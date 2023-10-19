Новостройки в Муте, Турция

Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.
Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!
Общие характеристики
Система природного газа (центральная)
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Внутренний пожарный извещатель
Полный генератор
Внутренние особенности
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Кухонные столешницы
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Шпунтованный паркет 10 мм
Стеклянные балконные перила
Особенности социальной зоны
Уличный бассейн
Открытая парковка
Открытая детская площадка
Камелия
Фитнес, сауна и хаммам под блоком B
В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры состоят из 1+1 и 2+1.
Расстояние до моря: 300 м Район: Тедже
НАЧАЛО: 30.12.2022 Схема оплаты: 50%
ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024
г. Мерсин
Шикарный комплекс в районе ТЕСЕ.
Газифицированный район.
Чистая набережная
Вся транспортная развязка
Детские сады/школы
Пекарня
Рестораны
Кафе с турецкой кухней
Одноблочный четырнадцатиэтажный дом
Двухкомнатные квартиры – 55 М2
Трехкомнатные квартиры – 70 М2
Центральная система природного газа – Подогрев пола
Использовано теплостойкое бимс
Умная система лифта
Полный генератор
Особенности внутренней отделки.
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Вестибюль
Оборудованные санузлы
Стальная наружная дверь
Стеклопакеты на ПВХ окнах
Стены покрашены водостойкой краской
Сантехника первого класса
Душевая кабина первого класса
Особенности социальной зоны.
Открытый бассейн и аквапарк
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Беседка
Детская игровая площадка
Баскетбольная площадка
Расстояние до моря: 700 метров по прямой !
Дата начала: 30.06.2023 года
Дата окончания: 31.12.2024 года
Первый взнос 50 %, остальное в рассрочку % до окончания строительства
Мы предлагаем вам возможность приобрести жилье на берегу моря в Мерсине, которое не только превзойдет все ваши ожидания, но и сделает вашу жизнь невероятно яркой и интересной! Вы можете выбрать из широкого спектра вариантов, которые подойдут каждому вкусу и кошельку.
Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!
Квартиры 1+1, 2+1.
1+1 Общая площадь 61 М2
2+1 Общая площадь 75 М2
Все квартиры видовые на море с 1 этажа
14 этажный дом, один блок
Система видеонаблюдения
Детская игровая площадка
Генератор
Открытая парковка
Бассейн
Зона отдыха
Вся транспортная развязка
Кафе, рестораны
Школы, аптеки
200 метров до моря
ОСТАТОК В РАЗМЕРЕ 50% АВАНСОМ РАССРОЧКА НА 6 МЕСЯЦЕВ
Завершение строительства декабрь 2023 года