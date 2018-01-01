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Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция

Yaylali, Турция
от
€276,500
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О комплексе

Жилой комплекс, где есть все для отдыха и жизни: море, солнце и великолепная инфраструктура. Комплекс состоит из 2 блоков, а также включает собственный торговый центр. Из панорамных окон квартир будет открываться вид на море и Аланью. На территории комплекса будет красивый ухоженный сад и собственный подземный переход на пляж.

Особенности квартир

Другие удобства: аквапарк с горками, детский бассейн, бар у бассейна, детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, охрана 24/7.

Внутри СПА- центра: закрытый подогреваемый бассейн, хамам, паровая комната, финская сауна, комнаты для массажа, зона отдыха, фитнес-центр, зал для йоги и пилатеса.

Удобства и оснащение в доме

Также в квартирах есть: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Подвесные потолки с встроенным точечным освещением. Моющаяся краска на стенах, напольное покрытие на выбор: ламинат и керамогранит. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминевые рольставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на первой береговой линии.

До аэропорта Газипаша - 27 км

До аэропорта Анталии - 140 км

Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Жилой комплекс на берегу моря, с торговым центром и инфраструктурой, Махмутлар, Турция
Yaylali, Турция
от
€276,500
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