Жилой комплекс Апартаменты 1+1 с мебелью в комплексе White Sail Residence.

Апартаменты в комплексе White Sail Residence

Меблированная квартира с одной спальней (1+1), 60 м2.

Планировка:

Кухня гостиная

1 спальня

1 ванная комната

Застекленный балкон

White Sail Residence - новый жилой комплекс 2022 года постройки со всеми удобствами, расположен в районе Махмутлар, всего в 500 метрах от моря и пляжа.

Рядом вся инфраструктура: супермаркеты, магазины, кафе, рестораны, банкоматы, аптеки, парки, набережная и пр. Отличное транспортное сообщение, до центра Алании 15 минут езды.

White Sail Residence представляет собой один 10-этажный блок современной архитектуры, включающий 63 квартир, недвижимость подходит для отдыха и постоянного проживания, а также для сдачи в аренду.



Инфраструктура:

Благоустроенная территория с садом

Открытый плавательный бассейн

Аквагорки

Крытый бассейн с подогревом

Консьерж-сервис

Фитнес-зал

Сауна

Римская парная

Детская площадка

Детская игровая комната

Бильярд

Интернет

Спутниковая антенна

Электрогенератор

Лифт

Зона барбекю

Открытая парковка

Система видеонаблюдения

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

В продаже большой выбор недвижимости на вторичном рынке для отдыха, жизни, получения ВНЖ и Гражданства Турции по всей Алании.