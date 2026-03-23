Жилой комплекс Квартиры в центре Алании под ВНЖ и Гражданство Турции!

Квартиры под ВНЖ и Гражданство Турции!
Квартира 2+1 и 3+1 в премиум‑комплексе Royal Towers - Аланья | Центр.
Цены ниже рынка!
Квартира 2+1 - 177.000 EUR
Дуплекс 2+1 - 200.000 EUR
- Вид на море (фото вышлем по запросу)
- Подходит для полученя ВНЖ по ТАПУ и добор под Гражданство Турции
Квартира 3+1 - 385.000 EUR
- Вид на море (фото вышлем по запросу)
- Подходит для полученя Гражданство Турции
Расположение и окружение
Комплекс Royal Towers расположен в центре Алании, всего в 5 минутах ходьбы от моря.
Преимущества локации:
- 900 метров до пляжа Клеопатры — обладателя «Голубого флага» за чистоту воды и экологичность
- магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и бюджет — в шаговой доступности
- все необходимые учреждения (больница, банк, школа и др.) — в пешей доступности
- овощной и рыбный рынки — буквально в нескольких шагах от комплекса
О комплексе Royal Towers
Royal Towers - новый комплекс премиум‑класса, сочетающий современную архитектуру и развитую инфраструктуру.
- Площадь территории: более 4.000 м2
- Структура: два блока, 137 апартаментов
- Расположение: центр Алании, 5 минут до моря
Инфраструктура комплекса
Royal Towers предлагает жителям полный спектр удобств для комфортной жизни:
- большой открытый бассейн
- крытый зимний подогреваемый бассейн
- хамам и сауна
- римская паровая комната
- фитнес‑зал
- детские игровые площадки
- зона барбекю
- крытый паркинг
- генератор (гарантирует бесперебойное электроснабжение)
- охрана 24/7 и видеонаблюдение
- интернет на всей социальной территории
Основные характеристики квартиры
Квартира оснащена всем необходимым для комфортного проживания:
- панорамное остекление — максимальный обзор и естественное освещение;
- окна с двойным стеклопакетом и алюминиевым профилем — отличная шумо- и теплоизоляция;
- входная стальная дверь — надёжная защита;
- видеодомофон — контроль доступа;
- встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах — экономия времени и средств на обустройство;
- душевые кабины и современная сантехника;
- электрический водонагреватель — бесперебойная подача горячей воды.
Не упустите шанс стать владельцем премиального жилья в одном из самых престижных комплексов Алании!
Свяжитесь с нами для получения подробной информации, организации просмотра и обсуждения условий покупки.
Полное сопровождение на всех этапах + оформление ВНЖ и Гражданства Турции!
В продаже большой выбор недвижимости (квартиры и виллы) на вторичном рынке для отдыха, жизни, получения ВНЖ и Гражданства Турции по всей Алании.