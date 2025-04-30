Жилой комплекс Престижный жилой комплекс с бассейнами всего в 70 м от моря, Каргыджак, Алания, Турция

Новый элитный комплекс премиум класса, расположенный на востоке Аланьи, на первой береговой линии, на территории 790 м². Из окон квартир открывается прямая панорама на море с южной стороны и хвойный лес с северной.

Проект состоит из одного блока в 6 этажей, 15 квартир от 52 м² до 100 м² с квартирами 1+1 и двухуровневыми апартаментами 2+1 с выходом в сад.

Внутренние стены отделаны гипсовой штукатуркой, декорированные подвесные потолки

Полы из керамогранита

Двойные стены со звуко-тепло изоляцией

Бронированные входные двери

Окна с двойным остеклением

Встроенная кухня

Гранитная столешница

Керамическая отделка стен и полов в ванных комнатах

Встроенная мебель в ванных комнатах, умывальник, подвесной унитаз, душевая кабина

Бойлер

Алюминиевые перила + стекло на балконе

Наружное освещение

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости

В пешей доступности прогулочная зона с чистой и обустроенной набережной, ухоженные пляжи, городская инфраструктура, кафе и парки.