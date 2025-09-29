Жилой комплекс Меблированный дуплекс 2+1 в комплексе Crystal Nova.

Меблированный дуплекс с двумя спальнями (2+1), 140 м2 в комплексе с инфраструктурой 5* отеля Crystal Nova.
Crystal Nova Residence занимает территорию 7.000 м2, состоит из четырех 6-этажных блоков, всего 80 апартаментов, расположен в 800 метрах от моря в чудесном районе Джикджилли, всего в 2-х км от центра Алании.
Джикджилли - район с прекрасно развитой сетью услуг, здесь есть все необходимое для комфортной жизни, в шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр KIPA и супермаркеты, рынок, больница и остановки общественного транспорта.
Инфраструктура:
