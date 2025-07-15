  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Муратпаша
  Квартира в новостройке Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа

Квартира в новостройке Стильные квартиры в Демирташе, Аланья, в проекте отельного типа

Муратпаша, Турция
от
$535,639
;
38
ID: 27644
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Муратпаша
  • Город
    Анталья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море и бассейном в жилом комплексе отельного типа в Демирташе, Аланья

Демирташ — один из популярных районов Аланьи, известный развитой инфраструктурой, красивыми пляжами и удобными пешеходными маршрутами. Этот район активно развивается, привлекая внимание качественными жилыми проектами и удобным расположением рядом с аэропортом. Демирташ особенно интересен как местным, так и иностранным покупателям.

Квартиры в Аланье расположены в 3,2 км от пляжа, в 6 км от каньона Сападере, в 8 км от центра Махмутлара, в 17,5 км от аэропорта Газипаша-Аланья, в 18 км от учебно-исследовательского госпиталя Аланьи и в 21 км от центра города.

Проект построен на участке площадью 20 500 м² и состоит из 3 жилых блоков. В комплексе предусмотрена разнообразная инфраструктура: крытый и открытый бассейны, аквапарк, детский бассейн, зоны барбекю, уличные тренажеры, бильярд, амфитеатр, зимний сад, джакузи, детские площадки, пляжный волейбол, футбольное поле, баскетбольная площадка, теннисный корт, мини-гольф, зоны отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, зарядная станция, ботанический сад, бар у бассейна, парковки, гигантские шахматы, беседки, лобби с ресепшном, игровая комната для детей, фитнес-центр, кинозал, настольный теннис, массажный кабинет, турецкая баня, сауна, парная, русская баня, магазин, прачечная, аренда автомобилей, трансфер до пляжа и услуги по уборке.

Квартиры будут сдаваться с готовыми полами, светильниками, встроенными шкафами в ванной и на кухне, а также с перилами на лестницах и балконах. Предусмотрена вся необходимая инфраструктура для электроснабжения, подключения кондиционеров и водоснабжения.


AYT-04637

Местонахождение на карте

Муратпаша, Турция
Образование
Здравоохранение

