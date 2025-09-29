Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.

Фото квартиры вышлем по запросу!

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.

Предлагаем приобрести квартиру в новом комплексе с шикарной инфраструктурой от одного из лучших застройщиков региона Yekta Homes.

Важной особенностью комплекса является и доступ к морю - всего 10 минут пешком. Рядом с комплексом расположены главные достопримечательности Аланьи - Красная башня, Аланейская Крепость, городской порт, пляж Клеопатры и пещера Дамлаташ.

В шаговой доступности от ЖК - школы, университет, больницы, десятки лучших ресторанов, супермаркеты, салоны красоты и все необходимое для жизни.

Инфраструктура:

Открытый бассейн

Детский Бассейн

Аква-горки

Зимний бассейн

Фитнес

Сауна и Хамам

Сад

Детская площадка

Генератор

Парковка

Зона отдыха

Консьерж сервис

Охрана 24/7 и видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.