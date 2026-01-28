Вилла Вилла 5+1 в 300 метрах от моря в Конкалы | Аланья.

Вилла 5+1 у моря в Алании: частный бассейн, сад, 300 м до пляжа (Конкалы/Konaklı)

Ищете виллу в Турции для постоянного проживания или отдыха? Предлагаем отдельно стоящую виллу в районе Конкалы (Konaklı) в Алании — сочетание приватности, комфорта и идеальной локации у моря.

Ключевые параметры объекта:

Местоположение: Конкалы (Konaklı), Алания, Турция

Расстояние до пляжа: 300 м — редкая близость для вилл такого класса

Площадь дома: 265 м2

Площадь участка: 450 м2

Планировка: 5+1 (5 спален + гостиная)

Преимущества виллы

Частный бассейн — личный оазис для отдыха и релаксации

Собственный сад — зелёная зона для уединения и семейных мероприятий

Индивидуальное отопление (батареи) — комфорт в любое время года

Балконы/террасы у каждой комнаты — максимум естественного света и свежего воздуха

Практичная планировка — функциональность и удобство в каждой детали

Планировка по этажам:

Первый этаж:

спальня

гостиная

кухня

ванная комната

отдельный туалет

Второй этаж:

4 отдельные спальни

2 ванные комнаты



Почему эта вилла — ваш идеальный выбор?

Близость к морю. 300 м до пляжа — ежедневные прогулки у воды и быстрый доступ к морским развлечениям.

Приватность. Отдельный дом с закрытым участком гарантирует уединение и безопасность.

Пространство. Большая площадь дома и участка подходит для семьи или приёма гостей.

Комфорт круглый год. Индивидуальное отопление делает виллу пригодной для проживания в любой сезон.



Локация: Конкалы (Konaklı) — преимущества района:

развитая инфраструктура (магазины, рестораны, кафе)

спокойная атмосфера вдали от шумных туристических зон

хорошая транспортная доступность до центра Алании



Не упустите шанс стать владельцем виллы у моря!

Это реальный вариант для тех, кто мечтает о «своём доме у моря» с бассейном, садом и идеальной локацией.

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.