Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и детской игровой площадкой, 450 метров до моря, Мерсин, Турция

Yaylali, Турция

от €155,000

61 м² 1

Сдача в: 2023

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! INCI RESIDENCE - новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном курортном городе Махмутлар, в 5 км от центра Алании. От берега моря и прекрасного песчаного пляжа его отделяет лишь зеленая полоса муниципального парка. Жилой комплекс будет состоять из 5-этажного жилого блока в котором расположатся 30 квартир. Особенности квартир: стальная входная дверь, видеодомофон, балкон, окна и балконные двери с двойным остеклением, межкомнатные двери, встроенный кухонный гарнитур с гранитной рабочей поверхностью, оборудованный санузел (душевая кабина, комплект сантехники, встроенная мебель, настенное зеркало), покрытие стен – моющаяся краска, основное и декоративное освещение, розетки и выключатели, центральная спутниковая система, проводка под кондиционер. Комплекс предлагает внутреннюю инфраструктуру: сад, открытый бассейн, баскетбольное кольцо, теннисный корт, детская площадка, зоны отдыха, камелия, зона барбекю, бильярдная, тренажерный зал, турецкая баня, сауна, лифт, генератор, домофон, смотритель, система видеонаблюдения и парковка. Расстояния: - Море и пляж: 200 м. - Аэропорт Газипаша: 30 км. - Аэропорт Анталии: 140 км. - Центр Аланьи: 5 км. Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите!