Жилой комплекс Квартиры в центре Алании под ВНЖ и Гражданство Турции!

$210,810
Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры под ВНЖ и Гражданство Турции!
Квартира 2+1 и 3+1 в премиум‑комплексе Royal Towers - Аланья | Центр.

Цены ниже рынка!

Квартира 2+1 - 177.000 EUR

  • Фото квартиры в объявлении
    Вид на территорию комплекса

Дуплекс 2+1 - 200.000 EUR

  • Вид на море (фото вышлем по запросу)
  • Подходит для полученя ВНЖ по ТАПУ и добор под Гражданство Турции

Квартира 3+1 - 385.000 EUR

  • Вид на море (фото вышлем по запросу)
  • Подходит для полученя Гражданство Турции


Расположение и окружение

Комплекс Royal Towers расположен в центре Алании, всего в 5 минутах ходьбы от моря.

Преимущества локации:

  • 900 метров до пляжа Клеопатры — обладателя «Голубого флага» за чистоту воды и экологичность
  • магазины, супермаркеты, кафе и рестораны на любой вкус и бюджет — в шаговой доступности
  • все необходимые учреждения (больница, банк, школа и др.) — в пешей доступности
  • овощной и рыбный рынки — буквально в нескольких шагах от комплекса

О комплексе Royal Towers

Royal Towers - новый комплекс премиум‑класса, сочетающий современную архитектуру и развитую инфраструктуру.

  • Площадь территории: более 4.000 м2
  • Структура: два блока, 137 апартаментов
  • Расположение: центр Алании, 5 минут до моря

Инфраструктура комплекса

Royal Towers предлагает жителям полный спектр удобств для комфортной жизни:

  • большой открытый бассейн
  • крытый зимний подогреваемый бассейн
  • хамам и сауна
  • римская паровая комната
  • фитнес‑зал
  • детские игровые площадки
  • зона барбекю
  • крытый паркинг
  • генератор (гарантирует бесперебойное электроснабжение)
  • охрана 24/7 и видеонаблюдение
  • интернет на всей социальной территории

Основные характеристики квартиры

Квартира оснащена всем необходимым для комфортного проживания:

  • панорамное остекление — максимальный обзор и естественное освещение;
  • окна с двойным стеклопакетом и алюминиевым профилем — отличная шумо- и теплоизоляция;
  • входная стальная дверь — надёжная защита;
  • видеодомофон — контроль доступа;
  • встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах — экономия времени и средств на обустройство;
  • душевые кабины и современная сантехника;
  • электрический водонагреватель — бесперебойная подача горячей воды.

Не упустите шанс стать владельцем премиального жилья в одном из самых престижных комплексов Алании!

Свяжитесь с нами для получения подробной информации, организации просмотра и обсуждения условий покупки.

Полное сопровождение на всех этапах + оформление ВНЖ и Гражданства Турции!

В продаже большой выбор недвижимости (квартиры и виллы) на вторичном рынке для отдыха, жизни, получения ВНЖ и Гражданства Турции по всей Алании.

