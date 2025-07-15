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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Park под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Park под ВНЖ.

Аланья, Турция
от
$249,261
BTC
2.9649089
ETH
155.4035518
USDT
246 440.3996263
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
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Описание Описание
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ID: 27209
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 120 м2, на 3-ем этаже в комплексе Crystal Park.

Жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в районе Джикджилли в Алании, в 800 метрах от моря.

Здесь есть все необходимое для комфортной жизни - в шаговой доступности магазины, рестораны, кафе, торговые центры и гипермаркеты "Аланиум", "Кочташ", "Метро", больница и остановки общественного транспорта

Инфраструктура:

  • Территория с ландшафтным дизайном
  • Большой плавательный бассейн
  • Отапливаемый закрытый плавательный бассейн
  • Аквапарк
  • Боулинг
  • Кинотеатр
  • Сауна, парилка, турецкая баня (хамам)
  • Комнаты для массажа
  • Спортивно-оздоровительный центр
  • Теннисный корт 
  • Баскетбольная и волейбольная площадки
  • Зал для аэробики и пилатеса
  • Бильярд и настольный теннис
  • Сквош
  • Детский клуб и игровая площадка
  • Автостоянка
  • Игровой зал с телевизорами и приставками
  • Рестораны (а ля карт и фаст-фуд)
  • Центральная телевизионная спутниковая система с большинством европейских и российских каналов
  • Генератор электричества (на случай отключения электроэнергии)
  • Панорамные лифты
  • Площадки для барбекю с перголами (беседки)
  • Парикмахерская
  • Беспроводной интернет в общих зонах
  • Садовники и смотрители
  • Магазины
  • Охрана 24 часа/7 дней в неделю
  • Видеонаблюдение
  • Крытая и открытая парковки
  • Обслуживание комплекса

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 в СПА комплексе Crystal Park под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$249,261
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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