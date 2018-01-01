Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 650 метров до моря, Мерсин, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от €150,000

Сдача в: 2023

HP 4 Elite House - это новый адрес для тех, кто хочет комфортной, эксклюзивной и роскошной жизни со своей семьей в центре города. 80% нашего проекта, который был спроектирован с учетом ваших жилых помещений до мельчайших деталей, состоит из просторных зеленых зон. Открытие двери для более престижной и комфортной жизни в отделке интерьера и экстерьера, где используются первоклассное мастерство и новейшие технологические материалы, он также предлагает привилегию быть местоположением с его 1-минутным расстоянием до университета, площади, муниципалитета, государственных учреждений и 7 минут до станции метро. Предлагая не только дом, но и образ жизни в центре города с круглосуточной охраной, внешней композитной облицовкой, тщательно спроектированными жилыми помещениями, ландшафтными игровыми площадками, баскетбольным кортом, теннисным кортом, камелиями, крытый и открытый бассейны, турецкая баня и сауна на территории. С первого шага вы почувствуете, что находитесь в элитной атмосфере. Этот проет подходит для гражданства!