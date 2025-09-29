  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.

от
$173,804
BTC
2.0673691
ETH
108.3596531
USDT
171 837.7469857
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 32885
ID новостройки на Realting
In CRM: 1177
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Фото квартиры вышлем по запросу!

Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с видом на море в комплексе Yekta Royal Club.

Предлагаем приобрести квартиру в новом комплексе с шикарной инфраструктурой от одного из лучших застройщиков региона Yekta Homes.

Важной особенностью комплекса является и доступ к морю - всего 10 минут пешком. Рядом с комплексом расположены главные достопримечательности Аланьи - Красная башня, Аланейская Крепость, городской порт, пляж Клеопатры и пещера Дамлаташ.

В шаговой доступности от ЖК - школы, университет, больницы, десятки лучших ресторанов, супермаркеты, салоны красоты и все необходимое для жизни.

Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Детский Бассейн 
  • Аква-горки
  • Зимний бассейн
  • Фитнес
  • Сауна и Хамам
  • Сад
  • Детская площадка
  • Генератор
  • Парковка
  • Зона отдыха
  • Консьерж сервис
  • Охрана 24/7 и видеонаблюдение

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
