  Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.

Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.

Оба, Турция
$177,555
17
ID: 32691
Дата обновления: 22.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Оба

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированный дуплекс с двумя спальнями (2+1), 140 м2 в комплексе с инфраструктурой 5* отеля Crystal Nova.

Crystal Nova Residence занимает территорию 7.000 м2, состоит из четырех 6-этажных блоков, всего 80 апартаментов, расположен в 800 метрах от моря в чудесном районе Джикджилли, всего в 2-х км от центра Алании. 

Джикджилли - район с прекрасно развитой сетью услуг, здесь есть все необходимое для комфортной жизни, в шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр KIPA и супермаркеты, рынок, больница и остановки общественного транспорта.

Инфраструктура:

  • Открытый бассейн с водными горками 
  • Детский плавательный бассейн 
  • Крытый бассейн с подогревом 
  • Площадь вокруг бассейна покрыта нескользящим материалом
  • Фитнес-центр и душевые кабины для общего пользования 
  • Сауна 
  • Турецкая баня 
  • Теннисный корт 
  • Бильярд 
  • Волейбольная и баскетбольная площадки 
  • Игровая площадка для детей 
  • Пешеходные дорожки 
  • Кафе
  • Площадка для барбекю и беседки 
  • Интернет-комната 
  • Комплекс окружен стенами с одним входом
  • 24/7 охрана
  • Дом охранника при въезде
  • Альтернативные пожарные лестницы в каждом блоке
  • Пожарные щитовые с подключением воды и пожарной сигнализации на каждом этаже
  • Телефонный интерком с главной дверью в каждой квартире

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Оба, Турция
Образование
Здравоохранение
Досуг

