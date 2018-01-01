Квартиры в новом комплексе с аквапарком и кинотеатром в 500 м от моря, Эрдемли, Мерсин, Турция

Проект, состоящий из 4 блоков. В проекте квартиры с 1-4 спальнями.
Жилой комплекс в 5 минутах ходьбы от моря, с зонами отдыха: аквапарк, баня, футбольная, воллейбольная, баскетбольная площадки, площадка для йоги, сад для домашних животных, мини-маркет, конференц-зал, кинотеатр.
Возможна 50% предоплата и рассрочка на 24 месяца.Расположение и объекты поблизости
Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с городской инфраструктурой, туристической атмосферой и роскошными пляжами, а также множеством современных новостроек и жилых комплексов. В самом центре Эрдемли располагается широкая прогулочная набережная с пляжами и большим количеством кафе и ресторанчиков с видом на море.