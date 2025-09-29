  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.

Жилой комплекс Квартира 2+1 в комплексе Emarine Residence па первой береговой линии.

Кестель, Турция
$182,986
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
11
ID: 32816
Дата обновления: 04.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Кестель

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированные квартира с двумя спальнями (2+1) 105 м2 в комплексе Emarine Residence.

Планировка:

  • Кухня-гостиная
  • 2 Спальни
  • 2 Ванные комнаты 
  • Балкона 
  • Вид на море и территорию комплекса

Emarine Residence - новый жилой комплекс премиум-класса со всеми удобствами, расположен на первой линии моря в районе Кестель.

Комплекс занимает территорию 4.700 м2, состоит из двух пятиэтажных блоков с квартирами разной планировки - в общей сложности 45 квартир.

Кестель - один из самых красивых и элитных районов Алании, с прекрасными пляжами, со всей необходимой инфраструктурой (в том числе есть русская школа и детский сад), в 10 минутах езды от центра города на городском автобусе.

В шаговой доступности от комплекса магазины, рестораны, кафе, торговый центр, рынок, остановка общественного транспорта. Современные городские автобусы, направляющиеся в Обу, Тосмур и Аланию, ходят каждые 10 минут. До центра Алании - около 6 км.

Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Ландшафтный сад   
  • Открытый бассейн, аквапарк
  • Лобби, ресепшн, консьерж
  • Современные лифты   
  • Спортивный центр 
  • Закрытый бассейн        
  • Турецкая баня
  • Сауна 
  • Паровая комната   
  • Джакузи   
  • Массажная комната   
  • Мини-клуб
  • Библиотека   
  • Кафе 
  • Беспроводной интернет 
  • Открытые и закрытые игровые площадки
  • Зона барбекю
  • Генератор   
  • Система очистки воды
  • Садовник   
  • Парковка
  • 7/24 система безопасности и видеонаблюдения

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кестель, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку
Realting.com
