  4. Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.

Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.

Аланья, Турция
от
$448,660
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 33243
ID новостройки на Realting
In CRM: 1356
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Вилла 5+1 у моря в Алании: частный бассейн, сад, 300 м до пляжа (Конкалы/Konaklı)

Ищете виллу в Турции для постоянного проживания или отдыха? Предлагаем отдельно стоящую виллу в районе Конкалы (Konaklı) в Алании — сочетание приватности, комфорта и идеальной локации у моря.

Ключевые параметры объекта:

  • Местоположение: Конкалы (Konaklı), Алания, Турция
  • Расстояние до пляжа: 300 м — редкая близость для вилл такого класса
  • Площадь дома: 265 м2
  • Площадь участка: 450 м2
  • Планировка: 5+1 (5 спален + гостиная)

Преимущества виллы

  • Частный бассейн — личный оазис для отдыха и релаксации
  • Собственный сад — зелёная зона для уединения и семейных мероприятий
  • Индивидуальное отопление (батареи) — комфорт в любое время года
  • Балконы/террасы у каждой комнаты — максимум естественного света и свежего воздуха
  • Практичная планировка — функциональность и удобство в каждой детали

Планировка по этажам:

Первый этаж:

  • спальня
  • гостиная
  • кухня
  • ванная комната
  • отдельный туалет

Второй этаж:

  • 4 отдельные спальни
  • 2 ванные комнаты


Почему эта вилла — ваш идеальный выбор?

  • Близость к морю. 300 м до пляжа — ежедневные прогулки у воды и быстрый доступ к морским развлечениям.
  • Приватность. Отдельный дом с закрытым участком гарантирует уединение и безопасность.
  • Пространство. Большая площадь дома и участка подходит для семьи или приёма гостей.
  • Комфорт круглый год. Индивидуальное отопление делает виллу пригодной для проживания в любой сезон.


Локация: Конкалы (Konaklı) — преимущества района:

  • развитая инфраструктура (магазины, рестораны, кафе)
  • спокойная атмосфера вдали от шумных туристических зон
  • хорошая транспортная доступность до центра Алании


Не упустите шанс стать владельцем виллы у моря!
Это реальный вариант для тех, кто мечтает о «своём доме у моря» с бассейном, садом и идеальной локацией.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция
Задайте все интересующие вопросы
Оставить заявку
