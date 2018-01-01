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Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция

Erdemli, Турция
от
€55,000
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6
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О комплексе

Проект, состоящий из 4 блоков. В проекте квартиры с 1-4 спальнями.

Жилой комплекс в 5 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха: аквапарк, баня, футбольная, воллейбольная, баскетбольная площадки, площадка для йоги, сад для домашних животных, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр.

Возможна 50% предоплата и рассрочка на 24 месяца.

Расположение и объекты поблизости

Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с городской инфраструктурой, туристической атмосферой и роскошными пляжами, а также множеством современных новостроек и жилых комплексов. В самом центре Эрдемли располагается широкая прогулочная набережная с пляжами и большим количеством кафе и ресторанчиков с видом на море.

Местонахождение новостройки
Erdemli, Турция

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Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€55,000
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