Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.

Вилла 5+1 у моря в Алании: частный бассейн, сад, 300 м до пляжа (Конкалы/Konaklı)
Ищете виллу в Турции для постоянного проживания или отдыха? Предлагаем отдельно стоящую виллу в районе Конкалы (Konaklı) в Алании — сочетание приватности, комфорта и идеальной локации у моря.
Ключевые параметры объекта:
Преимущества виллы
Планировка по этажам:
Первый этаж:
Второй этаж:
Почему эта вилла — ваш идеальный выбор?
Локация: Конкалы (Konaklı) — преимущества района:
Не упустите шанс стать владельцем виллы у моря!
Это реальный вариант для тех, кто мечтает о «своём доме у моря» с бассейном, садом и идеальной локацией.
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.