Квартира в новостройке Квартиры в Проекте по Типу Отеля 5* в Аланье, Кестель

Квартиры с панорамным видом на море и город в благоустроенном проекте в Аланье, Кестель

Стильные квартиры расположены в Аланье в развивающемся районе Кестель с разнообразной инфраструктурой. В этом районе есть прогулочные зоны, рестораны, кафе и многие другие повседневные и социальные объекты.

Квартиры на продажу в Аланье находятся в 1 км от пляжа, в 4 км от центра Махмутлара, в 4,5 км от торгового центра Alanyum, в 7,4 км от крепости Аланьи и в 32 км от аэропорта Газипаша.

Новый проект состоит из 14 блоков на общей площади 35 109 м². В проекте есть крытые и открытые бассейны-инфинити, водные горки для детей и взрослых, водопады, пешеходные дорожки, баскетбольные и волейбольные площадки, настольный теннис, теннисный корт, оборудование для водного поло, детские игровые площадки, зоны отдыха, лобби, стойка ресепшн, крытый бассейн с подогревом, турецкая баня, сауна, паровая и соляная комнаты, массажные кабинеты, хобби-залы для взрослых и детский парк.

AYT-04119