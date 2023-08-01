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Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция

Аланья, Турция
от
€1,10 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с зелеными зонами, бассейнами, зонами барбекю, террасами и джакузи.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Гранитный пол
  • Кухонная мебель
  • Двойные стеклопакеты
  • Гранитные столешницы
  • Стальная входная дверь
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
  • Море - 3,9 км
  • Центр Аланьи - 3,5 км
  • Больница - 5 км
  • Аэропорт - 45 км
Местонахождение новостройки
Аланья, Турция

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Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами, Аланья, Турция
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€1,10 млн
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