  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мезитли
  4. Квартира в новостройке Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин

Квартира в новостройке Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин

Мезитли, Турция
от
$93,001
;
24
Оставить заявку
ID: 27618
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Мезитли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа

Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных прибрежных городов Турции благодаря большим инвестициям. Район Тедже, часть Мезитли, активно развивается и привлекает внимание как местных, так и международных инвесторов. С уникальным климатом, морем, историческими достопримечательностями и доступными ценами на жилье, Мерсин привлекает все больше людей.

Квартиры на продажу в Мерсине находятся в пешей доступности от моря, магазинов и объектов повседневной инфраструктуры. Расположение очень удобное: 200 м до пляжа, 1 км до съезда с шоссе Чешмели, 8 км до торгового центра Soli Center, 14 км до торгового центра Sayapark, 15 км до пристани Мерсина, 17 км до торгового центра Forum и 89 км до международного аэропорта Чукурова.

Готовые к заселению квартиры находятся в комплексе, состоящем из 2 блоков. Здесь есть открытая парковка, лифт, бассейн, детская площадка и зоны для отдыха.

Квартиры с 1 и 2 спальнями располагают гостиной, кухней открытой планировки, ванной комнатой, гардеробной и балконом. Все квартиры построены с использованием качественных материалов и имеют отличную отделку: подвесные потолки, встроенные шкафы, тумбы для ванной, кухонные столешницы, стальная входная дверь, современная сантехника, качественные душевые кабины и паркет толщиной 10 мм.


COV-00243

Местонахождение на карте

Мезитли, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Новый ,уникальный проект в Махмутларе.
Махмутлар, Турция
от
$145,745
Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$51,286
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и спа-центром, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$288,503
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$641,982
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Бейоглу, Турция
от
$251,773
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин
Мезитли, Турция
от
$93,001
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Показать все Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Жилой комплекс Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Авджылар, Турция
от
$435,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на площади 21.700 м2, 70% комплекс занемае зеленые насаждения, состоит из семи 6-и этажных блоков, всего 181 квартира различной планировки 2+1 до 5+1 и 11 трехуровневых вилл. Все квартиры и виллы сдаю…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Hadimkoy Yolu Caddesi, Турция
от
$239,756
Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Станция метробуса - 1 минута Больница …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Шишли, Турция
от
$1,81 млн
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной. Преимущества Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев. Распол…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации