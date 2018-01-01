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  3. Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция

Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€77,000
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7
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О комплексе

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, хамам, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и т. д.

В комплексе 3 здания с апартаментами с 2 спальнями.

Особенности квартир

Характеристика квартир:

  • Подвесной потолок
  • Кухонный гарнитур
  • Шкаф в прихожей
  • Мебель в ванной комнате
  • Стальная усиленная дверь
  • Оконные стеклопакеты
  • Окраска стен водостойкой краской
  • Сантехническая арматура 1-го класса
  • Душевая кабина 1-го класса
Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

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Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и теннисным кортом, 500 метров до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€77,000
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€125,000
Сдача в: 2023
Агентство: KURT GROUP
Советский жилой комплекс Антарес Хилл расположился в районе Алании Махмутлар. Это район, интерсемен, моногим, отдыха, доступными, ценами, рошо разряд. Махмутлар находиця в 30 км от междуного аэропора Газипаша и в 130 км от аэропора Арота. Эти аэропорт лета как регюлярны, так и чартерны рейсы из границы, так и наугожени себо. Вы, например, слята на экскурсию в тактике, турни, местак, кекк, кекк, к.к. Мардин, Памуккале. Для комфортного общества и народного творчества в истории. Круглий год в Махмутлар прижжают на отдых туристы со всесего мира. Здесь можно встретьев, американцев, Житель Стран СНГ. Вас, LGKO ПОЙМУТ, на Любом Языке Во Всех Заведенияхх. Из Махмутлара можно доэхат до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, стоновки распологены кадждые 300 м. Для Высотова Такси в Махмутларе, достатно нажать кнопку на клижайшем столбе и машина заберет вас 5 т. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать. Проект Жилого комплекса Антарес Хилл Занимает Площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В целом резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплек. Для Жильцов Антарес Хилл предвосхищает на территории краеведческого комплекса: Бассейн Фитнес Салон Детская прощадка ТВ зал Детская ировая комната Фитнес зал Хаммам Сауна Охрана Площадка с мангалом для барбекю Охрана Камеры видеонаблудении Генаратор Парковка.   Строителство жилого комплекса началось в октабре 2021 г. И закончиця в декабре 2022 года. Квартиры от застроички будут сдаватсья с чистовой отделкой. Кухня и саузлы укомплектованы стронной мебелю и сантехника. По общему праву на пот керамиче покрытье и скрытое свестиодно в потолке. В общем и высшем образовании за рубежом. В квартире установлены межомнатные довери и стальная вода. Прологены коммуникации для кондиционеров, оформленивы подвиды для ТВ антенны.  Кажда квартира будет оснашена видеомоном, по всей територии. Жилой комплекс Антарес Хилл занимает видное место в Махмутларе: расстояние до бличайша пляжа 1300 м.  Ближайшая болгаца народная в 2,5 км от комплекса. Махмутлар очаровец свом комфортом и сервисом. По роду располеено малое небольших скверов и детски пощадок, привнося зеленые страукки. Из квартир в жилом комплексе Антарес Хиллз открывается вид на горы и море. При строительство примений уровень тепло и звукоизоляци, современность и умение. Высокие прот-придадут отобое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном. Рыдом с резиденцией, народными, живыми, в новом квартале. Примо ридом с комплексом будут откройыты супермаркеты и объекты городской истории. Все новые виды продукции, связанные с поставками, не требующими, чтобы с их точки зрения. Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.   Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.  
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от
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Сдача в: 2022
Застройщик: DNM TURKREALT
Жилой комплекс класса Люкс располагается в живописном пригороде Алании, Авсаллар. Семиэтажное здание занимает территорию в 2300 кв.м., всего в него входит 49 квартир разной планировки. В квартирах сделан ремонт, есть встроенная бытовая техника. система отопления и прекрасный вид на Средиземное море. ЖК, предлагает несколько вариантов апартаментов: Квартиры 1+1, площадью 54,5−55,5 кв. м; Квартиры 2+1, площадью 76.5 кв. м; Пентхаус 2+1 дуплекс, площадью 110 кв. м; Пентхаус 3+1 дуплекс, площадью 150 кв. м. ЖК находиться в непосредственной близости от соснового леса, что делает воздух здесь волшебным. В шаговой доступности есть все необходимое: магазины, бары, кафе, образовательные учреждения, больница, парки и многое другое. Известный пляж Инжекум, который награжден Голубым флагом за чистоту, располагается в 15 минутах ходьбы от комплекса. До туристического центра Алании можно добраться на общественном транспорте всего за 10 минут. На огромной территории комплекса есть все для комфортной жизни на берегу моря. Здесь есть цветущий сад, открытый бассейн, ресторан, тренажерный зал, сауна и баня, детская площадка и другие необходимые услуги. На нижним этаже будет организован ресепшн с консьержам который поможет вам с любыми вопросами от бытовых до личных просьб. Инфраструктура: Зеленые проулочки и сад Открытый бассейн Услуги консьержа Кафе-бар Закрытый бассейн Фитнес-центр Турецкая баня, сауна, парная Массажный кабинет Кинозал Бесплатный Wi-Fi Спутниковое телевидение Игровая комната Беседка и зона барбекю Резервный генератор Закрытая парковка Камеры видеонаблюдения Регулярный трансфер до пляжа
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спа-центром недалеко от основных автомагистралей, Стамбул, Турция
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от
€464,600
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с различными планировками. С верхних этажей открывается живописный вид. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым и открытым бассейнами, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, студией йоги и пилатеса, парковкой и гаражом, детской площадкой, зеленой зоной 4 500 м2. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых известных и модных районов с множеством достопримечательностей. 450 метров - ближайшая больница 500 метров - ближайшая школа 950 метров - торговый центр 5 минут - автомагистрали ТЕМ и Е-5 2,1 км - университет Мармара 2,1 км - станция метро 5 км - пляж 34 км - международный аэропорт
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