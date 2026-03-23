Жилой комплекс Квартиры в центре Алании под ВНЖ и Гражданство Турции!

Квартира 2+1 и 3+1 в премиум‑комплексе Royal Towers - Аланья | Центр.

Квартира 2+1 - 177.000 EUR

Дуплекс 2+1 - 200.000 EUR

Подходит для полученя ВНЖ по ТАПУ и добор под Гражданство Турции

Квартира 3+1 - 385.000 EUR

Подходит для полученя Гражданство Турции



Расположение и окружение

Комплекс Royal Towers расположен в центре Алании, всего в 5 минутах ходьбы от моря.

Преимущества локации:

900 метров до пляжа Клеопатры — обладателя «Голубого флага» за чистоту воды и экологичность

магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и бюджет — в шаговой доступности

все необходимые учреждения (больница, банк, школа и др.) — в пешей доступности

овощной и рыбный рынки — буквально в нескольких шагах от комплекса

О комплексе Royal Towers

Royal Towers - новый комплекс премиум‑класса, сочетающий современную архитектуру и развитую инфраструктуру.

Площадь территории: более 4.000 м2

Структура: два блока, 137 апартаментов

Расположение: центр Алании, 5 минут до моря

Инфраструктура комплекса

Royal Towers предлагает жителям полный спектр удобств для комфортной жизни:

большой открытый бассейн

крытый зимний подогреваемый бассейн

хамам и сауна

римская паровая комната

фитнес‑зал

детские игровые площадки

зона барбекю

крытый паркинг

генератор (гарантирует бесперебойное электроснабжение)

охрана 24/7 и видеонаблюдение

интернет на всей социальной территории

Основные характеристики квартиры

Квартира оснащена всем необходимым для комфортного проживания:

панорамное остекление — максимальный обзор и естественное освещение;

окна с двойным стеклопакетом и алюминиевым профилем — отличная шумо- и теплоизоляция;

входная стальная дверь — надёжная защита;

видеодомофон — контроль доступа;

встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах — экономия времени и средств на обустройство;

душевые кабины и современная сантехника;

электрический водонагреватель — бесперебойная подача горячей воды.

