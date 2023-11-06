Новостройки в Тарсусе, Турция

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Продажа новостроек в Tarsus

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Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с кафе, ресторанами, баскетбольной плащадкой, 10 минут до моря, Тарсус, Мерсин, Турция
Tarsus, Турция
от
€53,000
Агентство: TRANIO
Проект, состоящий из 7 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями. Жилой комплекс с разными зонами отдыха: кафе, рестораны, магазины, беседки, баскетбольная площадка и др. Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%. Расположение и объекты поблизости До аэропорта – 7 км (10 минут) Д о ТЦ «TARSU» - 20 м. (1 минутf) До пляжа - 10 км (10 минут)
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Tarsus, Турция
от
€90,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду. Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже по 4 квартиры. Подходит под гражданство. Особенности квартир Другие удобства: видеодомофон, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, шкаф в прихожей, подвесной потолок из гипсокартона, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм, ластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле Расположение и объекты поблизости Расстояние до морской набережной (км): 22,6 Расстояние до пляжа(км): 22,6 Расстояние до трассы (км): 2
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