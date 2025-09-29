  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Guzel 2000.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в комплексе Guzel 2000.

Махмутлар, Турция
от
$134,110
BTC
1.5952110
ETH
83.6118307
USDT
132 592.4197559
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
ID: 32642
ID новостройки на Realting
In CRM: 1122
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Махмутлар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная квартира с двумя спальнями в комплексе Guzel 2000.

В продаже квартиры:

  • Квартира с двумя спальнями (2+1) 115 м2. Цена -116.000 EUR
  • Квартира с двумя спальнями (2+1) и отдельной кухней 100. Цена -136.000 EUR

Комплекс состоит из одного 12-этажного блока, на площади 3.713 м2 с богатой внешней и внутренней инфраструктурой для вашего комфортного проживания.

Во всей квартире стоит новая мебель от Albimo и DuccaHome, матрасы на кроватях в плёнке, никто не спал. В спальнях новые шторы, покрывала на кроватях и подушки в одном дизайне. Вся новая техника в дорогом сером цвете.

Комплекс расположен в 650 метрах от моря, еженедельный фермерский рынок находится в 150 метрах, дорога Ататюрка в 100 метрах, а центральная улица Барбарос в 400 метрах, где вы можете найти множество объектов социальной инфраструктуры, таких как банки, торговый центр, рестораны, кофейни и многое другое.

Окончание строительства - сдан 2023 года.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Детский плавательный бассейн
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Беседки и зона отдыха на открытом воздухе
  • Мини — водопад
  • Витаминный батончик
  • Фитнес на свежем воздухе
  • Шахматная площадка
  • Сауна
  • Паровая баня
  • Соляная комната
  • Детская игровая комната
  • Телевизионная комната
  • Тренажерный зал
  • Гостиная с бильярдным столом и настольным теннисом
  • Велосипедная и беговая дорожка
  • Зеленый сад на территории
  • 3 подъёмника
  • Электрический генератор
  • Система видеонаблюдения 24/7
  • Консьерж
  • Парковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Махмутлар, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

