Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 105 м2 в комплексе Emarine Residence.
Планировка:
Emarine Residence - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен на первой линии моря в районе Кестель.
Комплекс занимает территорию 4.700 м2, состоит из двух пятиэтажных блоков с квартирами разной планировки - в общей сложности 45 квартир.
Кестель - один из самых красивых и элитных районов Алании, с прекрасными пляжами, со всей необходимой инфраструктурой (в том числе есть русская школа и детский сад), в 10 минутах езды от центра города на городском автобусе.
В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, остановка общественного транспорта. Современные городские автобусы, направляющиеся в Обу, Тосмур и Аланию, ходят каждые 10 минут. До центра Алании - около 6 км.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.