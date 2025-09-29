Жилой комплекс Меблированный пентхаус 4+1 с видом на море в комплексе Yenisey 8.

В продаже меблированный пентхаус с четырьмя спальнями (4+1), 240 м2 с видом на море и горы в комплексе Yenisey 8.

Yenisey 8 - новый ультрасовременный жилой комплекс, расположен в Махмутларе, на второй линии моря, на центральной улице Барбароса, в 100 м от набережной и оборудованных пляжей.

Жилой комплекс представляет собой монолитное здание с необычайно красивой современной архитектурой, выгодно отличающей его от остальной существующей застройки. Фасад дома имеет достаточно большую площадь внешнего остекления, за счет которого здание приобретает еще более стильный и блистательный облик.

Жилой комплекс состоит из одного 11-ти этажного жилого блока, расположенного на территории 2.026 м2, включающего 48 квартир.

Благодаря удачному расположению, проект имеет преимущество легкого доступа ко всем необходимым объектам социальной сферы - Вблизи комплекса множество магазинов, кафе, несколько сетевых супермаркетов, рынок и аптека.

Окончание строительства - сдан 2023 года.



Инфраструктура:

Летний бассейн c аквагорками

Фитнес-зал

Крытый бассейн

Сауна

Турецкий баня (хаммам)

Паровая комната

Панорамный лифт

Досуговая комната с wi-fi

Спутниковое ТВ

Генератор

Система охраны 24/7

Видеонаблюдение

Беспроводной интернет



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.