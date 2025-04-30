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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция

Аланья, Турция
от
$2,16 млн
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 19424
ID новостройки на Realting
In CRM: 2368022
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

О комплексе

Предлагается вилла с инфинити-бассейном, сауной, террасами, садом, гаражом и панорамными видами на исторический центр Алании, замок, море и зеленые окрестности.

Особенности квартир

Первый этаж: гостиная открытой планировки с кухней, изготовленной на заказ и столовой с выходом на просторные террасы и в сад.

Второй этаж: три или четыре спальни и общая ванная комната. Основные спальни имеют собственные ванные комнаты и гардеробные.

Цокольный этаж: большие комнаты отдыха, где можно оборудовать тренажерный зал или игровую комнату.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Электрические жалюзи
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
  • Лифт в некоторых виллах
  • Генератор
  • Система видеонаблюдения
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится у подножья Торосских гор.

  • Пляж - 5 км
  • Центр города Аланья - 4 км
  • Ближайший аэропорт - 44 км
  • Аэропорт Антальи - 127 км

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция
Аланья, Турция
от
$2,16 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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