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  4. Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция

Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция

Каргыджак, Турция
от
$238,399
;
19
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Описание Описание
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ID: 23724
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418433
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

О комплексе

Новый элитный комплекс премиум класса, расположенный на востоке Аланьи, на первой береговой линии, на территории 790 м². Из окон квартир открывается прямая панорама на море с южной стороны и хвойный лес с северной.

Проект состоит из одного блока в 6 этажей, 15 квартир от 52 м² до 100 м² с квартирами 1+1 и двухуровневыми апартаментами 2+1 с выходом в сад.

Особенности квартир
  • Внутренние стены отделаны гипсовой штукатуркой, декорированные подвесные потолки
  • Полы из керамогранита
  • Двойные стены со звуко-тепло изоляцией
  • Бронированные входные двери
  • Окна с двойным остеклением
  • Встроенная кухня
  • Гранитная столешница
  • Керамическая отделка стен и полов в ванных комнатах
  • Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина
  • Бойлер
  • Алюминиевые перила + стекло на балконе
  • Наружное освещение
Расположение и объекты поблизости

В пешей доступности прогулочная зона с чистой и обустроенной набережной, ухоженные пляжи, городская инфраструктура, кафе и парки.

  • Расстояние до центра Аланьи: 15 км
  • Расстояние до аэропорта Газипаша: 25 км
  • Расстояние до аэропорта Анталья: 140 км

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция

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Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция
Каргыджак, Турция
от
$238,399
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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