Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция

Резиденция располагает большими садами с лужайками и пешеходными дорожками, аквапарками для детей и взрослых, кафе, спортивными площадками, бассейнами, парком развлечений, бутиками, детскими площадками.
Также имеется 5-звездочный отель с бассейнами, ресторанами, спа-центром, фитнес-залом, кинотеатром, конференц-залом.
Окончание строительства - май 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении апельсиновых садов, в престижном районе, где располагаются 5-звездочные отели, в пешей доступности от моря.