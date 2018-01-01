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Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция

Инжекум, Турция
от
€95,000
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10
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О комплексе

Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 16 квартир с различными планировками:

Апартаменты с 1 спальней — 14 шт

Дуплекс-апартаменты с 4 спальнями — 2 шт

Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: сауна, трансфер до пляжа, генератор, детская игровая комната.

Расположение и объекты поблизости

Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.

Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 1,8 км от пляжа Incekum. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.

Местонахождение новостройки
Инжекум, Турция

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Просторные апартаменты в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Авсаллар, Турция
Инжекум, Турция
от
€95,000
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