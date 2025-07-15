Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin на 18.000 EUR дешевле чем у застройщика.

Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 18,000 EUR.
► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR
► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR.
Наш проект с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых привлекательных частей нашего региона - в районе Томюк.
Жилой комплекс будет состоять из одного 15-и этажного блока.
Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.
Все необходимые учреждения, такие, как поликлиника, банк, школа, автовокзал и т.д., находятся в пешей доступности.
Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.
Планировка квартир:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.