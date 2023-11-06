Новостройки в Тарсусе, Турция

Tarsus, Турция

от €90,000

Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду. Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже по 4 квартиры. Подходит под гражданство. Особенности квартир Другие удобства: видеодомофон, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, шкаф в прихожей, подвесной потолок из гипсокартона, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм, ластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле Расположение и объекты поблизости Расстояние до морской набережной (км): 22,6 Расстояние до пляжа(км): 22,6 Расстояние до трассы (км): 2