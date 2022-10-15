Четырёхкомнатные квартиры в комплексе с бассейном и парковкой, Мерсин, Турция

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, спортивные площадки и т. д.
В проекте по 5 квартир на каждом этаже. Один блок состоит из 14 этажей. Квартиры с 3 спальнями.Особенности квартир
Характеристика квартир:
Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.