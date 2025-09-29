  1. Realting.com
  Меблированный пентхаус 4+1 с видом на море в комплексе Yenisey 8.

Жилой комплекс Меблированный пентхаус 4+1 с видом на море в комплексе Yenisey 8.

Каргыджак, Турция
от
$380,940
BTC
4.5312040
ETH
237.4997763
USDT
376 629.3570090
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
ID: 28137
ID новостройки на Realting
In CRM: 1068
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

В продаже меблированный пентхаус с четырьмя спальнями (4+1), 240 м2 с видом на море и горы в комплексе Yenisey 8.

Yenisey 8 - новый ультрасовременный жилой комплекс, расположен в Махмутларе, на второй линии моря, на центральной улице Барбароса, в 100 м от набережной и оборудованных пляжей.

Жилой комплекс представляет собой монолитное здание с необычайно красивой современной архитектурой, выгодно отличающей его от остальной существующей застройки. Фасад дома имеет достаточно большую площадь внешнего остекления, за счет которого здание приобретает еще более стильный и блистательный облик.

Жилой комплекс состоит из одного 11-ти этажного жилого блока, расположенного на территории 2.026 м2, включающего 48 квартир.

Благодаря удачному расположению, проект имеет преимущество легкого доступа ко всем необходимым объектам социальной сферы - Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, несколько сетевых супермаркетов, рынок и аптека.

Окончание строительства - сдан 2023 года.


Инфраструктура:

  • Летний бассейн c аквагорками
  • Фитнес-зал
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Турецкий баня (хаммам)
  • Паровая комната
  • Панорамный лифт
  • Досуговая комната с wi-fi
  • Спутниковое ТВ
  • Генератор
  • Система охраны 24/7
  • Видеонаблюдение
  • Беспроводной интернет


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
