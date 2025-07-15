Квартира в новостройке Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мезитли
  Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин

Готовые квартиры с видом на море в Тедже, Мерсин

Мезитли, Турция
от
$128,318
;
24
ID: 27619
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Мезитли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Новые квартиры с уникальным видом на море в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа

Предлагаем квартиры на продажу в Тедже, Мерсин, всего в 200 метрах от пляжа, в современном жилом комплексе из двух блоков. Мерсин, известный как жемчужина Средиземноморья, стал одним из самых популярных прибрежных городов Турции благодаря большим инвестициям. Район Тедже, часть Мезитли, активно развивается и привлекает внимание как местных, так и международных инвесторов. С уникальным климатом, морем, историческими достопримечательностями и доступными ценами на жилье, Мерсин привлекает все больше людей.

Квартиры на продажу в Мерсине находятся в пешей доступности от моря, магазинов и объектов повседневной инфраструктуры. Расположение очень удобное: 200 м до пляжа, 1 км до съезда с шоссе Чешмели, 8 км до торгового центра Soli Center, 14 км до торгового центра Sayapark, 15 км до пристани Мерсина, 17 км до торгового центра Forum и 89 км до международного аэропорта Чукурова.

Готовые к заселению квартиры находятся в комплексе, состоящем из 2 блоков. Здесь есть открытая парковка, лифт, бассейн, детская площадка и зоны для отдыха.

Квартиры с 1 и 2 спальнями располагают гостиной, кухней открытой планировки, ванной комнатой, гардеробной и балконом. Все квартиры построены с использованием качественных материалов и имеют отличную отделку: подвесные потолки, встроенные шкафы, тумбы для ванной, кухонные столешницы, стальная входная дверь, современная сантехника, качественные душевые кабины и паркет толщиной 10 мм.


COV-00243

Местонахождение на карте

Мезитли, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

