Новостройки в Тарсусе, Турция

Проект, состоящий из 7 блоков. В проекте квартиры с 1-2 спальнями.
Жилой комплекс с разными зонами отдыха: кафе, рестораны, магазины, беседки, баскетбольная площадка и др.
Рассрочка платежа при первоначальном взносе 50%.
Расположение и объекты поблизости
До аэропорта – 7 км (10 минут)
Д о ТЦ «TARSU» - 20 м. (1 минутf)
До пляжа - 10 км (10 минут)
Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду.
Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже по 4 квартиры.
Подходит под гражданство.
Особенности квартир
Другие удобства: видеодомофон, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, шкаф в прихожей, подвесной потолок из гипсокартона, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм, ластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле
Расположение и объекты поблизости
Расстояние до морской набережной (км): 22,6
Расстояние до пляжа(км): 22,6
Расстояние до трассы (км): 2