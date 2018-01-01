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Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€284,515
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15
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О комплексе

Резиденция располагает ресторанами, кафе и барами, клубом верховой езды, 3 пляжными клубами, собственным пляжем, теннисным кортом, тренажерным залом и зоной для йоги, детской площадкой, спа-центром, крытым и открытым бассейнами, парковкой, супермаркетом.

Окончание строительства - май 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центральном и живописном районе Мерсина.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

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Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и клубом верховой езды, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€284,515
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