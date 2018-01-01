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Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция

Tuerkler, Турция
от
€220,000
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О комплексе

Резиденция располагает большими садами с лужайками и пешеходными дорожками, аквапарками для детей и взрослых, кафе, спортивными площадками, бассейнами, парком развлечений, бутиками, детскими площадками.

Также имеется 5-звездочный отель с бассейнами, ресторанами, спа-центром, фитнес-залом, кинотеатром, конференц-залом.

Окончание строительства - май 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в окружении апельсиновых садов, в престижном районе, где располагаются 5-звездочные отели, в пешей доступности от моря.

  • Центр города Аланья - 15 км
  • Аэропорт Антальи - 110 км
  • Центр Махмутлара - 30 км
Местонахождение новостройки
Tuerkler, Турция

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Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Tuerkler, Турция
от
€220,000
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