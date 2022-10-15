Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция

Tirilar Mahallesi, Турция

от €179,500

Данный комплекс с благоустроенной территорией будет расположен в самом центре Алании на участке 1072 м2. Внутреннее пространство квартала обустроено с учетом потребности в тишине и спокойствии будущих жителей, а полноценная инфраструктура обеспечит жителей собственными: бессейном, детской площадкой, сауной, фитнес залом и многим другим. Помимо этого развитая инфраструктура района где расположен жилой комплекс предусматривает детские сады, школу, магазины, аптеки, отделения банков, продуктовые и хозяйственные магазины, больницу и поликлинику, кафе и рестораны, аптеки, отделения банков. Безопасность проживания и отдыха внутри комплекса обеспечит система контроля доступа жильцов и система видеонаблюдения, а так же консьерж и домофонная связь, которые обеспечат дополнительный контроль и комфортное посещение жилого комплекса приглашенными гостями. Начало строительсьва: 15.10.2022 Окончание строительства: 12.12.2023 Система рассрочки платежа действует при 50 % оплате Дополнительную информацию о проекте вы можете получит связавшись с ними!