Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция

Предлагается вилла с инфинити-бассейном, сауной, террасами, садом, гаражом и панорамными видами на исторический центр Алании, замок, море и зеленые окрестности.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная открытой планировки с кухней, изготовленной на заказ и столовой с выходом на просторные террасы и в сад.

Второй этаж: три или четыре спальни и общая ванная комната. Основные спальни имеют собственные ванные комнаты и гардеробные.

Цокольный этаж: большие комнаты отдыха, где можно оборудовать тренажерный зал или игровую комнату.

Полы с подогревом

Электрические жалюзи

Кондиционеры

Система "умный дом"

Лифт в некоторых виллах

Генератор

Система видеонаблюдения

Полностью оборудованная кухня

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится у подножья Торосских гор.