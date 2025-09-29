Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Guzel 2000.

Меблированная квартира с двумя спальнями в комплексе Guzel 2000.

В продаже квартиры:

Квартира с двумя спальнями (2+1) 115 м2. Цена -116.000 EUR

Квартира с двумя спальнями (2+1) и отдельной кухней 100. Цена -136.000 EUR

Комплекс состоит из одного 12-этажного блока, на площади 3.713 м2 с богатой внешней и внутренней инфраструктурой для вашего комфортного проживания.

Во всей квартире стоит новая мебель от Albimo и DuccaHome, матрасы на кроватях в плёнке, никто не спал. В спальнях новые шторы, покрывала на кроватях и подушки в одном дизайне. Вся новая техника в дорогом сером цвете.

Комплекс расположен в 650 метрах от моря, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метрах, дорога Ататюрка в 100 метрах, а центральная улица Барбарос в 400 метрах, где вы можете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое.

Окончание строительства - сдан 2023 года.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Детский плавательный бассейн

Крытый бассейн с подогревом

Беседки и зона отдыха на открытом воздухе

Мини — водопад

Витаминный батончик

Фитнес на свежем воздухе

Шахматная площадка

Сауна

Паровая баня

Соляная комната

Детская игровая комната

Телевизионная комната

Тренажерный зал

Гостиная с бильярдным столом и настольным теннисом

Велосипедная и беговая дорожка

Зеленый сад на территории

3 подъёмника

Электрический генератор

Система видеонаблюдения 24/7

Консьерж

Парковка



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.