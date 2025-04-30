Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция

Новый элитный комплекс премиум класса, расположенный на востоке Аланьи, на первой береговой линии, на территории 790 м². Из окон квартир открывается прямая панорама на море с южной стороны и хвойный лес с северной.
Проект состоит из одного блока в 6 этажей, 15 квартир от 52 м² до 100 м² с квартирами 1+1 и двухуровневыми апартаментами 2+1 с выходом в сад.Особенности квартир
В пешей доступности прогулочная зона с чистой и обустроенной набережной, ухоженные пляжи, городская инфраструктура, кафе и парки.