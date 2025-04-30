Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами недалеко от моря и центра города Алания, Турция

Предлагается вилла с инфинити-бассейном, сауной, террасами, садом, гаражом и панорамными видами на исторический центр Алании, замок, море и зеленые окрестности.Особенности квартир
Первый этаж: гостиная открытой планировки с кухней, изготовленной на заказ и столовой с выходом на просторные террасы и в сад.
Второй этаж: три или четыре спальни и общая ванная комната. Основные спальни имеют собственные ванные комнаты и гардеробные.
Цокольный этаж: большие комнаты отдыха, где можно оборудовать тренажерный зал или игровую комнату.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится у подножья Торосских гор.