Квартира в новостройке Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин

Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа

Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных прибрежных городов Турции благодаря большим инвестициям. Район Тедже, часть Мезитли, активно развивается и привлекает внимание как местных, так и международных инвесторов. С уникальным климатом, морем, историческими достопримечательностями и доступными ценами на жилье, Мерсин привлекает все больше людей.

Квартиры на продажу в Мерсине находятся в пешей доступности от моря, магазинов и объектов повседневной инфраструктуры. Расположение очень удобное: 200 м до пляжа, 1 км до съезда с шоссе Чешмели, 8 км до торгового центра Soli Center, 14 км до торгового центра Sayapark, 15 км до пристани Мерсина, 17 км до торгового центра Forum и 89 км до международного аэропорта Чукурова.

Готовые к заселению квартиры находятся в комплексе, состоящем из 2 блоков. Здесь есть открытая парковка, лифт, бассейн, детская площадка и зоны для отдыха.

Квартиры с 1 и 2 спальнями располагают гостиной, кухней открытой планировки, ванной комнатой, гардеробной и балконом. Все квартиры построены с использованием качественных материалов и имеют отличную отделку: подвесные потолки, встроенные шкафы, тумбы для ванной, кухонные столешницы, стальная входная дверь, современная сантехника, качественные душевые кабины и паркет толщиной 10 мм.

COV-00243