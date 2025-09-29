Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.

Меблированный дуплекс с двумя спальнями (2+1), 140 м2 в комплексе с инфраструктурой 5* отеля Crystal Nova.

Crystal Nova Residence занимает территорию 7.000 м2, состоит из четырех 6-этажных блоков, всего 80 апартаментов, расположен в 800 метрах от моря в чудесном районе Джикджилли, всего в 2-х км от центра Алании.

Джикджилли - район с прекрасно развитой сетью услуг, здесь есть все необходимое для комфортной жизни, в шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр KIPA и супермаркеты, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

Открытый бассейн с водными горками

Детский плавательный бассейн

Крытый бассейн с подогревом

Площадь вокруг бассейна покрыта нескользящим материалом

Фитнес-центр и душевые кабины для общего пользования

Сауна

Турецкая баня

Теннисный корт

Бильярд

Волейбольная и баскетбольная площадки

Игровая площадка для детей

Пешеходные дорожки

Кафе

Площадка для барбекю и беседки

Интернет-комната

Комплекс окружен стенами с одним входом

24/7 охрана

Дом охранника при въезде

Альтернативные пожарные лестницы в каждом блоке

Пожарные щитовые с подключением воды и пожарной сигнализации на каждом этаже

Телефонный интерком с главной дверью в каждой квартире

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.