in Turkey. Call or write, answer all your questions!
Residential complex Residential complex for a comfortable life
Residential complex Residential complex for a comfortable life
Mahmutlar, Turkey
from
€108,000
Completion date: 2024
We present to your attention a modern residential complex, successfully located in the resort area of Alanya - Kargyjak. A beautiful sandy beach and a well-maintained promenade are just 200 meters from the residence. The residence consists of two 5-story buildings, which feature 2, 3-room apartments, as well as two-level penthouses. The complex will be commissioned in January 2024. The initial installment is 50% of the apartment you have chosen, the rest is interest-free installment until the end of construction. The infrastructure of the complex will include: an outdoor pool with a children's section, a garden with flowers, palm trees and ornamental plants, a playground, a fitness room and much more. Care for the territory of the complex will be carried out by the manager. The developed infrastructure of this region, the immediate proximity of various cultural and domestic objects, green surroundings with mountain landscapes, orange and banana groves will appreciate both lovers of a relaxing holiday and those, who prefers an active lifestyle.
Residential complex Novye apartamenty v Verhney Obe Alanya
Residential complex Novye apartamenty v Verhney Obe Alanya
Alanya, Turkey
from
€115,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Oba - Alanya area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 58 to 174 m2. The distance to the sea is 2400 meters. If you choose an area for permanent residence in Alanya, then Both of you will do your best, especially if you have children. Both combine low-rise development, proximity to the center and the developed infrastructure necessary for life in Alanya. Although Both are close to the center, new projects appear here with regular constancy, so buying an apartment in a new building is still real here. The infrastructure of the Oba area: Alanyum shopping center, large Neva Outlet shopping centers, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, Koçtaş construction and hardware supermarket, Vatan large hardware store. It is in Oba that the largest new city hospital operates. For children: prestigious Turkish private schools and colleges « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », kindergartens, a school with Russian-speaking teachers has opened. There are also private schools of various techniques, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Residential complex Novye apartamenty v ekologicheski chistom rayone Avsallar - Alaniya
Residential complex Novye apartamenty v ekologicheski chistom rayone Avsallar - Alaniya
Incekum, Turkey
from
€118,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Avsallar - Alanya area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 55 to 136 square meters. The distance to the sea is 700 meters. New real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for sea holidays, while surrounded by the beautiful nature of Turkey. Avsallar is dotted with green, quiet and cozy. There is a basic infrastructure, including schools, a first-aid post. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns has a special tourist atmosphere. In recent years, active development is taking place throughout the area, including the development of free sections further from the sea. Real estate in Avsallar is in demand both for rent and for permanent residence. At the same time, Avsallar has and all needs infrastructure for everyday life. 
Residential complex Proekt na etape stroitelstva - 50 metrov ot plyazha Kleopatra
Residential complex Proekt na etape stroitelstva - 50 metrov ot plyazha Kleopatra
Alanya, Turkey
from
€289,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments on Cleopatra Beach. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1.The area of the apartment is from 67.5 to 78 m2.The distance to the sea is 50 meters. New real estate on Cleopatra – is always exclusive, because there are not so many places for new houses. Only here is the maximum demand for apartments in a new housing stock. As a rule, all new projects are often sold even before the complex is put into operation. Do not miss the unique version of real estate in the new building on Cleopatra in Alanya. This area is considered elite, one of the most expensive locations on the Mediterranean Sea. The 2.5 km long Cleopatra beach is distinguished by a comfortable shore with pleasant sand to the touch, has a quality mark « Blue Flag » and fully justifies it. Cleopatra infrastructure: shops, supermarkets, boutiques, markets, services, salons, offices, hospitals, pharmacies. There are also many schools, both public and private.
Residential complex Novye apartamenty v ekologicheski chistom rayone Avsallar - Alaniya
Residential complex Novye apartamenty v ekologicheski chistom rayone Avsallar - Alaniya
Incekum, Turkey
from
€120,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
StayProperty offers new apartments in the Avsallar - Alanya area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 55 to 160 square meters. The distance to the sea is 500 meters. New real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for sea holidays, while surrounded by the beautiful nature of Turkey. Avsallar is dotted with green, quiet and cozy. There is a basic infrastructure, including schools, a first-aid post. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns has a special tourist atmosphere. In recent years, active development is taking place throughout the area, including the development of free sections further from the sea. Real estate in Avsallar is in demand both for rent and for permanent residence. At the same time, Avsallar has and all needs infrastructure for everyday life. 
Residential complex Uyutnyy zhiloy kompleks
Residential complex Uyutnyy zhiloy kompleks
Payallar, Turkey
from
€99,000
Completion date: 2024
We present to your attention a new modern project located in the west of Alanya in the Payallar region.  Recently, investors from all over the world are actively interested in the Payallar district and funds are being received to develop the infrastructure of the area. At this stage, you have the opportunity to purchase real estate at the lowest and most favorable prices.   On the territory of 3,095 square meters there will be a complex consisting of 1 – th 7-story blocks and developed infrastructure of the complex.  The apartments will be rented in full clean decoration, using high quality materials. A kitchen headset with niches for household appliances will be installed, fully equipped bathrooms, spot lighting and conclusions for the air conditioning system.  Summarically presented 57 apartments from 50 m ² up to 135 m ² of various layouts. The distance from the sea is 2.5 km. The infrastructure of the complex includes: an outdoor pool, a sauna, a fitness, Turkish hammam, a winch, a relaxation room, table tennis, an open and closed playground, bicycle parking, and sea service. Start of construction of the project: 03/30/2023 End of project construction: 09/30/2024
Residential quarter For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Residential quarter For sale apartment in Cleopatra in Alanya
Tirilar Mahallesi, Turkey
from
€115,000
If you want to have an apartment only 400 metres to the beach , you should check this apartment.This is only in walking distance to the most famous beach of Alanya, Cleopatra beach.It is directly in center of Alanya.You can find everthing you need around your building such as restaurants, cafes, markets, bus stop , parks , shops, schools and hospital.This apartment is 3+1 , really a large apartment, 130 m2 on the second floor.There are two balconies and one bathroom.This building is an old building so you have a chance here to own a new one by paying less in the next years by the urban renewal.There is also solar energy in the apartment for heating the water. Have you ever seen the sunset in Cleopatra Beach ? If you haven't, you should.It is not late to experience it in your life .When you buy this apartment , you can experience it everyday.
Residential quarter Beautiful centric Apartment with large pool close to the beach
Residential quarter Beautiful centric Apartment with large pool close to the beach
Mahmutlar, Turkey
from
€125,000
We offer you a beautiful apartment in the city center in Mahmutlar, Alania.  The apartment consists of 2 bedrooms, a bathroom, American-style kitchens with a living room and a balcony. The apartment is fully furnished, there are all the necessary household appliances and furniture.  The complex is located in the city center near all the necessary infrastructure-shops, pharmacies, banks, restaurants. The sea is only 200 meters away.  Infrastructure: pooling equipment parks kalifhamamam
Residential complex Novyy premium-kompleks na 1 beregovoy linii v populyarnom rayone Mahmutlar
Residential complex Novyy premium-kompleks na 1 beregovoy linii v populyarnom rayone Mahmutlar
Yaylali, Turkey
from
€305,500
Completion date: 2025
Developer: Stay Property
We are presented with new apartments in Mahmutlar. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 4 + 1.The area of the apartment is from 83 to 175 square meters. The distance to the sea is 20 meters. Mahmutlar is the most popular area, if we talk about new buildings. Here is a large selection of new and liquid real estate, both economy-class houses and respectable residential complexes are presented in the area. Another undeniable advantage when buying a new apartment in Mahmutlar is the possibility of obtaining interest-free installments from the developer, it does not work in all projects, but still, it is worth paying attention to this. In general, Mahmutlar is the most inhabited and comfortable area for a permanent life in Alanya. Although Mahmutlar is remote from the center of Alanya, on its main streets Barbaros, Ataturk and the promenade is always crowded, infrastructure, trade, and restaurants work all year round. This is an autonomous town where there is everything for life and a busy vacation. 
Residential quarter New investment Properties for Sale in Alanya
Residential quarter New investment Properties for Sale in Alanya
Mahmutlar, Turkey
from
€110,000
The property offers to buy launch price for investors and the opportunity to save up 15%.  Why Buy Property in this complex -Launces prices to save up -The Location: close to the beach and social amenities Property Location in Alanya Mahmutlar is 13 Km to Alanya center, 140 km to Antalya Airport, 30 km to Alanya-Gazipasa Airport, This Mahmutlar property is just 550 meters to the famous Barboros street and just 700 meters from the beach, and in 100 meters you can find all shops for your Daily needs like süpermarket, grocery shop, restaurants, hotels, restaurants, car rental, boutique, bakery, and cafes. pharmacy, butcher etc…   The project is built by well-known developer in Alanya and consist of three eleven-storey blocks in a total of 228 apartment including luxurious loft apartment and penthouses The residential complex has a well-designed garden, 24-hour security with video surveillance, beautiful landscaped common spaces, fantastic pool for the uses of resident, sun terraces which are perfect for relaxing and bronzed, gym for those who want to have a fit body and more   There are various types of apartments available, including homes with 1, 2,  bedrooms, and 1 or 2 bathrooms, with surfaces from 55 m² to 275 m². Apartments enjoy access to large terraces facing the sea, many of them with incredible panoramic views of the mountains, and social areas of the project. 1+1 Apartments are between 55 to 75 sqm, and the price starts from 42K euros to 65.500 Euros 2+1 penthouses are between 112 to 150 sqm, starts from 122500Euros to 142500 Euros Loft apartments are 124 sqm, the price is from 151K Euros, Swimming poolCinemaAquaparkBilliardIndoor swimming poolTable tennisTennis courtSaunaRelax roomVitamin cafeTurkish bathSalt roomFree WifiSteam roomPlaygroundGym24H Security Payment: 20% when the contract is signed, 18 months free installment payment. 3% discount on cash payment
Residential complex Novyy kompleks kamfort klassa v Oba
Residential complex Novyy kompleks kamfort klassa v Oba
Karakocali, Turkey
from
€130,000
Completion date: 2024
We are glad to bring to your attention a new residential complex under construction, which is located in Alanya in the popular Oba area. The distance to the sea is 2 km. Both are one of the prestigious areas of Alanya, which has all the necessary urban infrastructure. Here is the Metro hypermarket, the Alanium shopping center, many restaurants, small shops, parks, playgrounds, tennis courts and football fields. The new project is located on a land plot of 1.938 m2 and will consist of two 5-story blocks. The complex is located near all cafes, restaurants, shops, as well as the center of Alanya. The following layouts are available for sale: 1 + 1 with a total area of 46 m2 2 + 1 with a total area of 107 m2 The complex provides for excellent internal infrastructure, with a wide range of amenities and services for a full life and relaxation.  
Residential quarter 2-bedroom apartment in Tosmur close to the beach
Residential quarter 2-bedroom apartment in Tosmur close to the beach
Karakocali, Turkey
from
€130,000
this 2-bedroom apartment in Tosmur is just 300 meters from the beautiful beach, walking distance to the restaurants, shops and 20 meters to the public bus stop. only 800 meters to the famous Oba centrum This 2 bedroom apartment in Tosmur, Alanya located in a residential complex with car parking. the complex has a Mediterranean-style communal landscaped garden around a large swimming pool. There is abundant natural daylight. On entering this property, we find a hall leading the spacious living room with an open-plan kitchen with kitchen appliances. for cooling and heating, Airconditioner in every room. There is abundant natural daylight. This 2 bedroom apartment in Tosmur Alanya is the appeal to families and those seeking a holiday home. Car parkingLandscaped gardenSwimming poolAir conditioner in all roomFully furnishedwalking distance to the beachClose to Oba centrumPower generator
Residential complex Modern residence in Mahmutlar
Residential complex Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
from
€125,000
Completion date: 2023
Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктурой, широкими пляжами и красивыми видами. Махмутлар находится в  30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта города Анталии. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хорошо налажено сообщение между городами Турции. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как Мардин, Памуккале, Кападоккия, Стамбул. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в идеальном состоянии скоростная трасса с оборудованными местами отдыха. Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях. Из Махмутлара можно доехать  до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300 м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберет вас в течении 5 минут. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать. Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1+1 и 2+1 дуплекс. Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на территории комплекса: Бассейн Фитнес салон Детская площадка ТВ зал Детская игровая комната Фитнес зал Хаммам Сауна Охрана Площадка с мангалом для барбекю Охрана Камеры видеонаблюдения Генератор Парковка.   Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года. Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей территории жилого комплекса будет функционироватьWi-Fi. Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа всего 1300 м, до центра Махмутлара 1000 м.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса. Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островки для отдыха. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные строительные и отделочные материалы. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном. Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры. Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая территорию своего собственного дома. Покупая квартиру с Курт групп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менеджер будет с вами на связи 24 часа в сутки.   Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.  
Residential complex Sovremennyy proekt s roskoshnoy infrastrukturoy v rayone Oba
Residential complex Sovremennyy proekt s roskoshnoy infrastrukturoy v rayone Oba
Alanya, Turkey
from
€110,775
Completion date: 2025
Developer: Stay Property
Stay Property Agency offers new apartments in Oba. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 49 to 170 m2. The distance to the sea is 2250 meters. When our customers have the question of buying a new apartment in an area with all the benefits and excellent neighbors of Europeans, we are fully confident in offering new apartments in Ob. This area is perfect for those families who want to live near the center of Alanya, while having all the best that is in Alanya. The infrastructure of the Oba district: the shopping center Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, Bim, A101, Şok, Migro, Koçtaş hardware supermarket, Vatan technology store, also in Both is the largest state hospital in Alanya. For children of all ages, the following are presented: prestigious Turkish private schools and colleges « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », the best municipal schools, kindergartens, opened a school with Russian. There are also private schools of various techniques, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Residential complex Kompleks na etape stroitelstva - Verhnyaya Oba - Alaniya
Residential complex Kompleks na etape stroitelstva - Verhnyaya Oba - Alaniya
Alanya, Turkey
from
€103,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Oba-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 Apartments from 44 to 167 square meters. The distance to the sea is 5000 meters. If you choose an area for permanent residence in Alanya, then Both of you will do your best, especially if you have children. Both combine low-rise development, proximity to the center and the developed infrastructure needed for life in Alanya. Although Both are close to the center, new projects appear here with regular constancy, so buying an apartment in a new building is still real here. The infrastructure of the Oba area: Alanyum shopping center, large Neva Outlet shopping centers, Kipa, Metro, Turkish Bim, A101, Şok, Migros, Koçtaş construction and hardware supermarket, Vatan large hardware store. It is in Oba that the largest new city hospital operates. For children: prestigious Turkish private schools and colleges « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », kindergartens, a school with Russian-speaking teachers has opened. There are also private schools of various techniques, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Residential quarter Key ready apartment in Alanya, Tosmur
Residential quarter Key ready apartment in Alanya, Tosmur
Karakocali, Turkey
from
€155,000
-we are delighted to offer this cozy apartment in Alanya. just 300 meters from the beach, 500 meters from Oba centrum. This key ready apartment for sale in Alanya, Tosmur is situated in a lovely residential area with furniture is close to local amenities, shops, restaurants. You can walk to Oba centrum and sandy beaches within 10 minutes. The well-managed complex is just 50 meter from the main road is in good condition. The complex offer swimming pool, children swimming pool, caretaker and car parking This apartment with 3 bedrooms, living room, and separate kitchen is 145 sqm and it is about %20 cheaper compare the other apartments in the area This fantastic home in Alanya ideal to enjoy as a holiday home, live in permanently or investment property  
Residential complex Uyutnyy zhiloy kompleks
Residential complex Uyutnyy zhiloy kompleks
Yaylali, Turkey
from
€148,000
Completion date: 2023
We hasten to present to your attention our new luxury project.  This residential complex will be built in a quiet area of Alanya Kestel, only 100m. from the sea. Alanya city center is 5 km away. Local shops, restaurants, cafes, pharmacies, parks and the promenade are in close proximity to our new complex. Gazipasha Airport is just half an hour away.  The main reasons for the purchase:                                                                                              ● Proximity to the sea    ● Beautiful view     ● New apartments      ● Modern architecture   ● Stylish design The complex consists of one block and despite this has a rich infrastructure.   Complex characteristic: ● Generator ● Garden ● Fitness ● Sauna ● Pool ● Elevator ● Security ● Sea and mountain view ● Cable TV – satellite ● Close to bus stop   ● Convenient access to the sea   Start of construction 04/2022 completion 04/2023. There are 1 + 1 and 2 + 1 apartments with different sizes.
Residential quarter Sea view apartment in well managed complex
Residential quarter Sea view apartment in well managed complex
Ciplakli, Turkey
from
€123,000
This fantastic sea view property in well-managed complex with a large pool located in Cikcilli, Alanya. It is unbeatable location, just 300 meters to the biggest shopping mall of Alanya called Alanyum and 300 meters to Metro gross market. This property in Alanya has been built in large land and consist 2 big blocks and many small blocks. there are 192 modern apartments in the complex. Sea view apartment in Turkey Alanya offer comfortable life with use common areas such as car parking area, manicured garden, over 300 sqm swimming pool, cafe, resting area, massage room, fitness center, billiards, water slide, 24/7 security, gardeners and security cameras. This spacious and bright apartment sized 120 sqm with 2 bedrooms, 2 bathrooms, and 2 terraces. The large terrace has a great castle and sea view and possible to use winter with its own fondle glass. The apartment located on the 6th floor of the building and facing south-west. The kitchen is fully fitted with excellent appliances and high-end materials such as marble and the large kitchen marble bench space, ample cupboards and functional fixtures and fittings.  Additionally, all furniture and air conditioning are included the price. this sea view apartment in Alanya equipped white goods, satellite Tv system, PVC double glasses   General features of Sea view apartment in well-managed complexLarge swimming poolRestaurantFitness centreMassage roomLarge landscaped gardenAir conditioningFully furnishedSea viewWi-FiCaretakerLift
Residential complex Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Residential complex Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Avsallar, Turkey
from
€114,000
Completion date: 2023
Современный многоквартирный жилой комплекс с отдельной инфраструктурой, расположен в курортном районе Авсаллар. Проект разрабатывается лучшими турецкими дизайнерами и архитекторами. В проекте 4 блока, 167 апартаментов. С каждой квартиры, начиная с первого этажа, будет открываться вид на море и зеленные окрестности района. На продажу предложены квартиры планировки: 1+1, 2+1, 3+1 в том числе двухуровневые пентхаусы, площадью от 53 кв. м. В стоимость апартаментов входит: полная чистовая отделка, встроенная кухонная мебель, укомплектованные санузлы. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года. Авсаллар - не слишком большой, но это один из самых теплых курортов Анталии, от ветров и антициклонов его защищает бухта. Здесь расположен один из самых знаменитых песчаных пляжей южного средиземноморского побережья – Инжекум.  Хорош Авсаллар для любителей верховой езды, дайвинга и самых разных видов водного спорта. Вся дополнительная информация доступна у наших специалистов. С большим удовольствием расскажем Вам о лучших предложениях в комплексе и подберем для Вас самый выгодный вариант
Residential complex Novyy proekt s shikarnymi vidami na krepost Alanii
Residential complex Novyy proekt s shikarnymi vidami na krepost Alanii
Alanya, Turkey
from
€142,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the center of Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 45 to 155 square meters. The distance to the sea is 1600 meters. Modern new housing in the center of Alanya is the most prestigious property in the resort. The basis of the housing stock of the central neighborhoods is hotels and simple Turkish houses. And apartments in resort-type new buildings in the center of Alanya are sold, as a rule, even before the house is put into operation. Ready-made apartments in new houses are always appreciated and few. A rare option for real estate, when everything is perfect - both place and beach, and the choice of entertainment around. The center of Alanya is located in the part where the famous fortress is encircling the peninsula. The popular Cleopatra beach is stretching west, and the area near it is also called, and to the east — the wide beach of Keikubat in the very center of the city. The streets are strewn with numerous shops and other businesses. Here you can find everything for life and relaxation. Alanya is multinational, and the city center has its own special charm, this is a secular Turkish city. The prestige of the resort is growing every year. 
Residential complex Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Residential complex Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Incekum, Turkey
from
€187,000
Agency: TRANIO
We offer high-quality apartments with views of the sea and the mountains. The residence features swimming pools for children and adults, a kids' playground, a lounge area and a barbecue area, a tennis court, a sauna, a steam bath, a hamam and a jacuzzi, massage rooms, a fitness center, a cinema, a parking. Completion - 30/04/2023. Features of the flats Central satellite system Double-glazed PVC windows Steel entrance door Kitchen cabinetry Granite kitchen counter Tile flooring Location and nearby infrastructure The property is located in close proximity to the center of Avsallar, the sea and Alanya's most famous beach. Sea - 1.4 km Incekum beach - 1.6 km Avsallar center - 1.5 km Nearest airport - 50 km Antalya Airport - 100 km
Residential complex Unikalnyy proekt v samom centre Alani
Residential complex Unikalnyy proekt v samom centre Alani
Alanya, Turkey
from
€150,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments on Cleopatra Beach. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 0, 1 + 1.The area of the apartment is from 45 to 55 m2.The distance to the sea is 400 meters. New real estate on Cleopatra – is always exclusive, because there are not so many places for new houses. Only here is the maximum demand for apartments in a new housing stock. As a rule, all new projects are often sold even before the complex is put into operation. Do not miss the unique version of real estate in the new building on Cleopatra in Alanya. This area is considered elite, one of the most expensive locations on the Mediterranean Sea. The 2.5 km long Cleopatra beach is distinguished by a comfortable shore with pleasant sand to the touch, has a quality mark « Blue Flag » and fully justifies it. Cleopatra infrastructure: shops, supermarkets, boutiques, markets, services, salons, offices, hospitals, pharmacies. There are also many schools, both public and private.
Residential complex Nebolshoy uyutnyy zhiloy kompleks v tihoy chasti rayona Gazipasha
Residential complex Nebolshoy uyutnyy zhiloy kompleks v tihoy chasti rayona Gazipasha
Alanya, Turkey
from
€109,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Gazipas. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of the apartment is from 37 to 122.5 square meters. The distance to the sea is 3000 meters. Gazipasha is a city in southern Turkey, located off the coast of the Mediterranean Sea, next to Alanya. The appearance of the international airport in 2011 gave a new round of development, both of the city and the real estate market. Gazipasha has 50 km of sandy shore, there is the famous Selinus beach 2.5 km long, beautiful rocky shores where you can swim surrounded by coniferous trees. Despite the long and wide beach with a gentle sea, there are few hotels in Gazipasha. Agriculture is developed. The population of the city is about 50 thousand people. There is everything for life: large supermarkets, markets, shops, boutiques, chain restaurants, for children — kindergartens, schools, colleges, university. Real estate in Gazipasha is suitable for those who want to move to a Turkish city with the sea, with the prospect of finding a job, opening a business, and educating children. In addition, it is a great investment and a convenient option for a holiday resort. 
Residential complex Luxury apartments in Hasbahche
Residential complex Luxury apartments in Hasbahche
Alanya, Turkey
from
€350,000
Completion date: 2024
In a beautiful mountainous region located in an incredibly beautiful place in Alanya – Hasbahce, a stylish LCD is being built directly from the developer during the construction phase. Which consists of 2 low-rise blocks with its own closed territory, with its own pool and well-designed internal and external infrastructure. The windows offer a magnificent view of the sea panorama, Alanya and the ancient fortress. Distance to the sea 1500 m. A total of 20 apartments ( 4 x 3 + 1 upper duplexes, 4 x 3 + 1 duplexes, with a garden and pool. 12 x 2 + 1 apartments ). The start date of construction is 09-2022. The completion date of construction is 08-2024. Project infrastructure; Pool, Fitness, Lobby, Jacuzzi, Sauna, Children's Playground, Billiards, Video Surveillance System, Outdoor Lighting, Built-in Intercom, Satellite TV, Generator, Built-in Water Heater, Water Tank and Hydrophor.
Residential quarter Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Residential quarter Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Karakocali, Turkey
from
€135,000
This resale furnished apartment complex located in a quiet area of Oba, only 3 km from Alanya. Yüksek I was built in 2007 and the complex is very popular in the area. It has all you could ask for in your perfect holiday home with its different facilities such as a large outdoor swimming pool, fitness center, and communal BBQ area. On entering this property we walk into a spacious hall that leads to the living room with an island kitchen that is fitted with high-quality appliances. from the living room, you are leading to large terraces.  On the terraces, you have a great view of the pool and garden   – Large outside swimming pool – Children pool – Waterslide – Fitness salon – Sauna – Playground – BBQ area – Parking – Caretaker – Generator   This is a  2  bedroom apartment is on the second floor with a balcony view over the pool and bar area. The bright and airy apartment is sold fully furnished and with all white goods included in the price. It is the perfect example of where you can move in and start living the same day. – Fully furnished – All kitchen appliances – Curtains throughout the apartment – 2 fully tiled bathrooms – Washing machine – 2 balconies – 1 french balcony – Outdoor furniture – AC in the living room and all bedrooms
Residential complex Sun villa Garden
Residential complex Sun villa Garden
Yaylali, Turkey
from
€131,769
Area 55–137 m²
2 properties 2
Completion date: 2024
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Residential complex ALARA CITY RESIDENCE
Residential complex ALARA CITY RESIDENCE
Mahmutlar, Turkey
from
€185,000
Area 51–100 m²
2 properties 2
Completion date: 2024
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction; - free consultation; - more than 200 offices in the Russian Federation, the UAE, Turkey and other countries. - select real estate for your budget and desires! The « Alara City » complex is a new premium complex located on the Mediterranean coast in the heart of the Mahmutlar region. Today it is one of the most prestigious locations in the Mahmutlar region, where the privacy and proximity of the center are combined. Impeccable style in every detail. The project is a complex of one block with a height of 13 floors. The facades are decorated in restrained light colors and are complemented by elements of soft artistic illumination. The project presents a wide selection of exclusive apartments, with a layout from 1 1 to penthouses 5 1. Among them there are options with terraces and spacious balconies. High ceilings, up to 3 meters, will provide a sense of spaciousness and freedom. Spacious halls with a waiting area and cozy armchairs will create an elegant atmosphere. The basic equipment includes kitchen cabinets, a complete clean decoration of apartments, plumbing and showers. Complex infrastructure: - An open large swimming pool with a separate area for children; - Water park area; - Barbecue zone; - Fitness center; - Playground; - Turkish bath ( Hamam ); - Roman steam room; - Finnish sauna; - Massage rooms; - Indoor heated pool; - Salt room; - Modern children's playroom; - 24/7 video surveillance and security. We guarantee full legal support for the transaction. We offer only profitable and reliable real estate in Turkey. Call or write, answer all your questions!
Residential complex Kvartira 3 1 na etape stroitelstva v premium komplekse
Residential complex Kvartira 3 1 na etape stroitelstva v premium komplekse
Yaylali, Turkey
from
€459,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
For sale apartment in Mahmutlar. Planning apartment 3 + 1 with separate kitchen, total area 180 m2, and the distance to the beach is 600 meters. The project will be commissioned in May 2024. Real estate in Mahmutlar is optimal for families with children and youth. But especially the area fell in love with pensioners from the CIS countries. After all, it is here that the – language barrier is not felt, the signs and menus in restaurants are all in Russian. Although Mahmutlar is 14 km from the center of Alanya, on its main streets Barbaros, Ataturka and the embankment are always crowded, infrastructure, trade, restaurants are open all year round. This is an autonomous town where there is everything for life and a busy vacation, a large shopping center is being built, Turkish farm bazaars, many restaurants, shops, boutiques are held twice a week, and at every step there are supermarkets. The entire coastline of Mahmutlar is occupied by numerous beaches. Along the promenade and inside the area there are bicycle paths. Many parks, sports and playgrounds. Mahmutlar is characterized by simple planning — 3 main streets run parallel to the sea, there is little chance of getting lost. Compact, inhabited area with saturated infrastructure.
Residential complex QUEEN
Residential complex QUEEN
Avsallar, Turkey
from
€77,900
Area 61–92 m²
2 properties 2
Completion date: 2023
Free selection of real estate. Objects from the best developers. Full legal support of the transaction. YILDIRIM QUEEN is a new complex located in an environmentally friendly area of Avsallar, which is located between Alanya and Antalya. A short walk is Insecum Beach, known for its sandy shore and marked with the Blue Flag. The distance from the project to Antalya Airport is 90 km, and the distance to the center of Alanya is only 20 km. Infrastructure: - 24 hour security; - CCTV camera; - The gardener; - Pool; - Gym; - Children's park; - Turkish bath; - Sauna and steam room; - Massage room; - Jacuzzi; - Toilet; - Indoor pool; - Table football; - Cafeteria; - A restaurant; - Billiards and table tennis; - Library; - Basketball platform; - Garden chess; - Barbecue Why is it profitable to work with us: - We guarantee safe transactions with full legal support. - We will select for you the best promising objects for investment and life. - Let's tell you everything about the real estate market, about life in Turkey. - We will conduct a free consultation and save your time finding suitable options and buying. - We will select real estate for FREE. - We will help with the move. - We will show the object in person in Turkey or online. - We will help with obtaining resident status. - Foreign real estate from reliable developers from 3 million rubles. With pleasure we will answer all your questions, call or write!
Residential complex Proekt zhilogo kompleksa po investicionnym cenam v Avsallare
Residential complex Proekt zhilogo kompleksa po investicionnym cenam v Avsallare
Incekum, Turkey
from
€95,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Avsallar-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 47.5 to 190 square meters. The distance to the sea is 2000 meters. New real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for sea holidays, while surrounded by the beautiful nature of Turkey. Avsallar is dotted with greenery, quiet and cozy. There is a basic infrastructure, including schools, a first-aid post. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns has a special tourist atmosphere. In recent years, active development is taking place throughout the area, including the development of free sections further from the sea. Real estate in Avsallar is in demand for both rental and permanent residence. With this, Avsallar has and all needs infrastructure for everyday life. 
Residential complex Novyy proekt v zhivopisnom rayone Avsallar
Residential complex Novyy proekt v zhivopisnom rayone Avsallar
Incekum, Turkey
from
€133,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Avsallar - Alanya area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 53 to 110 square meters. The distance to the sea is 1800 meters. New real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for sea holidays, while surrounded by the beautiful nature of Turkey. Avsallar is dotted with green, quiet and cozy. There is a basic infrastructure, including schools, a first-aid post. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns has a special tourist atmosphere. In recent years, active development is taking place throughout the area, including the development of free sections further from the sea. Real estate in Avsallar is in demand both for rent and for permanent residence. At the same time, Avsallar has and all needs infrastructure for everyday life. 
Residential complex Novyy kompleks kamform klassa v Oba
Residential complex Novyy kompleks kamform klassa v Oba
Karakocali, Turkey
from
€156,000
Completion date: 2024
A new modern residential project is being built in the Oba Alanya area. The residential complex is located on an area of 3865m2, 2000 meters from the sea. Oba District is the Europeanest area in all areas of Alanya. The area is great not only for relaxation, but also for permanent residence. The area is surrounded on all sides by magnificent landscapes and orange gardens. The project presents the layout apartments 1 + 1 and 2 + 1, with the windows of the apartments a magnificent view of the sea and mountains will open. Start date of construction October 2022, completion date of May 2024.
Residential complex Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Residential complex Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Yaylali, Turkey
from
€240,000
Agency: TRANIO
The residence consists of 4 buildings with two-, three- and four-bedroom apartments and duplexes. The unique location combined with the high quality of construction, modern design and professional management will ensure a comfortable lifestyle. Only certified materials meeting international quality standards were used in the construction of the complex. Features of the flats Apartment specifications: steel entrance doors, MDF interior doors, high-end ceramic flooring in the hallway and kitchen, a closet in the hallway, lacquered fitted kitchen, granite countertop in the kitchen, built-in furniture in the bathroom, high-end ceramic tiles in the bathroom, laminate in the living room and bedroom, spotlights, plasterboard ceiling decoration, PVC plastic windows, ceramic floor on the balcony, glass balcony railings and aluminum. Facilities and equipment in the house Other amenities: gazebo, central satellite system, generator, video security cameras, automatic gates at the entrance, cipher lock at the entrance, video intercom, sauna, Turkish bath, and recreation room, restaurant and tennis court. Location and nearby infrastructure Due to the fact that the project is located on a hill, the apartments will have a view of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the old fortress of Alanyat. The beautiful sandy beach and landscaped promenade are just 700 meters away from the residence. The place where the complex will be located, surrounded by greenery, with mountain scenery, orange and banana groves, which will be appreciated by quiet holidaymakers and those who prefer an active lifestyle.
Residential quarter one bedroom fully furnished apartment for rent with pool
Residential quarter one bedroom fully furnished apartment for rent with pool
Karakocali, Turkey
from
€900
Residential complex Novyy proekt vblizi novoy naberezhnoy v Gazipashe
Residential complex Novyy proekt vblizi novoy naberezhnoy v Gazipashe
Alanya, Turkey
from
€103,000
Completion date: 2025
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Gazipash. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 50 to 119 m2. Distance to the sea 1700 meters. Gazipasha – a city in southern Turkey, located off the coast of the Mediterranean Sea, next to Alanya. The appearance of the international airport in 2011 gave a new round of development of both the city and the real estate market. Gazipasha has 50 km of sandy shore, there is the famous Selinus beach 2.5 km long, beautiful rocky shores where you can swim surrounded by coniferous trees. Despite the long and wide beach with a gentle access to the sea, there are few hotels in Gazipasha. The city population is about 50 thousand people. There is everything for life: large supermarkets, markets, shops, boutiques, chain restaurants, for children — kindergartens and schools. Real estate in Gazipasha is suitable for those who want to move to a Turkish city with the sea, with the prospects of finding a job, opening a business, educating children. In addition, it is a great investment and a convenient option for a holiday resort.
Residential quarter Centric apartment in modernist building
Residential quarter Centric apartment in modernist building
Mahmutlar, Turkey
from
€138,000
Centric apartment in Alanya with Separate kitchenThis centric apartment in a modernist building in Alanya, Mahmutlar steps away from all you need.   The restaurants, cafes, supermarkets, beaches, and all social amenities are just walking distance. the complex has built-in 2008 with a modern exterior. the apartment is in very well managed complexes so all common area looks new to compare the other building in the area.  This apartment in Mahmutlar for sale just 250 meters from the sand Mahmutlar beaches. Many restaurants are serving English breakfast around the area. After you are having your breakfast one of them you can enjoy having sun at the beach cafes with cold mojitos. This apartment in Alanya, Mahmutlar has a very large balcony with pool and city view, separate kitchen, inbuilt wardrobes.  This 2-bedroom apartment for sale in Alanya ideal for large families or if you want to have use your apartment with one more family.  Fitness Swimming Pool Car Parking Double glazed window Air conditioning
Residential complex Comfortable apartments in Avsallar
Residential complex Comfortable apartments in Avsallar
Avsallar, Turkey
from
€103,000
Completion date: 2023
The residential complex is located in the city of Alanya almost in the center of the Avsallar district, near the most famous Injekum beach. The investment project will consist of one residential block, 10 floors with a total complexity of 90 apartments. There are planning apartments to choose from: 1 + 1 ( 46 -50sq.m. ), 2 + 1 ( 78 sq.m. ), duplexes with access to the garden 2 + 1 ( 105 sq.m ). All apartments are rented with high-quality clean decoration, plumbing, kitchen set. The territory of the complex will be decorated with decorative green spaces and a well-groomed garden. The complex also provides a system of round-the-clock video surveillance. The completion date is scheduled for August 2023!
Residential complex River Panorama
Residential complex River Panorama
Karakocali, Turkey
from
€188,000
Area 52–146 m²
2 properties 2
Completion date: 2023
Apartment in a modern residential complex near the sea, in the Oba area. Oba District is located close to the center of Alanya and is famous for private schools and colleges. Apartments are presented: layout 1 + 1 and 2 sq.m. ). The apartments are rented in a clean finish, including porcelain flooring, a floor heating system, built-in furniture in the kitchens, natural granite countertops, bathroom headsets, brand plumbing, tempered glass showers, high-quality interior and front doors. The complex is rich in its own infrastructure: outdoor and indoor pools, sports and playgrounds, tennis court, children's playroom and playground, private garden, open parking, SPA, barbecue area. Generator. ECONOMIC ADVANCE: - Commission 0%; - Return on investment; - Interest-free installment plan; - High demand of tenants; - Only reliable developers; - A safe deal. WHY ANYTHING WORK WITH US: - We guarantee safe transactions with full legal support. - We will select for you the best promising objects for investment and life. - Let's tell you everything about the real estate market, about life in Turkey. - We will conduct a free consultation and save your time finding suitable options and buying. - We will select real estate for FREE. We will tell all the subtleties of acquiring real estate in Turkey. Write or call, answer all your questions!
Residential complex Apartment with a gorgeous view of the sea
Residential complex Apartment with a gorgeous view of the sea
Okurcalar, Turkey
from
€121,000
Completion date: 2023
Filled with traces of history and magnificent natural landscapes, Alanya today has become one of the most vibrant resorts in Turkey. Its modern and cosmopolitan atmosphere is the reason that many tourists from all over the world spend their holidays in Alanya all year round. Tourists are attracted by affordable prices, excellent weather, sandy beaches, historical places and gourmet cuisine. The project is located 300 meters from the sea in the Okurjalar region, a historical and outstanding area of Alanya, with a total of 50 apartments located on an area of 2413 m2. All apartments are designed as a comfortable living space with the best sea views. The location of the project will delight its owners with a public market, a kindergarten, a medical facility and a magnificent beach with all amenities. The project consists of 2 five-story blocks, with planning apartments 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 and 4 + 1. The area of apartments starts from 60 m2 to 145m2. Completion is scheduled for June 2023.
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Residential complex ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Alanya, Turkey
from
€301,000
Completion date: 2023
Новый проект жилого комплекса предлагает новый взгляд на привычные вещи, современность и комфорт. Этот жилой комплекс располагается в районе Сарай, который находится недалеко от центра Алании и пляжа Дамлаташ. За счет удобной городской инфраструктуры комплекс предоставит комфортную жизнь своим владельцам, которые решили приобрести недвижимость в Алании. Выгодное расположение, панорамный вид на Средиземное море, социальная инфраструктура, планировка под любые запросы и продуманные детали – вот несколько преимуществ жилого комплекса.   Расстояние до ближайшего пляжа составляет 10 минут езды на машине. Поблизости комплекса расположены кафе, рестораны, магазины. До торгового центра Аланиум можно доехать на машине за 10 минут. Ближайшая больница находится в 7 минутах езды. Самая оживленная улица Алании находится в 10 минутах езды от жилого комплекса.   Комплекс будет построен на участке площадью 3.883 кв.м. Здесь будет размещено два 9-этажных блока с открытой парковкой. В проекте будет 101 квартира, среди которых представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и дуплексы планировкой 3+1. Квартиры спроектированы таким образом, чтобы предоставить жильцам удобное жилое пространство. К комплексу будет прилегать частная территория, на которой расположится социальная инфраструктура. Это идеальный выбор для тех, кто ищет жилье в центре курортного города или планирует приобрести недвижимость в Турции в качестве инвестиций.   Большое преимущество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1+1 выходят на Средиземное море. Квартиры двухкомнатной планировки – это грамотный выбор тех, кто планирует приобрести жилье для отпуска. В таких квартирах кухня совмещена с гостиной и есть отдельная спальня. Квартиры 2+1 подарят романтический вид на город, крепость и могущественные горы, утопающие в изумрудных лесах. Квартиры данного типа планировки – классический выбор маленьких семей. Просторные дуплексы 3+1 с несколькими спальнями были созданы для комфортного проживания большой семьи или компании друзей. Каждый день вас будет встречать чарующий вид на Средиземное море из любой точки дуплекса.   На территории комплекса расположено все необходимое для отдыха взрослых и детей. Пока ваши дети играют на детской площадке, можно поплавать в бассейне или укрыться от летнего зноя в тени беседки. В любое время года вы можете пользоваться спортзалом, закрытым бассейном, сауной, парилкой и турецким хамамом.   Купить квартиру в Турции – это всегда хорошее вложение, которое позволяет не только стать обладателем курортного жилья, но и легко получить вид на жительство. После получения ВНЖ можно сразу подавать заявку на турецкое гражданство. Воспользоваться этим правом могут собственник жилья и его близкие родственники. Получая гражданство, вы можете официально работать, открывать ИП и пользоваться медицинскими услугами.   В последнее время найти квартиры в Алании вызывает трудность у иностранцев. Можно столкнуться с рядом проблем, например, незнание турецкого языка, непонимание процессов купли-продажи недвижимости и оформления документов. Всегда существует вероятность быть обманутым, ведь многие не знают важных нюансов. Обратившись к нам, мы поможем вам купить квартиру в Алании на основе ваших предпочтений и пожеланий. Вам не придется беспокоиться о документах, потому что их оформление мы берем на себя.   Завершение строительства жилого комплекса планируется к декабрю 2023 года. До этого времени вы можете воспользоваться преимуществом беспроцентной рассрочки до полного завершения строительных работ. Это позволит сохранить текущую стоимость недвижимости и совершать платежи по индивидуальному плану оплаты. Первый платеж по рассрочке составляет 35%.  
Residential quarter Modern residential complex in the center of Alanya
Residential quarter Modern residential complex in the center of Alanya
Tirilar Mahallesi, Turkey
from
€179,500
This complex with a landscaped area will be located in the very center of Alanya on a plot of 1072 m2. The inner space of the quarter is equipped taking into account the need for peace and tranquility of future residents, and a full-fledged infrastructure will provide residents with their own: swimming pool, playground, sauna, fitness room and much more. In addition, the developed infrastructure of the area where the residential complex is located includes kindergartens, schools, shops, pharmacies, bank branches, grocery and hardware stores, a hospital and a clinic, cafes and restaurants, pharmacies, bank branches. The security of living and recreation inside the complex will be ensured by the access control system for residents and the video surveillance system, as well as the concierge and intercom communication, which will provide additional control and a comfortable visit to the residential complex by invited guests.   Start of construction: 10/15/2022 Completion date: 12/12/2023   The installment payment system is valid for 50% payment   You can get additional information about the project by contacting them!
Residential complex A New House From The Developer
Residential complex A New House From The Developer
Demirtas, Turkey
from
€108,000
Completion date: 2023
Новый жилой комплекс на этапе строительства в 850 м до Средиземного моря. Концепция дома построена на единении с природой и жизнью в уютном районе города. Демирташ предоставляет своим жителям чистейшие пляжи, хорошо развитую городскую инфраструктуру, близость к природе и историческим местам. Каждый сможет найти по душе то, что ему близко! В 250 м от дома находится супермаркет и остановка общественного транспорта, 400 м от дом проходит еженедельный рынок в Демирташе. Так же здесь расположены школа, поликлиника, парк разбитый вдоль горной реки со спортивными и детскими площадками. На автобусе, проходящем мимо дома легко можно доехать до центра Алании, Махмутлара, Газипаши или других районов. До аэропорта всего 20 минут на такси. Хорошо продуманная социальная инфраструктура комплекса позволит вам вести активный образ жизни, даже не покидая территорию своего дома! Кодовой доступ в дом, система камер видеонаблюдений позволят не переживать за безопасность ваших родных и имущества, а дети могут спокойно играть на площадке во дворе.  
Residential complex SEA PEARL PARK
Residential complex SEA PEARL PARK
Karakocali, Turkey
from
€118,433
Area 45–97 m²
2 properties 2
Completion date: 2023
Apartments in a beautiful place, in the foothills of the Toros ridge. The apartments are presented with modern layouts 1 + 1 ( 45m2 ) and 2 + 1 ( 97m2 ). With the finish « turnkey ». The apartments have panoramic windows with stunning views. Initial minimum contribution of 30%. The elegant residential complex is located on a spacious and landscaped area of 3,600m2. The infrastructure of the complex is very developed and modern: swimming pool, garden, sauna, barbecue area, gym, playground, parking ( open ), cafe, children's pool, generator. Within walking distance — public transport stops, a new hospital of federal significance, shops, pharmacies, schools, kindergartens and everything necessary for a comfortable life ECONOMIC ADVANCE: - Commission 0%; - Return on investment; - Interest-free installment plan; - High demand of tenants; - Only reliable developers; - A safe deal. WHY ANYTHING WORK WITH US: - We guarantee safe transactions with full legal support. - We will select for you the best promising objects for investment and life. - Let's tell you everything about the real estate market, about life in Turkey. - We will conduct a free consultation and save your time finding suitable options and buying. - We will select real estate for FREE. We will tell all the subtleties of acquiring real estate in Turkey. Write or call, answer all your questions!
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Mahmutlar, Turkey
from
€350,000
-This beautifully designed villa located in Kargicak, Alanya boasting with modern architecture flanked by natural green areas   The fully detached private villa that enjoys the stunning panoramic views of Alanya city and nature. This 5 bedroom villa offers 350 sqm living space in 3 floors and total land is 360 sqm   The villa offers a private facility for enjoyment and relaxation such as a swimming pool and sunbeds around the pool, a sauna that offers great views from its large windows, steam room, and landscaped garden.   This is an ideal investment for real estate buyers who want to stay permanently and investment opportunities.   For more information about this villa contact Basic Apartment Real estate office in Turkey
Residential quarter A project with an incredibly convenient location
Residential quarter A project with an incredibly convenient location
Avsallar, Turkey
from
€99,000
In Avsallar, 25 km. in the north-west of Alanya towards Antalya, just 1300 meters from the famous Incekum beach, a multifunctional complex will be built, consisting of 1 residential block and occupying a total area of 1468 m2, including a residential part and its own infrastructure. This is a great opportunity to make a bargain, because real estate in the primary market is steadily growing in price and is in stable demand. Developed infrastructure and a wide range of apartments also make the projects under construction an attractive investment product. This project, in all its characteristics, fully meets the requirements for high-price objects, and a functional internal infrastructure will provide residents with everything they need: from your own apartment you can go down to the first floor to the gym, sauna, playground, swimming pool. The common areas and apartments are finished with superior quality materials and the layouts of the apartments can meet any demand. For security, CCTV cameras will appear on the territory, and access to the residential area will be closed to outsiders.   Swimming pool Children's swimming pool Sauna Outdoor playground Indoor playground Video surveillance system Closed area Internet throughout the complex Generator Elevator   Completion of the construction of the complex 01.01.2023   With an initial payment of 40%, payment by installments is possible until the project is put into operation.
Residential complex Kvartira v roskoshnom komplekse v Alanii
Residential complex Kvartira v roskoshnom komplekse v Alanii
Avsallar, Turkey
from
€101,500
Completion date: 2023
Number 3 Residence is a new luxury residential complex located at: Avsallar, 07410 Alanya / Antalya, Turkey. The project is built on an area of 1010 m ² and accommodates 25 apartments with a luxurious design. It is important to note that the project is located only 1 km from the center of Avsallar and 2 km from Injekum Beach! The surrounding nature and panoramic views of the mountains and the sea create an atmosphere of peace and tranquility. In addition, the availability of chain stores such as Migros, Carrefour, A101 and Bim will allow you to quickly and conveniently buy everything you need for everyday life. Nearby there are many cafes, restaurants, shops, honey. Institutions, schools! This is an excellent project that meets the desires and needs of the ever-growing demand for luxury tourism in Turkey. PLUSES OF LCD: - Mountain view - Sea view - Children's playground - Jacuzzi - Video surveillance 24/7 - Parking - American-style kitchen - Pool - Security 24/7 - BBQ area - Sauna - Fitness We guarantee full legal support for the transaction. We offer only profitable and reliable real estate in Turkey. Call or write, answer all your questions!
Residential complex Novyy proekt v shagovoy dostupnosti ot morya - centr Alanii
Residential complex Novyy proekt v shagovoy dostupnosti ot morya - centr Alanii
Alanya, Turkey
from
€225,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
We bring to your attention new apartments in the center of Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of the apartment is from 50 to 86 square meters. The distance to the sea is 500 meters. In the central part of Alanya, real estate has the highest investment potential and is always liquid. The center has the most comfortable living and relaxing conditions. Here is the heart of the popular Mediterranean resort, and even outside the season there is a large flow of tourists. If we talk about infrastructure, then there is everything: many shops, there are several markets, network supermarkets, shopping centers, hypermarkets, eminent brand boutiques, tourist shops, salons, offices, banks, government agencies. Actively goes transport to any other areas. New modern real estate in the center of Alanya is not common, dense buildings are found in all quarters. Often these are renovation projects for housing or obsolete hotels. The houses in the center are distinguished by a compact territory, but it also features resort infrastructure such as a swimming pool, sauna, hammam, recreation areas and barbecue. There are also a few construction projects and new complexes on the fortress itself, the views are luxurious! 
Residential complex Investicionnyy proekt v rayone Oba
Residential complex Investicionnyy proekt v rayone Oba
Alanya, Turkey
from
€329,000
A residential project built on a plot of 7113 m2 in the most prestigious area of the city. Alanya – Both includes 5 blocks, in which a total of 66 luxury apartments. You are offered apartments of various types and sizes, such as 2 + 1, 3 + 1 duplex and 4 + 1 duplex. Social facilities: indoor and outdoor pools, water slides, a sauna, Turkish bath, fitness center, dining room, games room, massage room, playground. In this elite complex, similar to a ship, where everything is thought out to the smallest detail, you are offered many opportunities that will make your life better and more comfortable.
Residential complex BALKAN TOWER RESIDENCE
Residential complex BALKAN TOWER RESIDENCE
Mahmutlar, Turkey
from
€290,000
Area 85–178 m²
2 properties 2
Completion date: 2023
Free selection of real estate. Objects from the best developers. Full legal support of the transaction. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction; - more than 200 offices in the Russian Federation, the UAE, Turkey and other countries. -We will select real estate for your budget and desires! The new Balkan Tower residential complex, located in the most important part of our city, in the Mahmutlar area. The complex is located near the sea, surrounded by new buildings and shops. The Balkan Tower project, built according to the standards of a 5-star hotel, is brought to life with care, focusing on a comfortable and peaceful life for you and your family. Complex infrastructure: - outdoor pool; - water park; - indoor pool; - sauna; - steam room; - salt room; - showers; - table tennis; - pool table; - gym; - conference room; - open parking; - cinema; - hammam; - game room. INVESTMENT PLUSS: - Commission 0%; - A resident visa for up to 10 years with the right to renew; - Return on investment from 6%; - Interest-free installment plan; - High demand of tenants; - Only reliable developers; - A safe deal. WHY ANYTHING WORK WITH US: - We guarantee safe transactions with full legal support. - We will select for you the best promising objects for investment and life. - Let's tell you everything about the real estate market, about life in Turkey. - We will conduct a free consultation and save your time finding suitable options and buying. - We will select real estate for FREE. - We will help with the move. - We will show the object in person in Turkey or online. - We will help with obtaining resident status. With pleasure we will answer all your questions, call or write!
Residential complex Novyy proekt v centre goroda Alaniya
Residential complex Novyy proekt v centre goroda Alaniya
Alanya, Turkey
from
€310,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
We bring to your attention new apartments in the center of Alanya. The residential complex includes apartments with a layout of 1 + 1.The area of the apartment is from 41 to 48 m2. The distance to the sea is 400 meters. In the central part of Alanya, real estate has the highest investment potential and is always liquid. The center has the most comfortable living and relaxing conditions. Here is the heart of the popular Mediterranean resort, and even outside the season there is a large flow of tourists. If we talk about infrastructure, then there is everything: many shops, there are several markets, network supermarkets, shopping centers, hypermarkets, boutiques of eminent brands, tourist shops, salons, offices, banks, government agencies. Actively goes transport to any other area. New modern real estate in the center of Alanya is rare, dense buildings are found in all quarters. Often these are renovation projects for housing or obsolete hotels. The houses in the center are distinguished by a compact territory, but it also features resort infrastructure such as a swimming pool, sauna, hammam, recreation areas and barbecue. There are also a few construction projects and new complexes on the fortress itself, the views are luxurious!
Residential complex Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar
Residential complex Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar
Incekum, Turkey
from
€117,425
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Avsallar - Alanya area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of apartments is from 59.5 to 172 square meters. The distance to the sea is 1550 meters. New real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for sea holidays, while surrounded by the beautiful nature of Turkey. Avsallar is dotted with green, quiet and cozy. There is a basic infrastructure, including schools, a first-aid post. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns has a special tourist atmosphere. In recent years, active development is taking place throughout the area, including the development of free sections further from the sea. Real estate in Avsallar is in demand both for rent and for permanent residence. At the same time, Avsallar has and all needs infrastructure for everyday life. 
Residential complex Novye apartamenty v shagovoy dostupnosti ot morya - Mahmutlar
Residential complex Novye apartamenty v shagovoy dostupnosti ot morya - Mahmutlar
Yaylali, Turkey
from
€139,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
The new apartments in Mahmutlar are presented to your attention. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 5 + 1. The area of apartments is from 47 to 175 square meters. The distance to the sea is 850 meters. Mahmutlar is the most popular area, if we talk about new buildings. Here is a large selection of new and liquid real estate, both economy class houses and respectable residential complexes are presented in the area. Another undeniable advantage when buying a new apartment in Mahmutlar is the possibility of obtaining interest-free installments from the developer, it does not work in all projects, but still, it is worth paying attention to this. In general, Mahmutlar is the most inhabited and comfortable area for a permanent life in Alanya. Although Mahmutlar is remote from the center of Alanya, on its main streets Barbaros, Ataturk and the promenade is always crowded, infrastructure, trade, and restaurants work all year round. This is an autonomous town where there is everything for life and a busy vacation. This property is suitable for obtaining Turkish citizenship. To clarify the details, write to us a chat, order a call or leave an application. We will be happy to help you!
Residential complex Kvartiry v novom zhilom komplekse - rayon Gazipasha
Residential complex Kvartiry v novom zhilom komplekse - rayon Gazipasha
Alanya, Turkey
from
€264,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
We bring to your attention new apartments in Gazipas - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of apartments is from 60 to 193 square meters. The distance to the sea is 1000 meters. When buying real estate in Gazipash – you get not only square meters by the sea, but also peace. Gazipasha is a cozy small town, while with the presence of an international airport. If we talk about infrastructure, the city is less than inferior to tourist Alanya, there is everything necessary for life, as well as silence and tranquility. After the apartments in Alanya went up, the eyes of investors were turned specifically to Gazipash, modern new buildings began to appear here, while without hotel noisy complexes. The infrastructure of residential complexes is in no way inferior to similar houses in Alanya, while significantly winning the price. At the moment, buying a new apartment in Gazipash, you can still have time to significantly save your budget, and often, having received interest-free installments from the developer. 
Residential complex Uyutnyy zhiloy kompleks
Residential complex Uyutnyy zhiloy kompleks
Mahmutlar, Turkey
from
€140,000
Completion date: 2023
A residential project in the form of 12-story 2 blocks consisting of 120 apartments of various types is located in the center of Mahmutlar, just 600 meters from the sea. Modern design and comfortable amenities are provided for the luxurious life of the owners of this project. The residential complex is a profitable investment because of its valuable location. On sale are apartments: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 and 4 + 1, the size of apartments ranges from 55 to 150 m2. All apartments face south windows. The construction of the LCD began in January 2022 and completion is scheduled for December 2023.
Residential quarter New Apartments in Alanya Oba Close to Social Amenities
Residential quarter New Apartments in Alanya Oba Close to Social Amenities
Karakocali, Turkey
from
€125,000
-These New Apartments in Alanya coming to a very good location in Oba close to all social amenities such as school, children park, walking area, hospitals, beach, banks, and post offices. This real estate in Alanya highly recommends for those who are looking for a new investment opportunity in Oba, Alanya. Highlights of new Alanya Apartments -Close to All Social Amenities -New Apartments with high quality -Payment plan up to 18 months New Alanya Apartments with Rich Complex FacilitiesThis new residential complex has two blocks and a total of 35 apartments including 1+1 and 3+1 penthouse. There are 2  shops under the B block. New Apartments in Alanya nicely located in oba which one of the central areas of the district. Alanya Oba is very popular by international and Turkish investors so the area is rapidly developing. Alanya, Oba district is preferred for a peaceful life. other advantages are complex is build a maximum of 4 floors in Oba, Alanya. The distance of the complex is ideal for permanent and holiday living close to everything like sopping, social areas and hospitals The complex has rich facilities such as a swimming pool, Game room, BBQ, Sauna, car parking, aquapark, security cameras, fitness center, elevator and children pool. The common facilities of apartments considered for your luxury living. There are two Type of apartment and an optional private pool1 bedroom apartments are 63 sqm, it comprised a living room with an American kitchen, a bedroom, a bathroom, and a terrace 3 bedroom penthouses are 160 sqm with a large living room, 3 bedrooms on two floors and 2 bathrooms and the impressive duplex penthouses optional with private pools.  Payment Terms 40% when the contract signed 60% in 18 months installment( 0 interest) 
Residential complex Zodiac 3
Residential complex Zodiac 3
Mahmutlar, Turkey
from
€135,000
Area 55 m²
1 property 1
Completion date: 2023
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction; - free consultation; - more than 200 offices in the Russian Federation, the UAE, Turkey and other countries. - select real estate for your budget and desires! Zodiac III Residence — conceptual residence « luxury » for those who seek to live brightly and actively, who are focused on family vacations, a comfortable lifestyle. Two modern residential blocks for only 45 apartments. Infrastructure: The residence provides a developed infrastructure: an outdoor pool, a children's pool, a spa center ( a sauna, a steam room, a gym ), a playground and a playroom, a parking, a generator. Location: To a landscaped beach only - 350 m; To the center of the district, park and playgrounds — 1000 m; To the market and grocery stores - 550 m; Alanya city center is 10 km away. Zodiac III Residence is built against the backdrop of vibrant tropical nature, orchards and plantations. At the same time, the center of Mahmutlar is only a few minutes walk. Call or write, we will be happy to advise you for free! Let's provide planning options!
Residential quarter Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Residential quarter Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Avsallar, Turkey
from
€112,750
Avsallar is a popular tourist area that consists of high-quality hotels, holiday villages, and resort areas Life in Avsallar blooms all year round, you will enjoy the smell of coniferous trees and clean air. This housing is for those who constantly have to be in the city, but at the same time want to be closer to nature. This complex perfectly combines the comfort of city life, luxurious infrastructure and picturesque nature. Here your life will be cozy, bright and interesting. The territory provides everything you need for a comfortable life, cozy rest and bright leisure. The residential complex was built on a plot of 4324 m², consisting of 2 9-storey blocks. All apartments in this project have an incomparable view of the Mediterranean Sea and pine forests.   Open pool Fitness Centre Playground Covered parking Elevator CCTV Generator Start of construction: 8/2021Completion date: 10/2022      
Residential quarter Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Residential quarter Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Karakocali, Turkey
from
€185,000
Oba Crown exist 11 block and it is close to new hospital and city. The coplex has Fitness centre, Jacuzzi, indoor pool and etc... The Apartment complex is situated on a 10000 sqm land with a landscaped garden and social activities. Excellent apartment in Alanya, Oba in a nice locationThis excellent luxury apartment in Alanya, Oba close to the new hospital, Koçtaş, Metro, and main road. You can easily walk to the beach and cafes. the location of this apartment is one of the biggest advantages. Bright, spacious apartment in an up-market residential area of Oba, Alanya. The apartment is ideal for families and who want certain renting income. It is easy to rent this apartment because of the location and facilities. The luxury apartments in Alanya offers an open plan living, dining, and kitchen area with 2 bedrooms, 2 bathrooms, and 2 balconies. The living room has a beautiful open plan kitchen with a lake paint cupboard and living room leading off the big terrace where you can enjoy your coffee with the Mediterranean climate. High-quality ceramic is plated on the floor. Basic Apartment Real estate company find you the best possible property for any taste and budget. Contact our sales managers to find your holiday home in Alanya, Turkey   SaunaTurkish bathlarge swimming poolTennis courtGeneratorwater slideFitness centerJacuzziChildren swimming pool24/7 securityDouble glazed window     
Residential complex Modern residential complex in Avsallar
Residential complex Modern residential complex in Avsallar
Avsallar, Turkey
from
€103,500
Completion date: 2023
New modern residential complex in Alanya Avsallar district! Attracts attention with its design and architectural structure. Just two minutes from the center of Avsallar, urban infrastructure is within walking distance. The distance to Ingecum Beach is only 1200 meters. The project consists of six blocks, the land area is 15,298 m2. 198 apartments with different layouts. 1 + 1 - 51 m2, 53 m2, 58 m2 – 140 apartments 2 + 1 - 72 m2 Dublex, 95 m2 Dublex, 100 m2 Dublex, 116 m2 Dublex – 58 apartments The rich infrastructure of this complex consists of its own water park, salt room, massage rooms, camellias ( leisure activities ), tennis court, cinema, billiards, ping pong, lobby, snack bar and pool minibar.
Residential complex Novyy proekt s horoshey lokaciey v centre goroda Alanya
Residential complex Novyy proekt s horoshey lokaciey v centre goroda Alanya
Alanya, Turkey
from
€190,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
We bring to your attention new apartments in the center of Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 4 + 1.The area of the apartment is from 90 to 179 m2. The distance to the sea is 1200 meters. In the central part of Alanya, real estate has the highest investment potential and is always liquid. The center has the most comfortable living and relaxing conditions. Here is the heart of the popular Mediterranean resort, and even outside the season there is a large flow of tourists. If we talk about infrastructure, then there is everything: many shops, there are several markets, network supermarkets, shopping centers, hypermarkets, boutiques of eminent brands, tourist shops, salons, offices, banks, government agencies. Actively goes transport to any other area. New modern real estate in the center of Alanya is rare, dense buildings are found in all quarters. Often these are renovation projects for housing or obsolete hotels. The houses in the center are distinguished by a compact territory, but it also features resort infrastructure such as a swimming pool, sauna, hammam, recreation areas and barbecue. There are also a few construction projects and new complexes on the fortress itself, the views are luxurious!
Residential quarter Cozy 1+1 apartment in Mahmutlar just 450m from the sea
Residential quarter Cozy 1+1 apartment in Mahmutlar just 450m from the sea
Mahmutlar, Turkey
from
€137,000
Mahmutlar is one of the actively built up and developing areas of Alanya. Located between Kestel and Kargicak. Surrounded by the Taurus Mountains and the Mediterranean Sea. Distance from the center of Alanya is 8 km. The growth in the popularity of this area, albeit high, but the most reasonable prices for apartments are still preserved here, in comparison with other areas of Alanya. Mahmutlar has everything for a comfortable life and an excellent atmosphere. Starting from large shopping and entertainment centers, ending with farmers' markets, which take place twice a week. The offered apartments with a full set of furniture and appliances are located just 450 meters from the sea and 250 meters from the center of the Mahmutlar district. Within walking distance to the house are the entire infrastructure of the city - from cafes and restaurants to schools, kindergartens and bank branches. There is also a public transport stop that will take you to the center of Alanya in just 20 minutes. Apartment 1+1 is located on the second floor of the building and occupies 55 m2. Thoughtful design of the living space and its furnishing with the maximum possible use of space. The apartment has 1 bedroom, bathroom, well-equipped open kitchen, which is combined with the living room, which in turn has access to the balcony. The complex has an outdoor swimming pool, sauna, hammam, fitness room, mini cinema, electricity generator, elevator and concierge.
Residential complex Dizaynerskaya kvartira s udobnoy lokaciey
Residential complex Dizaynerskaya kvartira s udobnoy lokaciey
Mahmutlar, Turkey
from
€112,869
Area 50–180 m²
4 properties 4
Completion date: 2024
Minimum down payment. Comfortable interest-free installment! Exclusive prices and real estate not available to other agencies. Anemon is a new residential complex from the developer As-Er Inşaat. The complex is located in Alanya, Mahmutlar district. The Mahmutlar district is located on the southeast coast of Turkey, 12 km east of the center of Alanya. This area is part of Alanya and is famous for its beaches, restaurants, bazaars and beautiful views. The territory of the complex is equipped and has a developed infrastructure. Apartments have a high-quality and modern design. To the sea 800 meters, direct departure to the center of Mahmutlar, excellent location Infrastructure: — Sauna — Hamam — Jacuzzi — Pool — Billiards — Gym — Security — Conversation Call or write to us for more information!
Residential complex Zhiloy Kompleks v centre Alanii
Residential complex Zhiloy Kompleks v centre Alanii
Alanya, Turkey
from
€225,000
Completion date: 2024
The project was conceived as a luxurious autonomous residential resort right in the city center, which will include 1, 2 and 3 bedroom apartments ranging from 53 to 170 m2, as well as an abundance of services and amenities that were previously unavailable in the center of Alanya. The complex, which will completely change the architectural vision of the city, is the only project designed to add value to the city center of Alanya due to its high-quality, functional and stylish appearance. Due to the fact that there is not much land in Alanya, this location is especially valuable, with sea views and close to the beach. It guarantees high investment returns for all investors and an ideal rental income. Everything that this vibrant, cosmopolitan city can offer tourists, including shops, restaurants in the elegant area of the port and the famous Cleopatra beach, is within walking distance. The price of the apartments includes air conditioning and a flow water heater. The end of the project in August 2024.
Residential complex SUITE
Residential complex SUITE
Avsallar, Turkey
from
€94,900
Area 54–350 m²
2 properties 2
Free selection of real estate. Objects from the best developers. Full legal support of the transaction. The Yıldırım Suite project is specifically designed for families looking for a more relaxed atmosphere. The apartments offer beautiful views of the nature and the Toros Mountains. For the convenience of residents and their guests are provided: reception and lobby, 2 elevators, playground, fire exit, gazebos for relaxation, barbecue area, outdoor pool, security room, car park, video surveillance, generator, beautifully decorated garden with many tropical trees and flowers. Location: Distance to the sea — 1800 m. Gazipasha Airport — 65 km. Alanya city center — 22 km. To the center of Avsallar — 750 m. Apartments in Avsallar in YILDIRIM SUITE RESIDENCE are sold in the “ luxury ” with large balconies, designer built-in kitchen furniture, a complete set of high-quality plumbing. Why is it profitable to work with us: - We guarantee safe transactions with full legal support. - We will select for you the best promising objects for investment and life. - Let's tell you everything about the real estate market, about life in Turkey. - We will conduct a free consultation and save your time finding suitable options and buying. - We will select real estate for FREE. - We will help with the move. - We will show the object in person in Turkey or online. - We will help with obtaining resident status. - Foreign real estate from reliable developers from 3 million rubles. With pleasure we will answer all your questions, call or write!
Residential complex Proekt klassa lyuks v Mahmutlare
Residential complex Proekt klassa lyuks v Mahmutlare
Yaylali, Turkey
from
€375,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
StayProperty offers new apartments in the Mahmutlar-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of aparations is from 55 to 150 m2.The distance to the sea is 300 meters. We immediately note that Mahmutlar is the most popular area. According to new data, the population of Mahmutlar is growing the fastest, and is more than 53 thousand people, and in the season 3-4 times more. This area is as built up as possible, the most popular among foreigners and always № 1 in the Alanya real estate market in demand for apartments. And the explanation for this is simple: in Mahmutlar, the perfect combination of price, quality, as well as a large number of offers for any budget.  At the same time, one should not forget that in the new houses of Mahmutlar excellent infrastructure, as well as the infrastructure of the district as a whole, is at the highest level. Mahmutlar infrastructure: in addition to a huge number of restaurants, shops, supermarkets, two farm markets, in Mahmutlar, soon the large Mahmutlar AVM shopping center with an area of 20,000 m2 will operate on the site of the Saturday market, a cultural center on a plot of 10 thousand m2, MahmutlarSpor sports complex and another project, including a basketball court, tennis court, locker rooms and social zones, as well as various commercial facilities on the actively built-up part of Ataturk Street.
Residential complex Novye kvartiry nedaleko ot znamenitogo plyazha Kleopatra
Residential complex Novye kvartiry nedaleko ot znamenitogo plyazha Kleopatra
Alanya, Turkey
from
€162,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments on Cleopatra Beach. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 0, 1 + 1. The area of apartments is from 31 to 65 square meters. The distance to the sea is 200 meters. New real estate on Cleopatra is always exclusive, because there are not many places for new houses. Only here is the maximum demand for apartments in a new housing stock, as a rule, all new projects are often sold even before the complex is put into operation. Do not miss the unique version of real estate in the new building on Cleopatra in Alanya. This area is considered elite, one of the most expensive locations on the Mediterranean Sea. Cleopatra beach 2.5 km long is distinguished by a comfortable shore with pleasant sand to the touch, has a quality mark « Blue flag » and fully justifies it. Cleopatra infrastructure: shops, supermarkets, boutiques, markets, services, salons, offices, hospitals, pharmacies. There are also many schools, both public and private. 
Residential quarter Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Residential quarter Investment Apartments in Demirtas Alanya Close to the Beach
Demirtas, Turkey
from
€112,000
We are pleased to offer you new apartments in an ultra-modern complex. Demirtas. Alanya. Demirtas is an area with a pronounced local atmosphere, far from the hustle and bustle of cities. This is a place where the locals live in tranquility, surrounded by nature and crystal clear beaches.There are practically no hotels in Demirtas that can disrupt a peaceful and calm lifestyle.It mainly consists of agricultural land, as most of the locals grow their crops here. You can make many hikes through the pine forests and mountains. Along with full access to clean beaches where almost no one swims. It is a place almost untouched by civilization, and it still has a sense of adventure, unlike many other areas of Alanya. 77 apartments 1+1: 46 m²24 apartments 2+1: 75 m²21 apartments 2+1 penthouse: 90 m²8 penthouses PCS 4+1: 150 m² Indoor poolsHamamSaunaSteam roomsFitness CentreOutdoor parkingKids clubPlay station roomBilliardsTable tennisCafe24/7 securityWi-Fi
Residential complex Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Residential complex Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Alanya, Turkey
from
€200,000
Agency: TRANIO
The residence features indoor and outdoor swimming pools for children and adults, a Turkish bath, a sauna and a jacuzzi, a fitness center, a barbecue area, bars, a parking, a gazebo, a kids' playground, a cinema, wireless Internet, around-the-clock security. Completion - September, 30, 2023. Features of the flats Central satellite system PVC Windows with double glazing Steel entrance door Tile flooring Air conditioners Kitchen cabinetry Granite worktop Underfloor heating Shower cabins Electric water heaters Video intercom Location and nearby infrastructure The property is surrounded by green forests and located close to a new hospital, large shopping centers and a metro station. Beach - 1.5 km Alanya city centre - 3 km Nearest airport - 35 km Antalya airport - 125 km
Residential complex Novye kvartiry ot zastroyschika v rayone Oba s vidom na gory
Residential complex Novye kvartiry ot zastroyschika v rayone Oba s vidom na gory
Alanya, Turkey
from
€165,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property Agency offers new apartments in the Oba area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1.The area of the apartment is from 58.5 to 150 square meters. The distance to the sea is 3400 meters. When our customers have the question of buying a new apartment in an area with all the benefits and excellent neighbors of Europeans, we are fully confident in offering new apartments in Ob.  Both are perfect for those families who want to live near the center of Alanya, while having all the best that is in Alanya. Infrastructure of the Oba area: shopping mall Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, network supermarkets Bim, A101, Şok, Migro, Koçtaş hardware supermarket, Vatan technology store, Also in Both is the largest state hospital in Alanya. For all ages, the following are assigned: prestigious Turkish private schools and colleges « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », the best municipal schools, kindergartens, a school with Russian-speaking teachers has opened. There are also private schools of various techniques, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Residential quarter Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Residential quarter Luxury apartment with furniture in Azura Park, Mahmutlar
Mahmutlar, Turkey
from
€146,000
Why should you buy a property here? - Luxury quality, thought out to the smallest detail at an affordable price; - Stunning panoramic views of the Mediterranean Sea and the mountains; - A large area of ​​26,000 m2; - Infrastructure of a five star hotel in your home; - The project is unparalleled in the region; - Fresh mountain air; - Banana plantations in the district. A complex of 3 blocks of 12 floors spread over an area of ​​26,000 m2. Here you will find everything for a comfortable life and rest for the whole family. You can find the lobby with the reception, where you can help solve any problems. Own restaurant, bar and shop on the territory, an excellent SPA area, sports grounds, a kids club, a bowling, a water park, billiards and even a cinema, this and much more is at your service. You can use the outdoor pool with water park, as well as a heated pool, enjoy water treatments all year round. You do not wish to purchase apartments in this complex. To the sea with own beach and beach bar carries transfer. Azura Park is located 1.5 km from the coastline and 20 km from the local airport, to Alanya and its historic part 15 km. In the apartments 1+1, 2+1:air conditioners, built-in kitchen furniture with a table top, top-quality floor covering, built-in closet in the hallway, lighting, high-quality furniture and appliances. Common infrastructure:open poolindoor heated poolaquaparksaunasteam roomHammam (Turkish bath)massage zonerest zonegymgame roomtennis courtbasketball courtplaygroundpark on sitea restaurantscorebardiscocinemabowlinggarageopen parkingelectric generator
Residential complex Butik-proekt s horoshey lokaciey v Gazipashe
Residential complex Butik-proekt s horoshey lokaciey v Gazipashe
Alanya, Turkey
from
€95,000
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Gazipash. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 43 to 77 m2. Distance to the sea 2600 meters. Gazipasha – a city in southern Turkey, located off the coast of the Mediterranean Sea, next to Alanya. The appearance of the international airport in 2011 gave a new round of development of both the city and the real estate market. Gazipasha has 50 km of sandy shore, there is the famous Selinus beach 2.5 km long, beautiful rocky shores where you can swim surrounded by coniferous trees. Despite the long and wide beach with a gentle access to the sea, there are few hotels in Gazipasha. The city population is about 50 thousand people. There is everything for life: large supermarkets, markets, shops, boutiques, chain restaurants, for children — kindergartens and schools. Real estate in Gazipasha is suitable for those who want to move to a Turkish city with the sea, with the prospects of finding a job, opening a business, educating children. In addition, it is a great investment and a convenient option for a holiday resort.
Residential quarter Luxurious apartment in the best area of Alanya
Residential quarter Luxurious apartment in the best area of Alanya
Karakocali, Turkey
from
€175,000
Oba Oasis is one of the best complexes in Alanya with its huge green area and well-groomed garden. Oba Oasis is located in the Oba district, just 10 minutes from the very center of the city, the area has long been loved by Europeans and Russian speakers. Wide well-groomed green streets, houses no higher than 5 floors. The complex itself consists of 11 five-storey blocks. On the territory there are two large outdoor pools (adult and children), a winter pool, children's and sports grounds, a tennis court and much more. The beach is only 600 meters from the complex, the historic part of the city is 2 km along the picturesque promenade. Orange orchards grow around the complex. Airport at 40 and 145 kilometers. Complex with a closed territory, security and video surveillance 7/24. You can not worry about your children walking around the complex. Within walking distance are the Metro hypermarket, the Koctas construction and household hypermarket, chain grocery stores, the city hospital, schools and kindergartens. Bus service is well developed, stops 2 minutes from the complex.  By purchasing real estate in the Oba Oasis complex, you join a family of happy owners of apartments in the city center with their own green oasis. Fully equipped with luxury furniture! Ready to move in! Only 700 meters from the beautiful beach and the warm Mediterranean Sea.   -Outdoor pool and indoor pool -Sauna -Fitness -Children's swimming pool - Winter pool (heated) -Turkish bath (hammam) -Tennis court -Landscaped garden -Security -CCTV -Private fenced car park -Generator Nearby is a hospital, pharmacy, shopping center, restaurants, school, kindergarten.      
Residential complex Novye apartamenty v udobnoy lokacii - Mahmutlar Alaniya
Residential complex Novye apartamenty v udobnoy lokacii - Mahmutlar Alaniya
Yaylali, Turkey
from
€263,500
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Mahmutlar-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 2 + 1, 4 + 1. The area of the apartment is from 96 to 192 square meters. The distance to the sea is 150 meters. We immediately note that Mahmutlar is the most popular area. According to new data, the population of Mahmutlar is growing the fastest, and is more than 53 thousand people, and in the season 3-4 times more. This area is as built up as possible, the most popular among foreigners and always № 1 in the Alanya real estate market in demand for apartments. And the explanation for this is simple: in Mahmutlar, the perfect combination of price, quality, as well as a large number of offers for any budget.  At the same time, one should not forget that in the new houses of Mahmutlar excellent infrastructure, as well as the infrastructure of the district as a whole, is at the highest level. Mahmutlar infrastructure: in addition to a huge number of restaurants, shops, supermarkets, two farm markets, in Mahmutlar, soon the large Mahmutlar AVM shopping center with an area of 20,000 m2 will operate on the site of the Saturday market, a cultural center on a plot of 10 thousand m2, MahmutlarSpor sports complex and another project, including a basketball court, tennis court, locker rooms and social zones, as well as various commercial facilities on the actively built-up part of Ataturk Street.
Residential complex Residential complex overlooking nature
Residential complex Residential complex overlooking nature
Avsallar, Turkey
from
€93,000
Completion date: 2023
The residential complex is located in the Avsallar area on the Antalya Airport, 25 km from Alanya. Although there are enough urban opportunities for life, the area comes to the fore with its nature and clean air. This is an ecological area with the world famous Inzhekum beach. The freshest fruits, vegetables and natural products can be found in markets open on certain days of the week. In the center of Avsallar there are 5 hospitals and clinics, 7 pharmacies, 4 veterinary clinics and dental clinics. There are also branches of international freight companies, within walking distance of the submitted project. It is a very popular area for investment, as well as for a quiet daily life in nature. The project, consisting of 2 blocks and 91 apartments, offers planning apartments 1 + 1, 2 + 1 and 3 + 1 as residential premises. The infrastructure of the complex includes: indoor winter pool, outdoor pool, Turkish bath, sauna, steam room, fitness room with simulators, relaxation room, outdoor chess, playground, play area, free Wi-Fi, satellite system, video surveillance, electric generator, parking. A shuttle service to the beach for residents of the house is also provided. The completion of the project is scheduled for May 2023.
Residential complex EURO RESIDENCE 16
Residential complex EURO RESIDENCE 16
Mahmutlar, Turkey
from
€210,000
Area 84 m²
2 properties 2
Foreign real estate from 40,000 $. FREE CONSULTATION. HELP IN RECEIVING THE RESIDENT STATUS. We will help you choose a FREE object, organize a safe deal with the developer! - exclusive real estate; - assistance in organizing the move; - annual investment income up to 20%; - financial guarantee of income; - legal protection of the transaction; - free consultation; - more than 200 offices in the Russian Federation, the UAE, Turkey and other countries. - select real estate for your budget and desires! Euro Residence 16 is a new complex of comfortable apartments, located just 700 meters from the Mediterranean coast in the city of Mahmutlar, 12 km from Alanya. Mahmutlar is a modern resort town with excellent infrastructure. From the complex, only 500 meters to the central street of the city - Barbaros, which houses a large number of shops, restaurants and bars, and twice a week passes the eastern bazaar, which is popular among tourists. Euro Residence 16 is located on the territory of 2201 square meters. m, consists of one 12-story building, including only 59 apartments with beautiful views of the coast, sea and mountains. All apartments are ready for ventilation and operation. Apartments for rent: - Steel front door, high-quality interior doors; - Built-in kitchen headset with granite countertops; - The bathrooms have a complete set of plumbing, built-in furniture and a mirror; - Floor coating - ceramic tiles; - Wall cover - washable Teflon paint; - Panoramic balcony in the living room. Infrastructure: - Well-maintained territory with a landscaped garden; - An outdoor pool with a children's section; - Sports hall; - Sauna; - Billiards; - Playground; - Parking. With an apartment in Euro Residence on the shores of the Mediterranean Sea, you get excellent ecology, endless sea, sun, abundance of vegetables and fruits all year round! Call or write, advise for free, tell everything about the most profitable objects!
Residential complex Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar Alanya
Residential complex Kvartiry v novom komplekse - rayon Avsallar Alanya
Incekum, Turkey
from
€99,683
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Avsallare. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of apartments is from 44 to 94 square meters. The distance to the sea is 1400 meters. The perfect combination of beaches and forests: the Avsallar region is located right on the shores of the Mediterranean Sea, surrounded by dense, coniferous forests. Famous for its sandy beaches and coniferous forests, Avsallar rightfully deserves the title of the greenest suburb of Alanya. Avsallar Infrastructure: The area is located 20 km from the center of Alanya from the side of Cleopatra Beach, and 95 km from Antalya Airport. Public transport runs along the sea. Of the infrastructure in Avsallar, basically there is everything you need, including a farm bazaar, network supermarkets, currency exchanges, ATMs, and various services. A good selection of restaurants, bakeries, Turkish cafes. The area is actively growing and finding new apartments in Avsallar is easy, while there are houses with both chic and modest infrastructure.
Residential complex Penthausy 2 1 v rayone Avsallar
Residential complex Penthausy 2 1 v rayone Avsallar
Incekum, Turkey
from
€193,500
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
We present to your attention the new penthouses 2 + 1 in Alanya – Avsallar district. Apartment area from 113 to 130 square meters. The distance to the sea is 800 meters. When it comes to new apartments in Avsallar, we recommend that you consider it if sandy beaches are important to you, as well as coniferous forests with which the area is rich. Avsallar is 20 km from the center of Alanya. Antalya Airport is 95 km away. This is a green suburb, but with a full social infrastructure. The main street in Avsallar looks unusual, it is hidden from the scorching sun by tree crowns. The infrastructure of the district: in Avsallar there is all the basic infrastructure, including schools, first-aid posts, pharmacies, shops, etc. On Wednesdays there is a large farm bazaar, there are currency exchanges, ATMs, pharmacies, numerous restaurants, cafes. The main street in tree crowns is characterized by a special tourist atmosphere. Real estate in Avsallar has a high rental potential, the area is considered one of the best for relaxing at sea and surrounded by the beautiful nature of Turkey.
Residential complex Novye kvartiry v ZhK premium-klassa - Mahmutlar
Residential complex Novye kvartiry v ZhK premium-klassa - Mahmutlar
Yaylali, Turkey
from
€167,500
Completion date: 2024
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in the Mahmutlar-Alania area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. The area of apartments is from 45 to 176 square meters. The distance to the sea is 400 meters. We immediately note that Mahmutlar is the most popular area. According to new data, the population of Mahmutlar is growing the fastest, and is more than 53 thousand people, and in the season 3-4 times more. This area is as built up as possible, the most popular among foreigners and always № 1 in the Alanya real estate market in demand for apartments. And the explanation for this is simple: in Mahmutlar, the perfect combination of price, quality, as well as a large number of offers for any budget.  At the same time, one should not forget that in the new houses of Mahmutlar excellent infrastructure, as well as the infrastructure of the district as a whole, is at the highest level. Mahmutlar infrastructure: in addition to a huge number of restaurants, shops, supermarkets, two farm markets, in Mahmutlar, soon the large Mahmutlar AVM shopping center with an area of 20,000 m2 will operate on the site of the Saturday market, a cultural center on a plot of 10 thousand m2, MahmutlarSpor sports complex and another project, including a basketball court, tennis court, locker rooms and social zones, as well as various commercial facilities on the actively built-up part of Ataturk Street.
Residential quarter Bargain penthouse apartment in Oba centrum
Residential quarter Bargain penthouse apartment in Oba centrum
Karakocali, Turkey
from
€240,900
Residential quarter Luxury Apartments in Alanya Oba
Residential quarter Luxury Apartments in Alanya Oba
Karakocali, Turkey
from
€124,000
New Built Luxury 2 bedroom Apartment in Oba-Alanya is inviting you to relax lifestyle in a nice neighborhood. Why Buy This Luxury Apartment in Alanya-It is built with the highest quality -Quiet family atmosphere in the prestigious complex - High Rental return Luxury Apartments in Alanya with Rich Complex FeaturesLuxury Alanya Apartments are located in Oba. Oba draws attention with its proximity to all social amenities such as hospitals, shopping malls, walking areas, sports areas, beach walking parks. Oba is sought after by Turkish and International home buyers, as speacially Scandinavian investors. This newly built modern apartment consists of 3 blocks, with a total of 36 apartments. A luxuries 2 bedroom apartment for sale in Alanya as part an exciting brand new developments in Oba district. This luxury apartment size is 115 sqm with 2 bedrooms and 2 bathrooms. A bright living and dining area with high-quality kitchen appliances. from the living room access to the terrace with great city and pool views.  The apartment is the last serial of Trio and boasts high-quality finishes. The luxury apartment for sale in Alanya has Air condition, Motorized blinds, high-quality ceramic flooring and high-quality kitchen with granite worktop. The luxury apartment for sale in Alanya offers you an excellent facility option as a big swimming pool, sauna, billiard, etc... Interior Features of the propertyLiving room floor heatingBathroom floor heatingDouble glazed windows with Aluminum frameFitted luxury bathroom furnitureAutomatic ShuttersHigh Glossy open KitchenPlasterboardSuspended CeilingGeneral Features SaunaChildren playgroundFitness CentrePlay stationsTable tennisJacuzziCar parkingSecurity camerasBarbeque areaIndoor GarageWheelchair Ramp
Residential complex Kvartiry v novom proekte - centr Mahmutlara
Residential complex Kvartiry v novom proekte - centr Mahmutlara
Yaylali, Turkey
from
€120,000
Completion date: 2023
Developer: Stay Property
We are presented with new apartments in Mahmutlar. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1 and 2 + 1. The area of the apartment is from 52 to 141 square meters. The distance to the sea is 750 meters. Mahmutlar is the most popular area, if we talk about new buildings. Here is a large selection of new and liquid real estate, both economy-class houses and respectable residential complexes are presented in the area. Another undeniable advantage when buying a new apartment in Mahmutlar is the possibility of obtaining interest-free installments from the developer, it does not work in all projects, but still, it is worth paying attention to this. In general, Mahmutlar is the most inhabited and comfortable area for a permanent life in Alanya. Although Mahmutlar is remote from the center of Alanya, on its main streets Barbaros, Ataturk and the promenade is always crowded, infrastructure, trade, and restaurants work all year round. This is an autonomous town where there is everything for life and a busy vacation. 
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