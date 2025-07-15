Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Park под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.

Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, на 3-ем этаже в комплексе Crystal Park.

Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 800 метрах от моря.

Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта

Инфраструктура:

Территория с ландшафтным дизайном

Большой плавательный бассейн

Отапливаемый закрытый плавательный бассейн

Аквапарк

Боулинг

Кинотеатр

Сауна, парилка, турецкая баня (хамам)

Комнаты для массажа

Спортивно-оздоровительный центр

Теннисный корт

Баскетбольная и волейбольная площадки

Зал для аэробики и пилатеса

Бильярд и настольный теннис

Сквош

Детский клуб и игровая площадка

Автостоянка

Игровой зал с телевизорами и приставками

Рестораны (а ля карт и фаст-фуд)

Центральная телевизионная спутниковая система с большинством европейских и российских каналов

Генератор электричества (на случай отключения электроэнергии)

Панорамные лифты

Площадки для барбекю с перголами (беседки)

Парикмахерская

Беспроводной интернет в общих зонах

Садовники и смотрители

Магазины

Охрана 24 часа/7 дней в неделю

Видеонаблюдение

Крытая и открытая парковки

Обслуживание комплекса

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